Инициатива с переименованием «Незалежной» заиграла новыми красками в интернете после того, как история про «Русь-Украину» была названа шуткой. Многие пользователи социальных сетей полагают, что вся страна стала похожа на большой анекдот. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные комментарии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«В общем, понятно, что ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе никто Украину не переименует, но сомнительный троллинг не сойдёт со сцены. Между тем я полагаю, что простым гражданам до лампочки, как будет называться страна. Для них главное — это работа, рост экономики, доход, позволяющий обеспечить собственные семьи, мир и безопасность. Всего этого на сегодняшней Украине нет и в помине. Может, и вправду дело в названии?» — отметил Андрей Бабицкий в своей статье «Как корабль назовёшь, так он и поплывёт» на RT.

«И все-таки, согласитесь, что офис — это невероятно гиблое место. Именно географически. Возможно, и сам Вовчик это по какому-то наитию чувствовал, когда еще не превратился в Петра, и озвучивал идеи с переносом места своей дислокации. Пребывание там превращает всех без исключения в персонажей с особыми умственными потребностями», — отмечает телеграм-канал «Версия Лосева».

Цитата из кф Слуга народа. реж. Алексей Кирющенко. 2015. Украина Владимир Зеленский в роли Василия Голобородько

«Иногда лучше жевать, чем говорить… Мы с вами живём в стране Украина, и я думаю, это устраивает 99,9% граждан. Играться с названием страны, тем более пытаться на этом как-то хайпануть — это точно не государственная позиция. Не знаю, в каком состоянии люди дают комментарии», — сказал спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

«Соглашаясь в общем и целом с посылом Разумкова, я всё же более склонен прислушаться к знаменитой, но никакими источниками не подтверждённой «цитате» Петра Великого, повелевшего однажды: «На ассамблеях и в присутствии господам сенаторам говорить токмо словами, а не по писанному, дабы дурь каждого всем видна была».

Кстати, близкая по смыслу реальная цитата Петра из Указа Ближней канцелярии от 7 октября 1707 года звучит так: «Изволь объявить при съезде в Полате всем министром, которые в конзилию съезжаютца, чтоб они всякие дела, о которых советуют, записывали и каждой бы министр своею рукою подписывали, что зело нужно, надобно и без того отнюдь никакого дела не определяли, ибо сим всякого дурость явлена будет». Согласитесь, разница невелика. Так что пусть говорят, а мы посмеёмся», — отметил на сайте news-front.info политический обозреватель Алексей Белов.

«Очевидно, что переименование страны в любом случае нашими соседями будет воспринято как неудачная шутка. Переименование страны будет воспринято как несерьёзность самой страны. Я уже молчу о том, что попытка перевести это новое название «Русь-Украина» на любом языке приведет к тому, что будь то на русском, английском или французском, немецком — приведет к тому, что Украину будут воспринимать именно как часть России.

Russian Ukraine — это примерно так, как будет звучать это название на английском языке. Russiche-Ukraine — это так будет звучать это название на немецком языке», — заявил в эфире телеканала ICTV бывший директор Украинского института национальной памяти, депутат Верховной рады Владимир Вятрович.

Kmr.gov.ua Владимир Вятрович

По его словам, переименование Украины сыграет на руку Путину.

Как сообщало ИА REGNUM, сменить название страны на Русь-Украину предложил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. После того, как тему высмеяли в социальных сетях, он сказал, что это была шутка.

Теперь на популярной теме решил отыграться украинский журналист Дмитрий Гордон, чтобы «потроллить Россию», он предложил назвать Украину Россией-1.

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