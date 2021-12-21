Заявление однокурсника девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой о том, что он сомневается в честности происходящего по отношению к остальным студентам, ведь во время учебного процесса девочку сопровождает её отец, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 8 сентября в социальной сети Facebook.

Юрий Пименов. Огни университета. 1963

«Цирк полный происходит вокруг этой девочки. Положим, папа будет ассистировать на лекциях; положим, папа будет помогать (писать) курсовые и рефераты. А защита этих работ? А зачёты и экзамены? Тоже с ассистентом? Тогда надо всем студентам разрешить приходить на зачёты и экзамены с ассистентами. И смысл тогда в таком образовании? Бред какой-то. Этот пример — полная профанация образования. Жаль, что МГУ пошёл на такой «эксперимент», — поделилась своим мнением Лариса Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что девятилетней девочке точно не место в стенах МГУ, потому что процесс получения высшего образования — это крайне сложный процесс, который не под силу психике столь юного ребёнка.

«Без сомнения, что у родителя кризис сознания, ни один здравомыслящий человек не стал бы подвергать детский неокрепший организм таким испытаниям, каким бы интеллектом тот не был наделён в столь юном возрасте. Со стороны психики она не чета уровню сокурсников. Папа деградирует на фоне собственных амбиций, и это факт», — пишет Ангелина Б.

ruscow Скульптуры студентов у здания Московского государственного университета им. Ломоносова

Некоторые комментаторы призвали помочь семье, которая решила пойти на столь необычный шаг, а не тянуть отца с ребёнком вниз, оказывая на них давление.

«А может лучше поддержать девочку и родителей, а не поливать их грязью?! Пусть учатся, развиваются! Дай Бог им сил выдержать весь этот прессинг и злобу, которые на них выливаются. Почему русские люди своих же и топят, а не протягивают руку помощи?! Если бы это были ребятки из Чечни, то их бы свои поддержали, а мы своих грязью! Противно и стыдно», — пишет Юлия Г.

«Эх… затравят девочку. Понятно, что она раздражает сокурсников. Причины разные. Да тут ещё и папа нарисовался. Его тоже понять можно. Защищает своего ребёнка. Только учёба в коллективе — это не только знания, но и социализация. Девочке очень трудно в мире взрослых и полувзрослых людей», — указывает Lana M.

Часть людей считает, что раз руководство МГУ пошло навстречу семье девятилетней студентки, то и условия должны быть для неё созданы индивидуальные, иначе ситуация выглядит крайне несправедливо по отношению к другим студентам.

«Для таких детей, по идее, должна быть специальная форма обучения, индивидуальный подход. А сейчас всех в одной куче учат, как с особенностями, так и с одарённостью», — отмечает Лена К.

Dmitry A. Mottl Главное здание МГУ им. Ломоносова

Ряд пользователей указывает на то, что будущее девочки в любом случае остаётся туманным, ведь работать по профессии она всё равно ещё долго не сможет, а знания по истечении времени будут растеряны.

«А что она будет делать после окончания МГУ? Родители об этом думали? Практиковать психологию в таком детском возрасте, не достигнув даже пубертата, — это как?» — задаётся вопросом Марина Ч.

Напомним, 8 сентября однокурсник девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой заявил в беседе с МК, что сомневается в честности происходящего по отношению к остальным студентам, ведь во время учебного процесса девочку сопровождает её отец.