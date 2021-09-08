Смотрю на фотографию человека. Он смотрит вверх, словно в небо. Глаза ясные и добрые. А взгляд предельно сосредоточенный. Она, эта пронзительная сосредоточенность, во всём его лице. Но более всего — в глубокой межбровной морщине. Такие зарабатываются, когда концентрируешься максимально, концентрируешься много и часто.

Kremlin.ru Глава МЧС Евгений Зиничев

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Человека зовут — звали — Евгений Николаевич Зиничев. Родился в Ленинграде. Погиб в Норильске. Погиб 8 сентября 2021 года. Отдал свою жизнь, пытаясь спасти другого человека — кинорежиссёра. Тот стоял на краю скалы, выбирал локацию для нового фильма. И вдруг сорвался вниз. Евгений Зиничев, не раздумывая, прыгнул за ним…

Погибли оба. Физически погибли. Потому что бессмертие души стяжается, когда отдаёшь жизнь свою за жизнь другого человека. Того, кого пытался спасти Зиничев, звали Александр Мельник. Он был кинорежиссёром-самоучкой, очень талантливым человеком.

Подобных историй, на самом деле, более чем достаточно. Вспомним алтарника Георгия Великанова, прыгнувшего на рельсы, чтобы спасти бездомного. А сколько раз молодые и юные люди бросаются в огонь и воду, вытаскивая оттуда других. Иной вопрос, что очень часто подобные подвиги, а это, безусловно, именно они, остаются, что называется, за кадром, оттеснённые псевдогероями, не вылезающими из телепередач и соцсетей. Но стоило бы говорить не о них, а о настоящих героях. Тех, кто даёт надежду.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Кинорежиссер Александр Мельник на ВЭФ-2021

Данная же история — из Норильска — получила столь мощный резонанс, который будет лишь нарастать, потому что Евгений Зиничев был министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

И вот, если начистоту, разве часто такое бывает, когда министр погибает, кого-то спасая? Или, уж если совсем начистоту, для некоторых (для многих?) подобное поведение министра в принципе кажется чем-то по-своему необычным. Или нет? Ведь вроде бы как должное, а всё равно ощущения совершенно особые.

Тем важнее данный поступок. Потому что генералы, а Зиничев был в этом звании, министры, к сожалению, зачастую представляются в сознании масс какими-то небожителями, оторванными от жизни, людьми, наедающими блага себе за счёт других. Сколько историй мы слышали о продажных министрах и бессердечных генералах? Нас кормили ими в бесконечных сериалах, книгах и фильмах, снятых по лекалам из серии «так жить нельзя».

Mchs.gov.ru Глава МЧС России Евгений Зиничев в Норильске

Но сегодня в Норильске мы совершенно ясно увидели, что есть принципиально иные генералы и министры. Те, которые не только исполняют свой долг, но и идут до конца, жертвуя собой во имя высших ценностей. Это настоящие люди. И настоящие офицеры. Те, кого мы видели в правильных фильмах. Те, о ком мы читали в правильных книгах.

И такие люди, несомненно, заслуживают того, чтобы непрерывно присутствовать в народном сознании. Как присутствуют там лейтенант полиции Магомед Нурбагандов и военный лётчик Роман Филипов. Они исполняют, помимо прочего, важную миссию — разрушают зловредные стереотипы, которыми нас кормили столь долго и которые, к сожалению, прописались у части населения в головах. Но повторюсь: всё иначе, подчас совсем иначе — просто смотри, смотри внимательно. И чтобы убедиться в этом, вспоминайте о Зиничеве, Нурбагандове и Филипове.

Марина Каширская ИА REGNUM Роман Филипов

Потому что это люди долга. Те, для кого понятия «честь», «Отчизна» — не просто слова, а руководство к действию. И я ни в коем разе не собираюсь идеализировать их, потому что доподлинно не знаю, как они жили. Да и не моё это дело. Просто в истории прописывается, запоминаясь, одна фраза, один поступок — и по нему стоит принимать и ценить человека. Не только в своём сознании, но и в сознании народном. Зиничев запомнится всем нам тем, что он сделал в Норильске.

Только так и должно быть, когда всё происходит по-настоящему. А это был именно что настоящий поступок настоящего офицера. Спасибо ему за это.