В Южной Корее обсудили военный парад в Пхеньяне по случаю 73-й годовщины основания КНДР.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

По сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), на параде присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, однако вместо него с речью к участникам парада выступил секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Иль Хван.

«Правительство республики будет твёрдо защищать достоинство и интересы нашего народа и решать все проблемы собственными усилиями», — отметил Ли Иль Хван.

Парад длился около часа. О том, было ли представлено на параде новое стратегическое оружие, не сообщается.

Напомним, что в октябре прошлого года власти КНДР провели в Пхеньяне крупный военный парад, приуроченный к 75-летию основания Трудовой партии Кореи. На нем демонстрировались новая межконтинентальная баллистическая ракета, баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ) и другая военная техника.

Stefan Krasowski Военный парад в Пхеньяне

С другой стороны, американский информационный портал Daily NK со ссылкой на источники сообщил, что в Пхеньяне был слышен гул от моторов боевых самолетов, что может указывать на их участие в воздушной части парада. Также сообщается, что в небе над Пхеньяном был виден красочный салют.

«А говорили у них там продовольственный кризис…», — пишет cont***.

«Что будет со страной, когда Ким Чен Ын умрёт?» — интересуется ksjj***.

«Великая страна, в которой не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом», — отмечает thea***

«А Ким Чен Ын точно присутствовал? Может, он уже умер?» — вопрошает sbs6***.

«Многие люди, наверное, плакали, когда увидели своего лидера», — пишет sbs6***.

«Интересно, Ким Чен Ыну было скучно или он не мог уснуть, раз устроил военный парад в ночь на 9 сентября?» — интересуется o0il***.

U.S. Department of State Ким Чен Ын

«Они были на параде без масок?!» — удивляется mj64***.

«У них ведь нет денег. На что они устраивают парады?» — спрашивает brut***.

«Ким не произносил речь и не показывал оружие из-за опасений, что администрация Мун Чжэ Ина, любящая КНДР, может разозлиться?» — интересуется kyun***.

«Отправьте кто-нибудь нашего президента и его администрацию в КНДР», — предлагает kbj9***.

«Наш народ не интересует Ким Чен Ын. Пожалуйста, не публикуйте подобные новости», — призывает fort***.

«А это нормально устраивать такое масштабное мероприятие в эпоху коронавируса?» — спрашивает rlaw***.