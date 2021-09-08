В Москве состоялся круглый стол «Проблемы и риски западной сырьевой экспансии на евразийском пространстве», участники которого попытались найти причины многочисленных проблем во взаимоотношениях западных сырьевых компаний и местных жителей. Эксперты отмечают — добыча полезных ископаемых в регионе сопровождается скандалами и обвинениями в коррупции. Нередки обвинения западных компаний в колониальном подходе к работе в странах Центральной Азии.

Каспий на старой карте

Сырьевые компании регулярно нарушают законы, зафиксированы неоднократные попытки урезать выплаты в бюджет стран, на территории которых западные компании ведут добычу.

Как отметил лидер Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов, «зависимость экономики Казахстана от стран Запада проявляется в бесконтрольной деятельности американских и европейских компаний, которые уничтожают природу Каспийского моря и прилегающих территорий. При этом правительство Казахстана освобождает зарубежные корпорации от обязательных экологических выплат, что фактически превратит страну в пустыню и свалку отходов».

По подсчетам Курманова, сейчас около 65% добывающей промышленности в Казахстане находится в руках западных компаний.

«Мало того, что с ними в 90-х годах были заключены кабальные соглашения о разделе продукции, по которым Казахстан получал ничтожно мало, так теперь чиновники дали им разрешение провести углубление дна северо-восточной части Каспия на месторождении Кашаган», — заявил он.

Независимые экологи называют планы по расширению производства катастрофой для Каспийского моря — за последние 13 лет уровень воды казахстанского сектора Каспия снизился на 1,5 метра. Осуществить эти работы представители западной компании намерены до осени 2022 года. «Им плевать на мор рыбы, уничтожение водоема. В итоге пострадает не только Казахстан, но и Россия, Иран, Туркмения и Азербайджан», — подчеркнул казахстанский политик.

Экономист Дмитрий Верхотуров обратил внимание на другой пласт проблем — грабительские условия сотрудничества. По оценкам специалиста, в Казахстане, на нефтегазовом месторождении «Тенгиз» с 1994 по 2020 год было добыто 459 миллионов тонн нефти.

«Как известно, доля Казахстана изначально была 50%, потом они продали часть своего пакета акций в «Тенгизшевройле» другим странам, сейчас у страны осталось 20%. С учетом этой поправки можно сказать, что Казахстан получил из этого объема где-то около 150 миллионов тонн нефти, а все остальное было фактически подарено западным инвесторам. Так же ситуация обстоит и с «Кумтором» (золотой рудник в Киргизии — прим. автора), — рассказал Верхотуров. — Изначально правительство взимало роялти с каждой добытой унции золота, потом от этого отказались. Вот какие финансовые итоги за период с 1994 по 2020 год: по моим подсчетам, чистая прибыль этого предприятия составила 4,27 миллиарда долларов. Вот размер того благодеяния, которое правительство Кыргызстана оказало канадским инвесторам, подарив им столько золота».

С Верхотуровым солидарен и директор аналитического центра «Север-Юг» Дмитрий Орлов. По его словам, канадская компания с 1997 года добыла на руднике «Кумтор» около 410 тонн золота, выручив от его продажи более 11 млрд долларов. Киргизия, на чьей территории находится один из крупнейших золотых рудников, получила лишь 12% от общей выручки. Также Орлов напомнил, что «из-за освобождения канадской золотодобывающей компании от налогов, по подсчетам экс-вице-премьера Базарбая Мамбетова, страна потеряла около 6,8 млрд долларов».

Michael Karavanov Золотоносный рудник Кумтор

Участники встречи задались вопросом, в чем причины масштабности и системности проблемы взаимоотношений с западными инвесторами.

«Если говорить о западной экспансии, то в первую очередь стоит отметить, что правительства этих республик сами предоставляют Западу такую возможность», — обратил внимание собравшихся Дмитрий Верхотуров.

Дмитрий Орлов считает, что власти стран Центральной Азии «изначально не выработали правила игры в интересах государства». «Возникает вопрос: это они не умели договариваться или имела место коррупционная составляющая?» — поинтересовался эксперт.

