В отношениях Брюсселя и Варшавы снова искрит. Дело в том, что 7 сентября Европейская комиссия обратилась в Суд ЕС с заявлением о необходимости ввести санкции против Польши. Причиной этого требования выступил тот факт, что в Варшаве до сих пор не выполнили требование Суда ЕС еще от 15 июля сего года. Тогда в этом ведомстве признали судебную систему Польши не соответствующей демократическим нормам и потребовали немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда, так как её деятельность угрожает независимости и беспристрастности судей.

Michal Osmenda Европейский союз и Польша

В ответ на это польские элиты начали шантажировать Брюссель вероятным выходом республики из Евросоюза — Polexit (по аналогии с Brexit). Так, 9 сентября соответствующее мнение во время выступления на Экономическом форуме в Карпаче высказал глава парламентской фракции правящей в Польше партии «Право и справедливость» Рышард Терлецкий. «Евросоюз должен быть приемлемой организацией для всех его членов. Но если эти противоречия будут продолжаться, мы должны подумать о самых радикальных решениях — вплоть до выхода из организации. Британцы уже показали, что диктатура брюссельской демократии их не устраивает», — заявил польский депутат.

Данная новость была опубликована на странице популярного информационного портала Onet. pl в Twitter. Мнения польских пользователей этой социальной сети в комментариях разделились. Большая часть раскритиковала политика и напомнила, что по всем соцопросам польское общество видит свою страны в составе Евросоюза.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Терлецкий, нюхай меньше клея, потому что у тебя уже совсем мозги поехали. И что будет делать твоя партия после выхода из ЕС? Уже в Великобритании после выхода далеко не так всё хорошо, как обещали. В Великобритания — богатая страна. Откуда вы будете брать деньги?!» — вопрошает @syriusz85.

«Поляки не хотят никакого Polexit. Как будто никто не понимает, что это означает моментальное обнищание!» — указывает @kilomonek.

«Наконец-то они открыто назвали цель их правления — Polexit. Уж лучше бы они замолчали. Хотя бы один шаг в этом направлении — и мы погоним их так далеко, куда еще никого не гнали. И никакие кордоны полиции не спасут!» — угрожает @Jakub11433.

«Ричард Терлецкий в лучшем случае должен управлять запасами варенья в своем холодильнике, а не исключать нас из ЕС», — считает @Joope_BJW.

«Почему Терлецкий до сих пор не арестован? Эти заявления — это явное предательство национальных интересов!», — утверждает @Tomatorg1.

«Любой нормальный трезво мыслящий человек знает, что наши безопасность и благополучие зависят от членства в сильном ЕС», — указал @TomaszHeppel.

Однако встречались среди пользователей интернета и те, кто встал на защиту чиновника.

«Правильное предложение, потому что в Еврокомиссии другого языка не понимают. Я не думаю, что Polexit — лучшая идея, но мы должны рассматривать ее не только как пугало, а всерьез. Мы входили не в идеологический cоюз, а в экономический. ЕС становится на наших глазах СССР», — считает @eystrasaltPL.

Jarosław Roland Kruk Рышард Терлецкий

«Я вижу, что всё, что происходит в Брюсселе, происходит без общественных консультаций, без дипломатии и без попыток выработать консенсус с Польшей. И зачем нам такое терпеть?!» — сетует @LillaW35103450.

«Немцы продвигают свои интересы и пытаются полностью манипулировать Польшей, а многие ведутся на это как дети и верят, что у нас диктатура…», — указывает @Kotwica1944.

«И я с Терлецким абсолютно согласен. Никогда нельзя поддаваться шантажистам. Если так будет выглядеть ЕС: «Или вы введете в Польше ЛГБТ-идеологию, или не получите денег», значит, дальше в этом колхозе оставаться не стоит. Аминь», — пишет @Leopa49.

«Я определенно поддерживаю Polexit. С мошенниками надо играть жестко», — заявил @mwdobrzynski.