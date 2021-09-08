Информация о том, что белорусский стендап-комик Идрак Мирзализаде обжаловал решение о своём выдворении из России из-за оскорбления русских, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 8 сентября в социальной сети Facebook.

Гаэтано Беллеи (1857-1922). Шутник

«Ты их в дверь — они в окно!» — пишет Елена Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что этот комик ведёт себя слишком нагло, учитывая то, что он позволил себе говорить в отношении русской нации. Граждане подозревают, что Мирзализаде просто боится, что останется без источника дохода в России.

«Ах как хочется остаться ему, ещё бы! Только здесь за унылый «юмор», который и юмором-то назвать нельзя, платят деньги! Он, как тот Шариков, когда ему было отказано в доме за непотребное поведение: «Я без пропитания оставаться не могу! Где же я буду харчеваться?» — отмечает Дмитрий И.

«Он просто хочет бабло зарабатывать, поливая при этом русских грязью — тех, кто ему платит. Комик, блин. Вот пусть теперь дома у себя и юморит так», — указывает Светлана Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что Мирзализаде ещё легко отделался, потому что при всех равных на территории, к примеру, Белоруссии или Грузии подобная шутка про титульную нация воспринималась бы куда более остро.

«Деньги кончились? Вырвали из контекста? Пусть в тексте заменит русского на другую национальность, посмотрим тогда, что с ним будет. А лучше было бы так: он приезжает в родной дом, а там… жена вся… сын весь… матрац… (ведь нет ничего обидного). Вот тогда и посмеялись бы, и посмотрели на то, что с ним его сородичи сделали бы. Недоумок!» — написал Николай Б.

Юрий Кугач. Новый колодец. 1979

Часть людей считает, что российские правоохранители поступили правильно, выдворив такого стендап-комика за пределы Российской Федерации.

«Гнать таких в шею из России! Совсем оборзели! Это, конечно же, моё личное мнение. Пусть дома зарабатывает, оскорбляя своих. Хотелось бы посмотреть на то, долго ли после этих своих испражнений он будет лыбиться и права качать», — указал Линиза И.

«Правильно сделали, что выдворили из России эту погань. Это же надо, чтобы гости приезжали и начинали хаять хозяина! Совсем уж с головой надо не дружить, чтобы так поступать!» — считает Татьяна Н.

Ряд пользователей указывает на то, что при пересмотре дела в отношении Мирзализаде новое решение может оказаться далеко не в пользу комика.

«Он, что, хочет не десятью сутками отделаться, а получить серьёзный срок? Ну, вперёд! Любой другой на его месте был бы рад выйти из воды сухим», — поделилась своим мнением Ольга Т.

Нашлись и те, кто уверены, что ничего страшного в выдворении нет, ведь человек, по сути, возвращается к себе на Родину, оставаясь при этом абсолютно свободным гражданином.

«Я вот всё понять не могу: возвращение домой — это разве какое-то наказание? Не в тюрьму же его сажают! Или ему лучше в российской тюрьме, чем к себе на родину возвращаться? Даже пытается обжаловать такое постановление!» — отмечает Людмила П.

Напомним, 7 сентября пресс-служба Замоскворецкого суда Москвы сообщила о том, что белорусский стендап-комик Идрак Мирзализаде обжаловал решение о своём выдворении из России из-за оскорбления русских.