7 сентября Европейская комиссия обратилась в Суд ЕС с заявлением о необходимости ввести санкции против Польши. Причиной этого требования выступил тот факт, что в Варшаве до сих пор не выполнили требование Суда ЕС еще от 15 июля сего года. Тогда в этом ведомстве признали судебную систему Польши не соответствующей демократическим нормам и потребовали немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда, так как её деятельность угрожает независимости и беспристрастности судей.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

В польских элитах такое давление восприняли в штыки. Наиболее резкую позицию по отношению к действиям европейских институтов привычно занял министр юстиции Збигнев Зёбро, который всегда отличался евроскептизмом и консерватизмом. На своей странице в Twitter чиновник написал, что «решение Еврокомиссии — это проявление агрессии, попытка ограничить суверенитет Польши и покуситься на наш правовой порядок. Еврокомиссия понимает, что не имеет права вмешиваться в дела судебной организации стран Евросоюза, но всё равно это делает».

Мнения польских пользователей Twitter в комментариях под сообщением министра разделились. Многие поддержали Еврокомиссию и обратили внимание на то, что «в Польше действительно нарушаются права человека и нормы ЕС», а также на то, что Варшава обязана выполнить решение Суда ЕС:

«Кажется, Зёбро совсем спятил. Называть агрессией нормальное и справедливое решение Еврокомиссии это уже слишком. Чья вина в том, что суд принимает такие законы? Нашего правительства. Это они постоянно творят беззаконие, а потом жалуются. Да и пусть почитает Лиссабонский договор, который подписывал ваш президент Качиньский. Там указано, что европейское право важнее национального», — указывает @sonnia1310.

«Ты что, амёба, не понимаешь, что твои сторонники в Польше — меньшинство? Большинство хотят перемен. А не посткоммунистическое правосудие, где каста правящих неприкасаема. А теперь втыкай то, что я тебе написал. Демократия, бэйби!» — пишет @neurotronic.

(сс) Piotr Drabik Министр юстиции Польши Збигнев Зёбро

«Решение комиссии не могло быть иным, потому что оно правильное. Начните соблюдать закон и конституцию. Слава Богу, есть хоть какое-то учреждение, которое охраняет нас, граждан, от окончательного присвоения вами нашего государства», — сетует @Mikoaj37801816

«Решение Еврокомиссии показывает в первую очередь, что нельзя безнаказанно нарушать законы ЕС. Вы проводите вредную для Польши политику, за которую будут платить все граждане», — считает @wojtek_m1991

«Проявление агрессии и покушение на юридический порядок — это вы со своими псевдосудьями и псевдопрокурорами. К счастью для нас и демократии, нормальных людей больше. Хватит пренебрегать демократией!» — призывает @AnnAneczkaK.

Пользователи, которые наоборот встали на сторону чиновника, обращали внимание на лицемерие и двойные стандарты институтов ЕС и указывали на то, что там также пренебрегают демократией и верховенством закона. Кроме того, они не согласны с самим принципом ЕС, устанавливающим главенство европейских норм над национальными.

«В ЕС плевать на закон! Они показывают это уже давно! Если они официально требуют от нас признания верховенства права ЕС над национальным, значит, они не отступят. Надо им сказать: или отвалите, или мы из вашего колхоза уходим! Такой ультиматум должен заставить их задуматься», — пишет @wojciechladny1.

(сс) Mariochom Верховный суд Польши в Варшаве

«Мы обязаны в первую очередь соблюдать нашу конституцию. Польскую. Не французскую или немецкую. У нас свои законы, которые мы для себя выбрали и установили. А теперь призывать нас отодвинуть конституцию на задний план и делать то, что угодно кому-то в Брюсселе, — некрасиво», — указывает @pis_plis.

«Поддерживаю, господин министр! Никто не будет говорить нам, как должна выглядеть наша система правосудия. Почти во всей Европе суды политизированы и зависимы от власти, но это почему-то никого не волнует», — утверждает @Leszek_Cel.

«И как мы отреагируем на бесконечные наезды из Брюсселя и Берлина? Я уже давно писал, что польское правительство должно подавать в Суд ЕС жалобы на решения конституционных судов Германии, Франции и так далее. Требовать оспорить их решения. Находить спорные приговоры и указывать на «несправедливые» и «незаконные» суды», — предлагает @gucio 70 .

«Европейская комиссия, настоящая диктатура и беззаконие — это вы. К слову, удивляет молчание президента и других. Где солидарность? Пора дать ЕС отпор», — пишет @PotockaIza.