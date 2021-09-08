В Норильске 8 сентября 2021 года трагически погиб глава МЧС России Евгений Зиничев. Он прилетел в Красноярский край, чтобы принять участие в масштабных учениях по защите Арктической зоны от ЧС.

Mchs.gov.ru Глава МЧС Евгений Зиничев в г. Дудинке 7 сентября

Трагическую гибель Зиничева обсуждают в соцсетях, в том числе в красноярских пабликах.

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«Жаль…» — комментирует подписчик паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте» Дмитрий В.

«Что с Норильском, нас прокляли? Это когда-нибудь закончится?» — спрашивает Сеня К.

«Это реальная информация?» — не верит Виктор Т.

Между тем в МЧС эту информацию уже подтвердили. Соболезнования в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева выразил и президент РФ Владимир Путин.

Mchs.gov.ru Глава МЧС России Евгений Зиничев с губернатором Красноярского края Александром Уссом во время проверки хода строительства новой пожарной части в Норильске

«Президента и главу МЧС связывали многие годы совместной работы», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

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«Жалко. Соболезнования близким», — пишет Zero G.

«Настоящий герой! Светлая память! Царствия небесного…» — комментирует Юрий С.

«Нелепая смерть какая-то… Царство небесное», — подчеркнула Анна Р.

«Очень жаль. Вечная память герою!» — выразил своё мнение Александр З.

«Жаль, настоящий спасатель и человек», — подытожил обсуждение Андрей А.

Mchs.gov.ru Глава МЧС Евгений Зиничев с заместителем Александром Чуприяном облетает район лесных пожаров в Якутии

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, глава МЧС «погиб как спасатель». В своём телеграм-канале она рассказала, что Евгений Зиничев и оператор стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался вниз, а Зиничев прыгнул в воду, чтобы его спасти, но ударился о выступавший камень.

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