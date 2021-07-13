Визит константинопольского патриарха Варфоломея в США, запланированный на октябрь сего года, находится под угрозой срыва. Информацию об этом дал греческий православный портал Romfea. По данным издания, поездка может быть перенесена на лето 2022 года из-за карантинных мер, введенных американцами.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх константинопольский Варфоломей

С визитом константинопольского патриарха происходит какая-то мистика, как будто кто-то или что-то не пускает его в США. В последний раз он был в этой стране в 2009 году. В 2019 году появились сообщение о готовящемся посещении Варфоломеем американской земли. Но потом поездку перенесли на 2020 год, затем на 2021 год. При этом планировалось, что в этом году в рамках визита с 20 октября по 3 ноября патриарх заедет также на Кубу. Этому придавалось особое значение. Как отмечал австрийский католический портал KATHPRESS, «точных данных о количестве православных на Кубе нет», но, по оценкам, их «около 15 тысяч, подавляющее большинство из которых принадлежат Русской православной церкви». Варфоломей, продолжало агентство, может выступить «дипломатическим посредником между двумя государствами во время своего предстоящего визита в США и на Кубу, официально не заявлено, но это очевидно — отношения между Вашингтоном и Гаваной в последнее время снова резко ухудшились». Из чего следовало, что поездка на остров со стороны предстоятеля Константинопольского патриархата в меньшей степени будет носить пастырский характер, а в большей — политический. Но и тут вышел срыв: в июле Константинопольский патриархат объявил об отмене визита Варфоломея на остров по причинам «технического характера».

Не будет удивительным, если и сейчас причины «технического характера» сыграют в пользу переноса поездки патриарха в США. На первый взгляд, его давние и хорошие контакты с американским президентом Джо Байденом говорят в пользу скорого контакта. Варфоломей встречался с Байденом в бытность того вице-президентом. Политик навещал его в Стамбуле в 2011 году. Оценивая встречу, он назвал зажжение свечи в соборе Святого Георгия, резиденции константинопольского патриархата, «предоставленной ему честью, одной из самых больших в моей жизни». Варфоломей стал одним их тех, кто практически сразу поздравил Байдена с избранием на пост президента США, получив в ответ неформальный ответ от американского лидера. Патриарх приветствовал первые шаги Байдена по отмене запрета на въезд в США граждан ряда мусульманских стран и возвращение Вашингтона к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату. Как сообщалось в официальном коммюнике Константинопольского патриархата, «Его Святейшество неоднократно выражал свое несогласие с позицией США по Киотскому протоколу и выходом из Парижского соглашения». После чего Фанар выразил «энтузиазм» в отношении решении Байдена о присоединении «к общим глобальным усилиям по решению проблемы изменения климата».

President.gov.ua Патриарх Варфоломей подписывает томос о предоставлении автокефалии ПЦУ

Однако под вопросом оставалось то, продолжит ли новая администрация религиозную политику своего предшественника Дональда Трампа, что в случае с Варфоломеем касалось прежде всего украинского направления, где с одобрения Вашингтона в 2019 году патриарх провозгласил создание Православной церкви Украины и подписал ей томос о предоставлении автокефалии. В январе сего года ИА REGNUM прогнозировало, что если администрация Байдена продолжит курс Трампа на поддержку Православной церкви Украины и Константинопольского патриархата в Киеве, то православные Церкви могут расценить это как католическое наступление на древнее украинское православие в силу подчеркивания американским президентом своей католической веры. Сейчас можно сказать, что Вашингтон значительно сбавил обороты в отношении вмешательства в православные конфликты, поводом для которых послужили события на Украине. И это отражается на деятельности патриарха Варфоломея. Как отмечает украинская аналитическая группа «Правблог», «возможная отмена упомянутого визита стамбульского иерарха совпадает по времени с попыткой налаживания более или менее конструктивных отношений Москвы и Вашингтона». Эта версия имеет право на существование, учитывая, сколько раз МИД России высказывал негативное отношение к работе американской дипломатии и Фанара, направленной на раскол мирового православия.

President.gov.ua Визит патриарха Варфоломея в Киев. Август 2021 года

Недавний визит Варфоломея в Киев на празднование 30-летия украинской независимости показал, что у Фанара началась пробуксовка. Не случайно, видимо, константинопольский патриарх вдруг обратился к Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщив: «Приглашаем в это священное время, и призываем от чистого сердца братьев во Христе, иерархов в этой стране, их клир и верующих, которые церковно с нами не общаются, пересмотреть свою позицию и способствовать мирному сосуществованию и взаимопониманию тут людей и православных христиан, делясь любовью к самобытности, ради примирения и установления терпимости, толерантности, в которых все мы нуждаемся». До недавнего времени патриарх не считал нужным общаться с «московской Церковью» на Украине. Но времена меняются и, как выясняется, без политической поддержки Фанар не способен самостоятельно реализовывать свои церковные проекты. Возможно, в ситуации, когда Константинопольский патриархат не уверен в том, что в октябрьской поездке Варфоломей сможет договориться о какой-то поддержке со стороны Байдена, патриарх примет решение о переносе визита, чтобы он не выглядел, как обычный туризм.