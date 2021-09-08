Заявление экс-депутата Верховной рады Евгения Мураева о том, что президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму или в Москве из-за важности саммита для Киева, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 8 сентября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Ставки

«А кто его в России ждёт? Кому он там нужен? И вообще о чём с ним можно говорить?» — задаётся вопросами Наталья Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что встреча президентов двух стран не будет иметь никакого смысла, если Зеленскому нечего будет дать. Общаться ради общения никто в данной ситуации точно не захочет, пишут граждане.

«Путин согласится на встречу только в том случае, если будет что обсуждать с Зеленским. Встречи ради встречи не будет. Видимо, круиз президента Украины не дал позитивных результатов и ему указали на то, что он должен теперь сам делать вид, что чем-то там занимается, что-то там решает», — написала Galina A.

Некоторые комментаторы убеждены, что местом встречи, если она, конечно, состоится, должен стать Крым, как место триумфа Российской Федерации над постепенно распадающейся Украиной.

«В Севастополе пусть встречаются, это будет действительно красиво. А потом Путин ещё и отправит Зеленского на экскурсию по Крымскому мосту. После такого президенту Украины можно будет сразу ехать в Ростов, домой ему лучше бы не возвращаться», — предполагает Татьяна Р.

Часть людей считает, что Зеленский не согласится на поездку в Москву, потому что это станет концом его политической карьеры, но и поездка в Крым не принесёт ему очков. Поэтому в любом случае президента Украины ждёт полное политическое поражение.

«Конечно, Зеленскому выгоднее и нужна встреча с Путиным в Крыму. Крыша над головой имеется, оплачивается регулярно, а другие сопровождающие лица могут и угол снять по дешёвке, курортный сезон как-никак заканчивается. В случае чего-нибудь непредсказуемого можно и не возвращаться, крыша над головой имеется», — отмечает Александр Х.

Мурильо Бартоломе Эстебан (1617-1682) — «Блудный сын в нищете», 1660

Ряд пользователей указывает на то, что, чтобы данная встреча всё-таки состоялась, должно произойти чудо, но, судя по политической обстановке на Украине, вероятность такого стечения обстоятельств крайне мала.

«Не приедет. Да и Путину не надо на эти встречи соглашаться. Это то же самое, что идти на встречу с психически больным человеком, который не знамо чего отчебучит. Да ещё после постоянных оскорблений, унижений не только самого президента, но и всей России! Это уловка Запада, если не западня», — подозревает Valentina S.

Отдельные комментаторы отмечают, что украинским властям верить нельзя и данная встреча не принесёт полезных плодов ни для Украины, ни для России.

«Верить им нельзя. По итогу они всё равно всё перевёрнут и переврут, а результат окажется нулевым. Пусть за свои гадости сначала извинятся, сказанные и сделанные», — пишет Елена М.

«Встреча будет только после извинений за тот абсурд, который Зеленский нёс в сторону Российской Федерации. За оскорбления в сторону российского президента», — указывает Татьяна А.

Напомним, 8 сентября экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в эфире телеканала «НАШ», что президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму или в Москве из-за важности саммита для Киева.