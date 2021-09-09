Посещая Екатеринбург, главврач «Коммунарки» Денис Проценко предсказал скорую «четвертую волну» коронавируса, которая, по его мнению, придет уже в конце нынешнего или в начале будущего месяца. Ранее почву для этой темы разминала глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметившая начало роста заболеваемости в восьми российских регионах. Говоря о факторах риска «новой волны», Проценко указывает на возвращение сограждан из летних отпусков и начало учебного года и призывает к вакцинации как единственному способу избежать очередного витка эпидемии. Прежде всего, если обратиться к мнению других специалистов, не связанных никакими иными обязательствами, включая партийно-предвыборные, как у Проценко, кроме клятвы Гиппократа, то в отношении повальной вакцинации выясняется несколько иная картина. Например, руководитель кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета Сеченовского университета академик Виталий Зверев считает, что не стоит ставить вакцину переболевшим, ибо иммунитет после болезни значительно сильнее, чем от прививки; Симон Мацкеплишвили, д.м.н., замруководителя медицинского научно-образовательного центра МГУ, непосредственно работающий с ковид-больными, также убежден, что РНК-вирусы, к которым принадлежит «корона», дают стойкий иммунитет. Примерно о том же самом говорит и академик Виктор Малеев: «Самый эффективный способ борьбы с ковидом — это переболеть»; несмотря на то, что этот видный ученый представляет Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, высокий уровень профессионализма и ответственности, видимо, не позволяет ему тиражировать примитивно «любительские» эскапады руководительницы этого ведомства. Иначе говоря, если суммировать то, что говорят эти крупные ученые-практики, падение уровня антител не является показанием к вакцинации, а факт перенесенной болезни, напротив, может рассматриваться к ней противопоказанием. И хотелось бы быть правильно понятым: у автора, не являющегося специалистом в медицине в целом и в вирусологии в частности, своей точки зрения на проблему нет, и взяться ей без базового медицинского образования неоткуда. Поэтому остается выбирать между пропагандой таких же далеких от сути вопроса высказываний Поповой-Собянина-Пескова (последний в июле особенно подыграл «алармистам») или мнением перечисленных выше профессионалов, высказывающих критический взгляд на эту пропаганду, который по всем параметрам гораздо её весомее. В том числе по причине отсутствия в нем конъюнктурной составляющей, которая и позволяет считать вирус, как говорят в Китае, «политическим».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Долой

Почему же так «топит» за вакцинацию г-н Проценко — врач, хотя он и не является эпидемиологом по базовому образованию? Еще в июле автору этих строк приходилось обращать внимание на весьма любопытное обстоятельство. Чтобы не пересказывать, повторим касающийся его фрагмент.

«На дворе июль, самый разгар устроенной нам властями предвыборной ковид-истерии. До выборов — два с небольшим месяца. В экспертном сообществе на этой почве возникла дискуссия по поводу двух сценариев, которые, что характерно, оба из Питера, откуда, разумеется, московская ситуация виднее, чем из самой столицы («а из нашего окна площадь Красная видна…»). Один сценарий предполагает, что кривая заболеваемости минует пик и пойдет вниз уже в середине июля. Авторы другого сценария витийствуют, что дело затянется до сентября, когда, как раз на выборы, и будет «долгожданный» пик. Невооруженным глазом видна война этих двух сценариев и стоящих за ними сценаристов, и понятно, за что эта война ведется. Если все закончится июлем, то ограничения будут сняты и выборы пройдут хоть и в три дня, что существенно расширяет возможности махинаций по сравнению с однодневным голосованием, но при наличии наблюдателей, по крайней мере от тех партий, у которых достаточное количество активистов, чтобы обеспечить непрерывный контроль на большинстве избирательных участков. Если же лоббистам чрезвычайщины удастся натянуть «изделие» так называемой «эпидемии» на «глобус» своих предвыборных грез, ситуация изменится. Народ уже в июле отправят по домам. Инсайдеры из числа «инфекционистов» с сегодняшнего утра уже заполонили своими прогнозами «строгого локдауна» виртуальные страницы электронных СМИ (выделено мной — В.П.)».

