



Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид объявил о назначениях в новом правительстве Афганистана. По его словам, все министры пока назначены на временной основе. В предварительный состав нового правительства Афганистана вошли соратники основателя «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллы Омара. Его сын Мохаммад Якуб станет министром обороны, а Мохаммад Хасан Ахунд возглавит кабинет. Ахунд был близким соратником муллы Омара, одного из основателей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и главы государства во время первого правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 1996—2001 годах. Его заместителем станет мулла Абдул Гани Барадар, до сих пор возглавлявший политическое бюро движения. Пост и. о. министра внутренних дел получил Сираджуддин Хаккани, основатель сети, названной его именем, которую США считают террористической группировкой. Сын основателя «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллы Омара мулла Мохаммад Якуб выдвинут на пост министра обороны. Амир Хан Муттаки назначен на пост министра иностранных дел, а Шер Мохаммад Аббас Станикзай будет его заместителем.

Ранее представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляли, что новое правительство Афганистана будет инклюзивным, однако в кабинет министров вошли только талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Более того, по сообщениям местных СМИ, в составе правительства находятся лишь представители двух основных пуштунских племен, дуррани и гильзаи, нет представителей других наций и народов. Отреагировали США. Они заявили, что «обеспокоены составом нового афганского правительства», однако будут оценивать ситуацию исходя из дальнейших действий талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая разрешение на выезд из страны афганцев. «Мы отмечаем, что объявленный талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) список имен членов правительства состоит исключительно из лиц, которые являются участниками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или их близкими соратниками, и в него не вошла ни одна женщина», — подчеркнул официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс после того, как госсекретарь Энтони Блинкен провел в Катаре переговоры по поводу Афганистана.

U.S. Department of State Госсекретарь Энтони Блинкен в Катаре

Он добавил, что Вашингтон «обеспокоен связями и послужным списком некоторых из этих людей. Мы понимаем, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представил этот кабинет в качестве временного. Однако мы будем судить о талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по их действиям, а не по словам». В то же время госсекретарь и министр обороны США Ллойд Остин в ходе рабочего визита в Катар заявили, что их ведомства сохранили канал коммуникаций с лидерами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), несмотря на закрытие американского посольства в Кабуле. Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за начало переговоров с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. По ее словам, «конечно, мы должны говорить с ними, потому что именно с ними сейчас приходится иметь дело». Она считает, что такой диалог позволит продолжить поставку гуманитарной помощи в Афганистан. При этом германский политик назвала «хорошим сигналом» тот факт, что аэропорт недавно был вновь открыт для полетов.

Правда, Меркель при этом не указала, готова ли Германия к возобновлению полноценных дипломатических отношений с контролируемым талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистаном. Во всяком случае, ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас говорил, что выступает за переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и допускает финансовую помощь для Афганистана при их власти, если в стране будет сформировано правительство, состоящее не только из талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), будут соблюдаться права человека и Афганистан не станет «оплотом терроризма». Тем временем в некоторых городах Афганистана прошли акции протеста против действий Пакистана — ударов с воздуха по позициям сил сопротивления талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшерском ущелье. Одна из участниц протеста заявила: «Я вышла на протест, чтобы заявить, что Пакистан не имеет права бомбить Панджшер. Мы не должны молчать! Никто не имеет права идти войной на Панджшер: ни Пакистан, ни талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ни «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

(сс) Master Sgt. Michael O'Connor Панджшерское ущелье

В тот момент, когда участники протеста в Кабуле приблизились к зданию дипмиссии Пакистана, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали стрелять в воздух. Демонстрация была разогнана. Западные эксперты считают, что эти протесты являются самым серьезным вызовом авторитету «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за последнее время.