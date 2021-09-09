Гражданам Украины не стоит рассчитывать на пенсию от государства, нужно самим копить на старость, заявил бывший министр экономики, советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов 8 сентября в эфире телеканала «Украина 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Чиновник отметил, что Украине как государству необходимо надеяться только на себя и на свои возможности. Точно так же, отметил Милованов, как жителям Украины надо рассчитывать только на свои силы. Политик порекомендовал гражданам Украины самостоятельно копить деньги на старость.

«Каждый человек должен рассчитывать на себя и откладывать и хранить хотя бы 3−5% зарплаты», — сказал он.

Заявление Милованова обсудили в социальной сети Facebook на странице депутата Рады Антона Полякова, а также в его телеграм-канале. Заявление бывшего министра экономики также обсудили читатели телеграм-канала VESTI. Многих возмутило заявление Милованова. Люди стали задаваться вопросом: зачем тогда платить взносы в пенсионный фонд, если пенсию в итоге государство платить вряд ли будет?

Marc Veraart

«Милованову пора убираться назад в свой Бостон, или где он там «профессор», и там рассказывать свои «невероятно прогрессивные» идеи. И перед этим вернуть все полученные с украинского бюджета деньги в виде зарплат и премий, за его бесполезную работу в кабмине и офисе президента. Одних этих денег, потраченных на Тимофея, хватит на выплату минимальной пенсии доброй тысяче украинцев», — отреагировал Антон Поляков.

«И он прав! Нас за 30 лет действительно обворовывали при всех президентах, и нет никаких гарантий, что этого не будет дальше. Печально признавать, но в данном случае он прав!» — добавил Евгений З.

«Так… [зачем] я буду платить налоги? Я буду их оставлять у себя в кармане и платить за себя в больнице… [откладывать] себе на пенсию, платить охране, чтобы меня защищала, — зачем мне полиция, неработающая медицина и т. д.» — отреагировал Mr. Alex.

«И зачем тогда государство, куда идут налоги? Ни защитить, ни накормить не могут. Это очередное признание своей некомпетентности и непрофессионализма», — добавила Анжела.

«То есть я могу больше не платить обязательные взносы в пенсионный фонд, я правильно понимаю?» — поинтересовался Артур Д.

«Пора было заботиться о своей пенсии» — это когда таким, как я, было по 20 лет, 30 лет назад. А какого… тогда я платил в пенсионный фонд 30 лет? Не вопрос, пусть мне вернут все мои выплаты в ПФ за 30 лет, с учетом инфляции и процентов. И после этого я начну заботиться сам», — пишет ffkhstesrtij.

Marc Veraart

«Пусть тогда это помойное недогосударство снимет с меня налоги, и тогда я буду копить…» — с возмущением написал Oleg.

«Могли сразу в предвыборной программе так и написать», — отметил Offspring.

«Когда дурак пробирается во власть, вот так и получается. Полное отсутствие понимания работы системы для людей», — пишет Кирилл К.

«Они нас таким образом злят и выбешивают, чтобы отвлечь внимание и украсть. Но факт остается фактом — что у дурака-чиновника на языке, то у чиновника-умного в уме и в планах», — подытожила Валерия В.

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