Kremlin.ru Денис Проценко

Тогда, в июле, ничего у чрезвычайщиков не срослось, и гражданам дали «вольную». Почему? Обратим внимание на выделенные два сценария, а также на факт борьбы между ними. Не создается, читатель, впечатления, что «обещание» Проценко подъема эпидемии после быстрого и неожиданного спада в июле — не что иное, как попытка примирения обоих, отнюдь не эпидемиологических, а политических сценариев? Удовлетворены и сомневающиеся в результативности жестких ограничений, считающие опасным «злить народ» перед выборами, и сторонники «закручивания гаек»; только последнее в весьма вероятных планах явно перенесено на после голосования и, сдается, очень сильно будет зависеть от результатов. С точки зрения политической версии вируса, в прогнозах собравшегося в Думу Проценко не исключено, что просматривается предостережение избирателей от протестного голосования; послушаются — глядишь, новоиспеченный депутат по поводу новой вспышки и «ошибется». Что говорит в пользу именно такого прочтения разворачивающейся «игры»? Очень простая вещь: интервалы между предыдущими волнами были примерно одинаковыми и составляли около пяти месяцев. Никто из специалистов — это обращение именно к ним — нам не разъяснил, в том числе комментируя екатеринбургские откровения Проценко, почему в этот раз этот интервал должен скукожиться до двух месяцев? Параллели с прошлым годом не работают именно потому, что июньско-июльский всплеск, обратный прошлогодней нормализации, ясно доказал, что в нынешнем году цикличность другая. Поэтому неизбежным будущим заявлениям о таких параллелях изначально нет никакой веры. Поневоле приходит на ум старый военный анекдот:

— Товарищ прапорщик, остановите поезд.

— Поезд, стой, раз-два!

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свободные койки

Не слишком ли эта эпидемия «ручная», в смысле пресловутого «ручного управления»? Вот и московский мэр, неизменный герой прежних «волн», прославившийся поразительной способностью провозглашать «семь пятниц на неделе», утром объявляя о «стабилизации», а вечером переоформляя ее в панику срочных новых нажимов и угроз, заранее от этой гипотетической ситуации дистанцируется, подкладывая соломку.

«Новые ограничения из-за коронавируса в Москве вводить в ближайшее время не собираются. Нужно использовать все возможности, чтобы город развивался, жил нормальной жизнью, чтобы не закрывались предприятия, организации, чтобы люди не теряли свою заработную плату и не теряли оптимизма», — заявил градоначальник в интервью «Комсомольской правде».

Свежо предание, а верится с трудом! Ибо как тут не вспомнить потрясающую динамику похожих июльских кульбитов столичного градоначальника?

9 июля утро (президиум координационного совета по борьбе с коронавирусом): «В Москве ситуация стабилизировалась, и мы видим даже некоторое снижение заболеваемости, но ситуация остается очень сложной…» ;

(президиум координационного совета по борьбе с коронавирусом): ; 9 июля вечер (интервью телеканалу «Россия 1»): «Руководитель предприятия отвечает за свое предприятие, за свой коллектив. Если мы будем каждый сидеть в сторонке и говорить: «Ну, вот там городские власти что-то делают, а нам наплевать», — так не получится… Не будет максимальной вакцинации — не будет нормальной работы. Первый удар как раз придется по предприятиям, которые включены в сферу обязательной вакцинации. Но если они сами не организуют и не хотят этого делать, то какой исход? Исход такой: локдаун, полное закрытие…» .

Александр Горбаруков ИА REGNUM Песков

В тот день с утра до вечера если что и изменилось, то это как раз политическая конъюнктура. Сначала мэр отозвался на утреннее заявление Дмитрия Пескова, что вакцинировать к сентябрю искомые 60% не получится и «хватку», строго говоря, приходится ослаблять. Затем среагировал на прозвучавшее ближе к вечеру заявление премьер-министра Михаила Мишустина, который потребовал поднять процентную планку вакцинации до 80−90 пунктов. Из-за чего Собянин и разразился столь «нервической» вечерней тирадой в адрес бизнеса, который, такое впечатление, власти специально подставляют, требуя исполнения несвойственных ему и к тому же откровенно противозаконных функций. Так что и сегодня, не исключено, «поезд» поедет туда, куда повернет флюгер эпический «прапорщик». Или под этим флюгером остановится. Удивляться подобным вещам давно уже моветон…

P.S. Не успел материал отправиться в редакцию, как СМИ облетела сногсшибательная новость, подтверждающая наш анализ. «Вероятность четвертой волны коронавируса в Москве очень высока», — об этом сообщил сегодня руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун. «Поезд» таки взял равнение на «флюгер». Кто бы сомневался…