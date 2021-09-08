Неожиданное развитие получила история с тремя подростками в Севастополе — 16-летние горожане прикурили от Вечного огня на мемориале к 100-летию окончания Гражданской войны, сняли это на видео и разместили в Сети. Поступок подростков вызвал негодование жителей не только города-героя, но и по всей России. По требованию председателя СКР было возбуждено уголовное дело о вандализме.

Sev.gov.ru Вечный огонь на мемориале к 100-летию окончания Гражданской войны. Севастополь

Накануне, 7 сентября, местный Следственный комитет сообщил, что уголовное дело в отношении детей планируется закрыть — подозреваемые осознали свой поступок, искренне извинились и искупили вину, прибравшись на территории мемориала. Следственные органы направили в суд ходатайство о прекращении уголовного преследования — ребятам грозил лишь штраф.

Однако вечером того же дня Следственный комитет России сообщил, что, по требованию председателя СКР Александра Бастрыкина, дело всё же будет передано в суд для рассмотрения по существу. Более того, завершать расследование дела поручено уже не местным следователям, а московским — дело отдадут в Главное следственное управление.

Об этом: Бастрыкин потребовал судить подростков, осквернивших памятник в Севастополе

Столь жёсткая позиция Бастрыкина вызвала далеко неоднозначную реакцию у жителей Севастополя в социальных сетях.

Многие согласны с Бастрыкиным, что наказание должно быть суровым и показательным.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

«Всё правильно! Чтоб другим неповадно было!» — написал Николая И.

«Если родители не занимались своим ребёнком, объясняя, что хорошо, а что плохо, то пусть теперь сам ребёнок отвечает и родители с ним заодно», — уверен Максим Г.

«Подросткам дела шить за подобный сволочизм — это тоже важная системная работа. Жалость и безнаказанность порождают подобные преступления в геометрической прогрессии. А остановить таких моральных уродов можно только радикальными мерами», — считает Людмила Л.

«Пусть будет показательное дело, другие, может, задумаются», — считает Ольга Д.

В то же время многие севастопольцы считают, что детей и так достаточно наказали, а следователям стоило бы обратить внимание на другие, более серьёзные правонарушения.

«У нас приезжие город кошмарят стройками и реконструкциями, и никакой ответственности, а тут уголовщину пацанам. С — справедливость. Показуха, мать ее…» — написал Александр С.

«Все ошибаются, ребятам нужно дать шанс… Пожурили и хватит!» — считает Татьяна О.

«Пора бы уже нашим органам отличать вандализм от глупости и дурости. А то возникают большие сомнения в их профессионализме. Я всё понимаю, но лучше бы они сажали тех, кто миллионами ворует», — призвал Алексей Б.

«Как детям статью пришить, так пожалуйста, как коррупцией во власти заняться, так у нас все честные. Ну чем ещё Следкому заняться, как не детей ловить», — возмущён Дмитрий Д.

«Из-за невоспитанности на детей уголовку повесить… Давайте ещё за жевачки расстреливать. Российское «правосудие» в деле», — написала Ксения Р.

«В Казачке целую аллею вырубили, посаженную ветеранами войны, и ничего», — напомнила Клара Ц.

«О как, удалось обнаружить самых отпетых преступников, а то, что в городе беспредел, не велено замечать», — написала Ольга А.

«Он вот реально хочет посадить этих детей на реальные сроки?» — задает вопрос Светлана П.

Sev.gov.ru Мемориальный комплекс, посвященный 100-летию окончания Гражданской войны в России. Севастополь

На ситуацию отозвалась в своём телеграм-канале и журналист, депутат ЗС Севастополя Екатерина Бубнова.

«Я была очень зла на малолеток, подкуривших от Вечного огня, и хотела, чтобы до них не только дошло, что они сделали и почему нельзя, но чтобы их напугали как следует. Напугали, дали возможность загладить вину, а не посадили реально по уголовной статье — по сути, за дурь. За ребят просил чуть ли не весь город, суровый город, просто так никому ничего не попускающий. От решения возобновить расследование уголовного дела уже на уровне центрального аппарата Следкома оторопь берёт. Боюсь решений самых гуманных судов в мире после окрика из Москвы. Как оперативно, строго, беспощадно и… мелочно. Как сапогом в лицо после мировой просьбы о помиловании 16-леток. Механическая справедливость — это не про благо вообще. Кому кричать?!» — написала журналист.