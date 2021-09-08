В Южной Корее обсудили высказывание лидера парламентской фракции правящей Демократической партии «Тобуро» Юн Хо Чжуна об администрации президента страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

Согласно южнокорейским СМИ, представитель правящей партии в ходе выступления в Национальном собрании (парламенте) отметил, что администрация действующего президента Мун Чжэ Ина войдёт в историю как «правительство, превратившее Южную Корею в передовую страну».

В качестве заслуг правительства депутат привёл политику в борьбе с пандемией коронавируса, операцию по эвакуации граждан Афганистана под названием «Чудо», торговую войну с Японией и получение статуса страны с развитой экономикой.

«Есть ещё одна вещь, которая также войдёт в историю. Это возвращение останков руководителя антияпонского ополчения Хон Бом До на родину», — сказал лидер парламентской фракции.

wackystuff Театр абсурда

«Эти высказывания абсурдны», — пишет taew***.

«А что мы от этого получили? ВВП Японии в четыре раза выше, чем у Южной Кореи. Кроме того, в этой стране много людей, получивших Нобелевскую премию. Правительство в лице Мун Чжэ Ина только создаёт антияпонские настроения!» — отмечает 6456***.

«Не нужно равняться на Японию или сравнивать Южную Корею с другими странами. Лучше создайте в стране условия, где каждый будет счастлив», — предлагает park***.

«Наверняка в достижения Мун Чжэ Ина ещё запишут «помощь северокорейцам»», — предполагает ljk6***.

«То, что Мун Чжэ Ин добился за четыре года статуса страны с развитой экономикой, действительно, останется в истории», — пишет nara***.

«Это высокомерие, хвастовство и ложь!» — отмечает nant***.

«Это просто выпендрёж. На самом деле, тут нечем гордится», — отмечает srxo***.

«В нашей стране даже уровень рождаемости ниже, чем в Японии», — пишет hems***.

Японская семья

«Скорее, администрация Муна войдёт как «худшее правительство в истории»», — предполагает blue***.

«Кажется, наше правительство живет в совершенно ином мире», — отмечает ritz***.

«Хватит врать!» — призывает lymi***.

«Конечно, где Японии угнаться за нами, если у нас низкая рождаемость, высокие цены на недвижимость и высокий уровень самоубийств?!» — вопрошает seoj***.

«Нет, Мун Чжэ Ина будут помнить как президента, во время правления которого цены на жильё выросли вдвое», — пишет jjoe***.

«Я начинаю жалеть, что голосовал за Демократическую партию «Тобуро»», — сожалеет youn***.

«Даже если Земле придёт конец, никто не сможет превзойти Японию», — отмечает ssic***.