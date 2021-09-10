Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих вновь сфотографировалась вместе с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Это произошло 8 сентября после соревнований Бриллиантовой лиги в Цюрихе (Швейцария).

Sport.gov.ua Ярослава Магучих

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Напомним, в августе украинской спортсменке пришлось публично оправдываться (на своей странице в социальной сети Instagram) за фото с Марией Ласицкене, сделанное в Токио. По словам спортсменки, на Олимпиаде в Токио она была очень счастлива в связи с достигнутой победой, а в такие моменты, по ее словам, «хочется обнять весь мир».

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«Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, враг готов на всё. Для меня это опыт, который сделал меня сильнее. Впереди — новые старты и новые победы. Я готова к ним, спасибо за поддержку», — написала ранее спортсменка.

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Sport.gov.ua Олимпийский пьедестал. Токио, 2020

Новое совместное фото спортсменок обсудили на украинских телеграм-каналах «Наглый», Klymenko Time и VESTI. Многие вспомнили о совместном фото спортсменок из Украины и России на Олимпийских играх в Токио и о последствиях для Ярославы Магучих.

«А в ее высказываниях о врагах она имела ввиду тех, кто против фото. Молодец», — с сарказмом отметил Максим.

«Какую методичку прислали, такую и копипастила. Сама Ярослава, думаю, ничего не писала! Спорт выше политики!» — отметила Alisa Fox, комментируя оправдание украинской спортсменки за совместное фото с российской коллегой на Олимпиаде в Токио.

«Опять травить начнут», — отреагировал AVV one.

«Теперь всю жизнь придется извиняться», — пишет Kyrylo.

«Разговоры не подействовали», — отметила Анастасия.

«Что и говорит о том, что это были не её слова, а вложенные в её уста… она не понимает, что от нее хотят, и делает то, что ей нравится и хочется», — отметил DIZIIL.

«Отстаньте от девчонки! Пусть фотографируется с кем хочет! Она завоевала серебро для Украины!» — написала Людмила.

«В этом-то и дело… Нужно было отстоять свою позицию. За неё до последнего её заявления все адекватные стояли горой. Но по какой-то причине она в итоге струсила и «переключилась», тем самым прогнулась под меньшинство…» — ответил Людмиле Mihail R.

«Ярославу ждёт Москва! Или Цюрих! Или Мельбурн! Нужно валить из этой помойки как только и пока есть такая возможность», — пишет Buka B.

«Оставьте уже их в покое, пусть девушки спокойно занимаются спортом», — призвала Viola.

«Но [заместитель министра обороны Украины] Анна Маляр не поймёт», — написал Сергей.

filip bossuyt Ярослава Магучих

«Тогда Магучих снова извинится, скажет типа «Россия — враг», будьте осторожны, Маляр растает — и можно снова спокойно фоткаться, схема рабочая», — иронизирует Никита в ответ на комментарий Сергея.

«Умница девочка… Спорт вне политики… И всем спортсменам, вне зависимости от страны, надо это показывать… Не воевать, а состязаться», — написала Анжела.

«Не вижу, в чем она умница. Сначала фоткаться, потом каяться и чуть ли не называть девочек из России врагами, потом опять с ними же фоткаться и улыбаться типа ничего не говорила. Хитро*опость достойная Украины, больше нигде», — подытожила Наталья.

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