Бюро внутренней безопасности Латвии требует возбудить уголовное дело по факту хищения денежных средств при строительстве забора на латвийско-белорусской и латвийско-российской границе, сообщает 7 сентября ИА Красная Весна.

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Уточняется, что бюро внутренней безопасности обратилось в прокуратуру Латвии, чтобы выяснить обстоятельства кражи денег, выделенных на строительство забора. В мошенничестве подозреваются двое сотрудников пограничной службы.

По версии бюро внутренней безопасности, строительная компания не предоставила документы о выполненных работах, которые на самом деле не проводились. А сотрудники пограничной службы и специалист по техническому надзору подписали документы, зная о недостоверности предоставленных данных. Таким образом, пограничники стали соучастниками хищения €3 миллионов из бюджета государственной пограничной службы.

Новость обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие вспомнили о проекте по строительству стены на границе Украины с Россией, который связывают с бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком (так называемая «стена Яценюка»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бронежилет

"А мы-то думали, что в Евросоюзе нет бюджетных ворюг», — не без сарказма написал Виталий М.

«Дело Яценюка живёт и даже приносит кому-то доход», — добавила Екатерина К.

«Так вот куда Яценюк переехал!» — смеется Константин П.

«Там Яценюк бизнес-тренинги не проводил?» — не без иронии спросил Victor P.

«Ну слава Богу. Не только у нас крадут, а в ЕС тоже. То есть мы уже усвоили европейские ценности и готовы к вступлению в ЕС», — шутит Наталья П.

«Наши и туда добрались?» — смеется Наталия Р.

«Рука Украины, почерк знакомый», — добавил Алексей Л.

«Но сделали это по-европейски!» — пишет Mikhail B.

«Это то, что можно укреплять бесконечно», — в шутку отметил Алексей Д.

«Каждый сверчок должен знать свой шесток. У нас государственные проекты пилят министры и депутаты с товарищами. Мэры пилят бюджеты городов. А тут какой-то технадзор… Взял бы 10 000−20 000 евро за подпись, жил бы спокойно… Решил по-крупному сыграть, ну, сейчас получит по всей строгости закона… Как говорится: на чужой каравай рот не разевай», — написал Денис К.

«Правильно, перенимают опыт европейских соседей. Надеюсь, забор хоть рабица. Яценюк вон построил, теперь не только погранцы, а и народ спит спокойно… А так ниче, стоит там. Забор ведь рабица, не меньше, а то и от миллиона зелени стоит. Яценюк знает толк, все для людей…» — с сарказмом добавил Maxim M.

«Вы всё врёте! В Европе не воруют! Это проделки сами знаете кого…» — шутит Георгий К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Несуны

«Вот тебе и «здобулы» (добились. — О. П.)!!! Вся Прибалтика один забор не может огородить. Зато где-то денежек сильно прибавилось…» — отметила Galina P.

«Прям закономерность с заборами на границе», — добавил Михаил П.

«Ещё одно доказательство, что Украина — это Европа», — иронизирует Ilya V.

«Откуда в Латвии украинцы?» — с сарказмом задался вопросом Вова Д.

«Сперли идею у Украины», — смеется Руслан С.

«Можно еще и на «утепление границы» деньги выделить», — не без иронии подытожил Александр С.

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