Мэр Владивостока Константин Шестаков заявил в интервью «Интерфаксу», что его команда намерена увеличить население города до 2 млн человек.

Zspk.gov.ru Владивосток

«Мы ставим перед собой задачу — два млн человек. Но мы же понимаем: за короткий срок силами лишь городской команды довести количество жителей до этого показателя — задача крайне сложная. Но заложить основание для появления вот этих двух миллионов человек вполне возможно. Новые проекты и новые рабочие места — это все об этом. Это все появляется не в один день — инвестиции, строительство крупных проектов», — аргументировал Шестаков.

Приморцы под постом vdk_news активно подключились к обсуждению «так себе идеи», в комментариях оставили лишь негативные отзывы. Пользователи решили, что власти намерены увеличить население исключительно с помощью мигрантов.

«И мелькнет среди населения Дальнего Востока в толпе иногда русское лицо», — написал пользователь dtr845.

Focus.kg Трудовые мигранты

«Повысить уровень жизни, чтобы повысить рождаемость, — не спешат. Тупо заселить мигрантами», — написала you_love_me.

«Депортируйте сюда весь Узбекистан», — andrey_125vl.

«Городская команда ничего не хочет сделать для уже здесь живущих? Например, доступные цены для людей на продукты, на ЖКХ и т. д. Или вам легче перевезти 2 млн со средней Азии?» — спросила elenaabramlva.

«Я стесняюсь спросить: а для чего? Чтобы что? И это та администрация, которая про устойчивое развитие пишет? Зачем нам столько людей? Чтобы отчитаться по показателям? Простите, но вы этих-то расписать не умеете, почему-то острый вопрос по детским садам, инфраструктуре и так далее. А инженерные сети? Вам дождичка ледяного не хватило? Ничего он не выявил, не? А дороги? Сплошные ямы! Стены подпорные рушатся. Для чего вам миллионы? Вы не справляетесь с тем, что есть. И не справитесь никогда. Ваша команда — закрытый клуб по интересам с 9 до 18. Это во всей РФ так. Поменять суть дел не хотите ли? Или вам нужны соответствующие распоряжения свыше? А сотрудники рядовые, вы не в этом городе живёте? Наверное, у вас отдельные дороги, сады, рынки и магазины? Я искренне желаю вам менять подходы и принципы работы. Успехов в хороших начинаниях и завершениях. Это наш город, и пока вы не докажете своей профессиональности и нужности, о миллионах вам бы помолчать», — эмоционально высказался obliterator29.

«Остапа понесло, сначала миллион, теперь два. Типа размножайтесь. Других способов здесь явно нет. Идея так себе», — раскритиковала feeriya.

Подписчики указывают, что даже при 600 тыс. населения Владивосток уже перегружен.

«В городе уже сейчас ни пройти ни проехать, парковок нет, особенно в центре, канализации толком нет — весь сброс в море, мусор убирается кое-как, вручную выгребается лопатами, в 21-м веке-то! Катаклизм практически — при населении 600 тысяч, а что будет при населении в 2 млн? Появился тот, кто способен результативно управлять городом-агломератом? С Владивостоком никто пока ещё толком не справлялся», — считает sh._inga.

«С ума сошли, что ли, тут при населении 600 тыс. не протолкнуться, машин море, улицы узкие, пробки везде», — ikka2411.

«Два миллиона — да это и в бреду не приснится, а в реале — город маленький, дороги узкие, если новый, а-ля Владивосток (Нью-Васюки), построить, тогда да, но при современной коррупции это нереально», — заявил stariningennadii.

«Прежде чем так сотрясать воздух, необходимо благоустроить город для населения, которое ещё не сбежало и не вымерло. 21-й век на дворе, а люди могут в домах неделями сидеть без света, по полгода без горячей воды. Чтобы мебель новую в квартиру вносить — желательно ремонт сделать, капитальный», — посоветовала milanafreize.

«Жилье было бы дешевле, тогда можно еще о чем-то говорить, а так цены — охренеть какие, молодые семьи не все могут потянуть, поэтому люди уезжают отсюда, ищут, где уровень жизни более привлекателен для создания семьи, покупки жилья и т. д.», — написал maksim_grishko.

Zspk.gov.ru Стройка в Владивостоке

«Какие 2 млн?! Скорую не дождаться, в поликлинику не пробиться, вечные пробки, цены ужас! Зарплату понизили», — ужаснулась corset_vl.

«Молодежь с высшим образованием не имеет ни жилья, ни работы», — сетует elenaa101.

«Живём в крае, где один Андерсен меняется на Шарля Перро — 30 лет сказок. Раньше слушали с открытым ртом, а теперь с ехидной улыбкой», — semenovan5409.

«Переселить всех жителей районов Приморья во Владивосток, дать им квартиры и работу», — дал совет andrey_khabarovsk.