Именно коррупция в 1990-х годах являлась основным мотивом чиновников, принимавших решение о передаче месторождений иностранным инвесторам, уверен редактор газеты «Общественный рейтинг», киргизский общественный деятель Эрик Исраилов.

«Любая транснациональная компания, которая приходит к нам в страну, играет по тем правилам, которые ей определяет власть. Если бы власть выставляла более жесткие правила игры, дела обстояли бы совсем иначе». Проблема в нашей управленческой элите. Народный гнев — единственный способ воздействовать на решение руководства стран, в условиях коррупции иначе люди сделать ничего не могут», — полагает он.

Взяточничество как причину большей части проблем с инвесторами упомянул и эксперт Научного центра евразийской интеграции Александр Александровский: «В силу определенной коррупционной составляющий в странах, куда заходили западные компании, как это было на Ближнем Востоке в Латинской Америке, месторождения отдавали иностранным инвесторам. За деньги они получили доступ к любым ресурсам».

Сомнительные финансовые процессы касаются не только распределения долей и прибылей. Айнур Курманов указал на непрозрачность деятельности ряда западных нефтегазовых компаний. «Вызывает вопросы скрытность американских и европейских компаний относительно оценочной стоимости проекта строительства подводных каналов, — отметил он. — Это важно, поскольку расходы на углубление дна Каспия будут вычтены иностранцами из тех средств и налогов, которые они платят в бюджет Казахстана. Это чистой воды колониальный грабеж и издевательство. Получается, что уничтожение Каспия будет оплачено и осуществлено за счет самого Казахстана. Казахстан не только получит гроши, но и несоизмеримые экологические потери, а также непоправимый ущерб здоровью нынешнего и грядущего поколения казахстанцев. В ситуацию должны вмешаться Москва и Тегеран, экологические последствия действий западных компаний коснутся всех стран, имеющих выход к Каспийскому морю».

ptra Добыча нефти

Шансы на успешное решение спорных моментов в судах незначительны — соглашения с западными компаниями заключены так, что споры между сторонами должны проходить в западных судах. В Казахстане в ближайшее время могут быть выдвинуты требования по национализации сырьевых компаний с западным участием, пересмотра или отмены ныне действующих кабальных соглашений, подчеркнул Айнур Курманов. «Казахстан находится под внешним управлением. Арбитражи могут привести к тому, что акции Казахстана на Кашагане могут быть арестованы американцами… США и Запад успешно шантажируют казахстанские власти, угрожая арестом активов», — считает эксперт.

По мнению Александра Александровского, чтобы минимизировать риски, прежде чем отдавать в пользование месторождения, необходимо провести масштабную работу по созданию инвестиционных условий.

«Существуют огромные риски, касающиеся экологии, компенсировать ущерб в случае катастрофы придется не инвестору, а стране — этот аспект нужно учитывать в инвестиционном соглашении, — заявил он. — Как и социально-гуманитарный аспект, потому что, как правило, работают на таких месторождениях местные жители, которым нужны условия полного социального пакета, компенсационные выплаты в случае работы во вредных для здоровья условиях и так далее. Только после того, как все условия будут прописаны в инвестиционном договоре, можно давать возможность заходить иностранцам».

Глава Евразийского аналитического клуба политолог Никита Мендкович акцентировал внимание на влиянии последних событий в Афганистане: «Экспансия США в сырьевом секторе и будущее этих проектов особенно интересны в связи с ситуацией в Афганистане и репутационными потерями для Вашингтона. Это может стать прологом не только политических и военных изменений, но и изменить будущее западных добывающих проектов в регионе. Их статус во многом поддерживался возможностью США поддержать их военными и силовыми средствами, однако события в Афганистане показали, что Вашингтон может проиграть даже гораздо более слабому оппоненту».

В завершение мероприятия участники отметили, что проблема деятельности западных добывающих компаний в Центрально-Азиатском регионе является весьма актуальной и требует дальнейшего изучения.

Необходимо навести порядок в регионе — ликвидировать последствия хищнической деятельности западных горнорудчиков, снизить экологический ущерб, выработать механизмы снижения коррупционной составляющей.