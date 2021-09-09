«Долговая яма» — сын челябинского экс-губернатора собрался в банкроты?
Бизнесмен Александр Дубровский, чьи данные идентичны данным сына бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, попросил ввести в отношении него процедуру банкротства. Соответствующий иск подан в областной арбитраж, но пока судом к производству не принят. Что послужило причиной для столь неоднозначного шага? Подробности — в материале ИА REGNUM.
Для справки: Борис Дубровский занимал губернаторский пост с 2014 по 2019 год. В марте 2019 года была принята его досрочная отставка, а в октябре того же года стало известно, что экс-губернатор стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Оно было возбуждено по материалам антимонопольного органа РФ о картельном сговоре на рынке дорожного строительства региона, в котором фигурировал победитель ряда гостендеров — АО «Южуралмост». Позднее дело прекратили, но вскоре стало известно о дополнительной проверке.
До назначения на пост главы региона Дубровский занимал различные должности в ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), ОАО «Магнитогорский метизно-металлургический завод», ОАО «Магнитогорский калибровочный завод», ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Данные младших Дубровских, Александра и Анны Борисовны, совпадают с данными бизнесменов из Челябинской области, в том числе и того, что подал иск о самобанкротстве.
Несколько слов о проверке ФАС и уголовном деле
АО «Южуралмост» через суд попыталось оспорить решение ФАС, легшее в основу уголовного дела экс-губернатора. На первых порах суды вставали на сторону истца, но 17 августа 2021 года Девятый арбитражный аппеляционный суд пересмотрел решение и отменил вердикт арбитража Москвы от 11 марта 2021 года «в части признания недействительным решения ФАС России
В материалах ФАС речь шла о нарушениях на территории Челябинской области в 2016—2018 годах в отношении десяти закупочных процедур с общей суммой начальных максимальных цен контрактов — 2 378 791 123 рубля. Вердикт ещё может быть обжалован.
Любопытный факт: из материалов спора с ФАС следует, что до начала губернаторства Дубровского с АО «Южуралмост» не было контрактов, а уже через год после его избрания министерство дорожного хозяйства и транспорта подписало с фирмой три контракта на 434 млн рублей, в 2016 году их заключили уже 16 на 16,4 млрд рублей, в 2017 году — 14 на 3,2 млрд рублей, в 2018 году — восемь на 3,5 млрд рублей.
Банкротное дело
7 сентября 2021 года арбитраж Челябинской области получил банкротный иск от Александра Борисовича Дубровского, который заявлял о непосильном долге и просил признать его банкротом. Сумма неподъемного долга была на уровне 274 159 556,86 рубля. Финансового управляющего предлагалось выбрать из ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих». При этом истец просил об отсрочке по внесению средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему, как бы подтверждая, что финансовые дела его плохи.
Данные заявителя по этому делу совпадают с данными бывшего директора магнитогорской компании «Синай», в которой летом 2020 года сменился и директор, и владелец. Им в одном «флаконе» стал Константин Переверзев.
Фирма «Синай» на сегодня владеет 89,95% в компании «МБФ» (покупка и продажа собственного недвижимого имущества). Совладельцем в ней фигурирует Борис Дубровский, ИНН которого полностью совпадает с ИНН бывшего челябинского губернатора.
В материалах дела по иску АО «Южуралмост» к ФАС уточнялось, что Борис Дубровский «являлся
Для справки: вышеупомянутое «Синай» было исполнителем 123 госконтрактов на общую сумму более 650 млн рублей. В 2018 году, к примеру, с ним подписала договор на 121 млн рублей администрация челябинского города Троицка. По нему закупались квартиры в рамках подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания». Контракт от «Синая» подписывал Александр Борисович Дубровский, а губернатором Челябинской области на тот момент был Борис Дубровский. А как же конфликт интересов? Стоит отметить, что среди заказчиков «Синая» в разные годы отметились и министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, и муниципальные учреждения Свердловской и иных областей.
Александр Дубровский на сегодня руководитель и владелец долей в пяти компаниях Челябинской области: 75% в ООО «Галерея камня» (ранее среди соучредителей был Борис Дубровский и ООО «Санарский гранит»), 76% в УК «Станичная» (совладелец — ООО «Жилкомсервис»), 100% в ООО «Песчано-гравийный карьер», 100% в ООО «Челябстройкомплект» (участник почти 20 госконтрактов), 51% в ООО «Магнитогорская строительная компания» (совладелец — Егор Янков, имеющий долю в тюменском ООО «Торгилинский НПЗ»).
Громкие судебные споры
В челябинском арбитраже на сегодня также в стадии рассмотрения находится интересное дело, соответчиками по которому выступают Александр и Анна Дубровские, чьи данные совпадают с данными детей бывшего губернатора Челябинской области. Спор начат Екатериной и Мариной Рашниковыми, чьи данные совпадают с данными родственниц основного акционера «Магнитогорского металлургического комбината» Виктора Рашникова. Истцы заявили о нарушении ответчиками условий заключенного в феврале 2020 года между сторонами акционерного соглашения в отношении акций АО «ИК «Профит». В материалах дела уточняется, что Александр Дубровский «осуществил распоряжение акциями в пользу Дубровской А. Б. В свою очередь последняя
Помимо этого спора, Дубровский-младший выступает истцом в деле против Виктора Тулупова — бывшего совладельца обанкроченного АО «Производственное объединение «Монтажник», которое было исполнителем госконтрактов на сумму не менее 369 млн рублей. Заявитель требует «признать недействительным договор купли-продажи акций
Примечательно: в августе-сентябре 2021 года именно вышеупомянутый «Монтажник» подал сразу три финансовых иска к фирме Дубровского — ООО «Челябстройкомплект». Это говорит о том, что заявленные долги в рамках банкротного дела бизнесмена могут вырасти и за счёт претензий к активам. Например, если кредиторы заявят о субсидиарной ответственности.