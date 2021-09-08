Правительство Шотландии решило продолжить борьбу за независимость, поставив цель провести повторное голосование в конце 2023 года. Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что голосование пройдет только после того, как страна полностью победит COVID-19, потому что только так шотландцы смогут сделать осознанный выбор.

Д. Морье. Битва при Каллодене

Представители Консервативной партии в Шотландии призвали Стерджен к решению проблем, вызванных COVID-19, а не к борьбе за независимость.

Некоторые пользователи считают, что выход из состава Великобритании с целью вернуться в Европейский союз бессмысленный, потому что Шотландию туда не возьмут.

«Европа сказала, что вероятность того, что Шотландии разрешат войти в ЕС, крайне мала», — отметил @TheLordJesusCh6.

Многим пользователям интересно, откуда Шотландия будет брать деньги, если она уже 300 лет не была самостоятельным государством.

«Будет интересно посмотреть на то, как Шотландия будет сама себя финансировать, если они зависят от денег британского правительства. ЕС уже сказал, что им не рады. Никола Стерджен не скажет об этом шотландцам», — прокомментировал @alice196849.

«Честный вопрос, как Шотландия будет спонсировать себя в долгосрочной перспективе?» — поинтересовался @countduval13.

Среди пользователей есть те, кто считает необходимым проведение повторного референдума после Brexit, так как большая часть шотландцев голосовала против выхода.

«Brexit стал кувалдой для политического пейзажа, не так ли. У людей есть права сделать выбор еще раз», — считает @TheAceOfSpace24.

Часть комментаторов, не проживающих в Шотландии, поддерживают движение за независимость только в том случае, если это будет бесплатно для остальной части Великобритании.

«До тех пор, пока остальной части Британии не придется платить и пенни, когда они уйдут, тогда пускай идут. Они финансово рухнут через пять минут», — считает @MarkHillman1990.

TreveX Националистическая надпись в Эдинбурге

Ряд пользователей согласился с тем, что независимость не принесет Шотландии ничего хорошего. Некоторые шотландцы поддерживают эту точку зрения.

«Если прошлый год и показал что-либо, так это то, что Шотландия была бы в финансовом проигрыше, если бы мы были независимы. Нет здравого финансового аргумента для отделения», — добавил @cunning_chops.

В комментариях предложили провести голосование не только Шотландии, но и остальным частям Великобритании, чтобы понять, нужна ли им Шотландия.

«Могут ли Англия, Северная Ирландия и Уэльс тоже проголосовать, хотим ли мы видеть Шотландию в Великобритании?» — написал @xneil40.

Комментаторов заинтересовало не только будущее финансовое положение Шотландии, но и то, какую валюту они будут использовать.

«И какую валюту они будут использовать?» — спросил @Ro88ssy.

«Точно не евро. Сама по себе Шотландия будет слишком слабой для вступления в еврозону», — ответил @GAZZZ73.

Некоторые пользователи обрадовались тому, что Шотландия покинет союз, а не Северная Ирландия.

«По крайней мере легче построить стену через страну, а не в Ирландском море», — отметил @Welly_UK.

Часть комментаторов считает, что если Шотландия так сильно хочет выйти, то им надо дать такой шанс, но на условиях того, что она не вернется в ЕС или не будет проситься обратно в Великобританию.

«Давайте составим счет для них, как для нас, когда мы из ЕС уходили. Также они не смогут вернуться, мы не сможем их выкупить, если они рухнут. Я люблю шотландцев, но не могу понять, почему они нас так ненавидят», — прокомментировал @KeithSufflingSA.