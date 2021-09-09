Чем пахнет прогноз «четвёртой волны» COVID-19?
Посещая Екатеринбург, главврач «Коммунарки» Денис Проценко предсказал скорую «четвертую волну» коронавируса, которая, по его мнению, придет уже в конце нынешнего или в начале будущего месяца. Ранее почву для этой темы разминала глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметившая начало роста заболеваемости в восьми российских регионах. Говоря о факторах риска «новой волны», Проценко указывает на возвращение сограждан из летних отпусков и начало учебного года и призывает к вакцинации как единственному способу избежать очередного витка эпидемии. Прежде всего, если обратиться к мнению других специалистов, не связанных никакими иными обязательствами, включая партийно-предвыборные, как у Проценко, кроме клятвы Гиппократа, то в отношении повальной вакцинации выясняется несколько иная картина. Например, руководитель кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета Сеченовского университета академик Виталий Зверев считает, что не стоит ставить вакцину переболевшим, ибо иммунитет после болезни значительно сильнее, чем от прививки; Симон Мацкеплишвили, д.м.н., замруководителя медицинского научно-образовательного центра МГУ, непосредственно работающий с ковид-больными, также убежден, что РНК-вирусы, к которым принадлежит «корона», дают стойкий иммунитет. Примерно о том же самом говорит и академик Виктор Малеев: «Самый эффективный способ борьбы с ковидом — это переболеть»; несмотря на то, что этот видный ученый представляет Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, высокий уровень профессионализма и ответственности, видимо, не позволяет ему тиражировать примитивно «любительские» эскапады руководительницы этого ведомства. Иначе говоря, если суммировать то, что говорят эти крупные ученые-практики, падение уровня антител не является показанием к вакцинации, а факт перенесенной болезни, напротив, может рассматриваться к ней противопоказанием. И хотелось бы быть правильно понятым: у автора, не являющегося специалистом в медицине в целом и в вирусологии в частности, своей точки зрения на проблему нет, и взяться ей без базового медицинского образования неоткуда. Поэтому остается выбирать между пропагандой таких же далеких от сути вопроса высказываний Поповой-Собянина-Пескова (последний в июле особенно подыграл «алармистам») или мнением перечисленных выше профессионалов, высказывающих критический взгляд на эту пропаганду, который по всем параметрам гораздо её весомее. В том числе по причине отсутствия в нем конъюнктурной составляющей, которая и позволяет считать вирус, как говорят в Китае, «политическим».
Почему же так «топит» за вакцинацию г-н Проценко — врач, хотя он и не является эпидемиологом по базовому образованию? Еще в июле автору этих строк приходилось обращать внимание на весьма любопытное обстоятельство. Чтобы не пересказывать, повторим касающийся его фрагмент.
Тогда, в июле, ничего у чрезвычайщиков не срослось, и гражданам дали «вольную». Почему? Обратим внимание на выделенные два сценария, а также на факт борьбы между ними. Не создается, читатель, впечатления, что «обещание» Проценко подъема эпидемии после быстрого и неожиданного спада в июле — не что иное, как попытка примирения обоих, отнюдь не эпидемиологических, а политических сценариев? Удовлетворены и сомневающиеся в результативности жестких ограничений, считающие опасным «злить народ» перед выборами, и сторонники «закручивания гаек»; только последнее в весьма вероятных планах явно перенесено на после голосования и, сдается, очень сильно будет зависеть от результатов. С точки зрения политической версии вируса, в прогнозах собравшегося в Думу Проценко не исключено, что просматривается предостережение избирателей от протестного голосования; послушаются — глядишь, новоиспеченный депутат по поводу новой вспышки и «ошибется». Что говорит в пользу именно такого прочтения разворачивающейся «игры»? Очень простая вещь: интервалы между предыдущими волнами были примерно одинаковыми и составляли около пяти месяцев. Никто из специалистов — это обращение именно к ним — нам не разъяснил, в том числе комментируя екатеринбургские откровения Проценко, почему в этот раз этот интервал должен скукожиться до двух месяцев? Параллели с прошлым годом не работают именно потому, что июньско-июльский всплеск, обратный прошлогодней нормализации, ясно доказал, что в нынешнем году цикличность другая. Поэтому неизбежным будущим заявлениям о таких параллелях изначально нет никакой веры. Поневоле приходит на ум старый военный анекдот:
— Товарищ прапорщик, остановите поезд.
— Поезд, стой, раз-два!
Не слишком ли эта эпидемия «ручная», в смысле пресловутого «ручного управления»? Вот и московский мэр, неизменный герой прежних «волн», прославившийся поразительной способностью провозглашать «семь пятниц на неделе», утром объявляя о «стабилизации», а вечером переоформляя ее в панику срочных новых нажимов и угроз, заранее от этой гипотетической ситуации дистанцируется, подкладывая соломку.
Свежо предание, а верится с трудом! Ибо как тут не вспомнить потрясающую динамику похожих июльских кульбитов столичного градоначальника?
- 9 июля утро (президиум координационного совета по борьбе с коронавирусом): «В Москве ситуация стабилизировалась, и мы видим даже некоторое снижение заболеваемости, но ситуация остается очень сложной…»;
- 9 июля вечер (интервью телеканалу «Россия 1»): «Руководитель предприятия отвечает за свое предприятие, за свой коллектив. Если мы будем каждый сидеть в сторонке и говорить: «Ну, вот там городские власти что-то делают, а нам наплевать», — так не получится… Не будет максимальной вакцинации — не будет нормальной работы. Первый удар как раз придется по предприятиям, которые включены в сферу обязательной вакцинации. Но если они сами не организуют и не хотят этого делать, то какой исход? Исход такой: локдаун, полное закрытие…».
В тот день с утра до вечера если что и изменилось, то это как раз политическая конъюнктура. Сначала мэр отозвался на утреннее заявление Дмитрия Пескова, что вакцинировать к сентябрю искомые 60% не получится и «хватку», строго говоря, приходится ослаблять. Затем среагировал на прозвучавшее ближе к вечеру заявление премьер-министра Михаила Мишустина, который потребовал поднять процентную планку вакцинации до 80−90 пунктов. Из-за чего Собянин и разразился столь «нервической» вечерней тирадой в адрес бизнеса, который, такое впечатление, власти специально подставляют, требуя исполнения несвойственных ему и к тому же откровенно противозаконных функций. Так что и сегодня, не исключено, «поезд» поедет туда, куда повернет флюгер эпический «прапорщик». Или под этим флюгером остановится. Удивляться подобным вещам давно уже моветон…
P.S. Не успел материал отправиться в редакцию, как СМИ облетела сногсшибательная новость, подтверждающая наш анализ. «Вероятность четвертой волны коронавируса в Москве очень высока», — об этом сообщил сегодня руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун. «Поезд» таки взял равнение на «флюгер». Кто бы сомневался…