Бизнесмен Александр Дубровский, чьи данные идентичны данным сына бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, попросил ввести в отношении него процедуру банкротства. Соответствующий иск подан в областной арбитраж, но пока судом к производству не принят. Что послужило причиной для столь неоднозначного шага? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Несколько слов о проверке ФАС и уголовном деле

АО «Южуралмост» через суд попыталось оспорить решение ФАС, легшее в основу уголовного дела экс-губернатора. На первых порах суды вставали на сторону истца, но 17 августа 2021 года Девятый арбитражный аппеляционный суд пересмотрел решение и отменил вердикт арбитража Москвы от 11 марта 2021 года «в части признания недействительным решения ФАС России от 22.03.2019 года по делу №1−16−115/00−22−18 в части признания губернатора Челябинской области, министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и акционерного общества «Южуралмост» нарушившими статью 16 Федерального закона от 26.07.2016 года №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Kremlin.ru Борис Дубровский

В материалах ФАС речь шла о нарушениях на территории Челябинской области в 2016—2018 годах в отношении десяти закупочных процедур с общей суммой начальных максимальных цен контрактов — 2 378 791 123 рубля. Вердикт ещё может быть обжалован.

Банкротное дело

7 сентября 2021 года арбитраж Челябинской области получил банкротный иск от Александра Борисовича Дубровского, который заявлял о непосильном долге и просил признать его банкротом. Сумма неподъемного долга была на уровне 274 159 556,86 рубля. Финансового управляющего предлагалось выбрать из ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих». При этом истец просил об отсрочке по внесению средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему, как бы подтверждая, что финансовые дела его плохи.

Данные заявителя по этому делу совпадают с данными бывшего директора магнитогорской компании «Синай», в которой летом 2020 года сменился и директор, и владелец. Им в одном «флаконе» стал Константин Переверзев.

Фирма «Синай» на сегодня владеет 89,95% в компании «МБФ» (покупка и продажа собственного недвижимого имущества). Совладельцем в ней фигурирует Борис Дубровский, ИНН которого полностью совпадает с ИНН бывшего челябинского губернатора.

Фото со страницы Vk.com Александра Дубровского Александр Дубровский

В материалах дела по иску АО «Южуралмост» к ФАС уточнялось, что Борис Дубровский «являлся с 17.01.2014 по 27.06.2018 год учредителем в ООО «Синай» (100% в уставном капитале) и ООО «Новатек» (100% в уставном капитале)», а с 10 октября 2016 года и с 20 октября 2017 года директором в «Синае» стал его сын. С 27 июня 2018 года к последнему перешли и доли в указанных обществах.

Александр Дубровский на сегодня руководитель и владелец долей в пяти компаниях Челябинской области: 75% в ООО «Галерея камня» (ранее среди соучредителей был Борис Дубровский и ООО «Санарский гранит»), 76% в УК «Станичная» (совладелец — ООО «Жилкомсервис»), 100% в ООО «Песчано-гравийный карьер», 100% в ООО «Челябстройкомплект» (участник почти 20 госконтрактов), 51% в ООО «Магнитогорская строительная компания» (совладелец — Егор Янков, имеющий долю в тюменском ООО «Торгилинский НПЗ»).

Громкие судебные споры

В челябинском арбитраже на сегодня также в стадии рассмотрения находится интересное дело, соответчиками по которому выступают Александр и Анна Дубровские, чьи данные совпадают с данными детей бывшего губернатора Челябинской области. Спор начат Екатериной и Мариной Рашниковыми, чьи данные совпадают с данными родственниц основного акционера «Магнитогорского металлургического комбината» Виктора Рашникова. Истцы заявили о нарушении ответчиками условий заключенного в феврале 2020 года между сторонами акционерного соглашения в отношении акций АО «ИК «Профит». В материалах дела уточняется, что Александр Дубровский «осуществил распоряжение акциями в пользу Дубровской А. Б. В свою очередь последняя 08.06.2021 г. известила АО «ИК «Профит» о намерении продать переданные ей акции третьему лицу по значительно заниженной стоимости». Слушания по делу продолжатся 6 октября 2021 года. Данные третьего лица пока не сообщались.

Дмитрий Туркин ИА Красная Весна Арбитражный суд Челябинской области

Помимо этого спора, Дубровский-младший выступает истцом в деле против Виктора Тулупова — бывшего совладельца обанкроченного АО «Производственное объединение «Монтажник», которое было исполнителем госконтрактов на сумму не менее 369 млн рублей. Заявитель требует «признать недействительным договор купли-продажи акций от 06.09.2017 года, заключенный между сторонами». Решил избавиться от проблемного актива?

Примечательно: в августе-сентябре 2021 года именно вышеупомянутый «Монтажник» подал сразу три финансовых иска к фирме Дубровского — ООО «Челябстройкомплект». Это говорит о том, что заявленные долги в рамках банкротного дела бизнесмена могут вырасти и за счёт претензий к активам. Например, если кредиторы заявят о субсидиарной ответственности.