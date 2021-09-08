Бюджетный комитет Верховной рады Украины согласовал выделение средств на подготовку переписи населения. Согласовано выделение 82,5 млн гривен. Предполагается, что перепись пройдет в 2023 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Население Украины

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Новость обсудили читатели телеграм-канала украинского журналиста и публициста Юрия Ткачева. Многие отметили, что к 2023 году Украины может уже и не быть. Иные указали на то, что по итогам может выясниться, что население Украины сократилось настолько, что публиковать результаты переписи не станут. Другие отметили, что если перепись населения и состоится, то результаты переписи, скорее всего, сфальсифицируют.

«Ваши ставки, господа. На 34 миллиона ставлю», — написал один из читателей.

«Вы — фантазер. Дай бог 15 000 000 наберутся», — ответила ему Хельга С.

«Думаю, что около 27−28 миллионов. Но после переписи напишут, что 38 миллионов», — добавил Kіевлянинъ.

«Что-то мне подсказывает, что в 23-ем будет несколько разных стран. И перепись будет производиться правительствами этих стран», — отметил Дмитрий М.

«Тогда достаточно будет построить в ширенгу по двое для полного расчёта», — смеется Хельга С., указывая на то, что численность населения к 2023 году значительно сократится.

«Будучи студентом в 2001 году участвовали мы в переписи населения. И вот тогда нам настоятельно рекомендовали и просили добавлять несуществующие адреса, чтоб увеличить численность населения», — отметил Dimaki.

«Если Украина до 2023 доживёт, перенесут на 2025-й», — считает Дмитрий М.

«Результаты опять подтасуют небось. Из умысла или просто по привычке…» — пишет Yury M.

«Да сама мысль о переписи населения попахивает изменой родине, СНБО должен вмешаться», — не без сарказма написал Artemidon.

«А смысл? Напишут 52 миллиона и поди проверь», — отреагировала Nataly.

«Полагаете, успеют несколько миллионов мигрантов из средней Азии завезти до 2023-го?» — в свою очередь поинтересовался Alexey.

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«Потом перенесут на 2024, в 2024 на 2025, возможно в конце 2020-х будет», — отреагировал Yaroslav.

«Подниму прогноз. Насчитают (неважно, сколько насчитают), а объявят 42 миллиона», — считает Андрей Т.

«Всё население Украины поместится в маленьком кабинете на Банковой, 11 (там находится офис президента Украины — О. П.)», — написал Волошин.

«Ну грузинская и молдавская практика показывает, что оценки населения завышены на 20%. Так что на самом деле население около 33 млн (без неподконтрольных властям земель). А саму перепись могут и отменить, ведь если эти цифры всплывут, то патриотические «гип-гип, ура» будут куда менее убедительные. Ну или напишут как надо, в крайнем случае», — отметил Богдан Тарасович.

«К 2023 году будет 20 млн постоянно проживающих граждан Украины и еще 2 млн курсирующих туда-сюда заробитчан и моряков, не считая мигрантов из средней Азии, жителей Крыма, ЛДНР, а также тех, кто уже получили ВНЖ в других странах и ждут, когда Украина подтвердит выход из гражданства. В принципе, это ещё оптимистический прогноз, может быть значительно хуже», — добавил Alexey S.

«Мне так кажется, что единственный фактор, удерживающий Украину в её границах после майдана, это наша труба — УГТС. С пуском СП-2 она теряет свою золотую акцию. Без неё уже могут и РФ, и ЕС. Не знаю как конкретно, но, чую, что начнется расползание Украины на отдельные княжества с дальнейшим их поглощением соседями», — ответил ему Дмитрий М.

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