«Хватит врать!» — в Южной Корее не поняли своего депутата
В Южной Корее обсудили высказывание лидера парламентской фракции правящей Демократической партии «Тобуро» Юн Хо Чжуна об администрации президента страны.
Согласно южнокорейским СМИ, представитель правящей партии в ходе выступления в Национальном собрании (парламенте) отметил, что администрация действующего президента Мун Чжэ Ина войдёт в историю как «правительство, превратившее Южную Корею в передовую страну».
В качестве заслуг правительства депутат привёл политику в борьбе с пандемией коронавируса, операцию по эвакуации граждан Афганистана под названием «Чудо», торговую войну с Японией и получение статуса страны с развитой экономикой.
«Есть ещё одна вещь, которая также войдёт в историю. Это возвращение останков руководителя антияпонского ополчения Хон Бом До на родину», — сказал лидер парламентской фракции.
«Эти высказывания абсурдны», — пишет taew***.
«А что мы от этого получили? ВВП Японии в четыре раза выше, чем у Южной Кореи. Кроме того, в этой стране много людей, получивших Нобелевскую премию. Правительство в лице Мун Чжэ Ина только создаёт антияпонские настроения!» — отмечает 6456***.
«Не нужно равняться на Японию или сравнивать Южную Корею с другими странами. Лучше создайте в стране условия, где каждый будет счастлив», — предлагает park***.
«Наверняка в достижения Мун Чжэ Ина ещё запишут «помощь северокорейцам»», — предполагает ljk6***.
«То, что Мун Чжэ Ин добился за четыре года статуса страны с развитой экономикой, действительно, останется в истории», — пишет nara***.
«Это высокомерие, хвастовство и ложь!» — отмечает nant***.
«Это просто выпендрёж. На самом деле, тут нечем гордится», — отмечает srxo***.
«В нашей стране даже уровень рождаемости ниже, чем в Японии», — пишет hems***.
«Скорее, администрация Муна войдёт как «худшее правительство в истории»», — предполагает blue***.
«Кажется, наше правительство живет в совершенно ином мире», — отмечает ritz***.
«Хватит врать!» — призывает lymi***.
«Конечно, где Японии угнаться за нами, если у нас низкая рождаемость, высокие цены на недвижимость и высокий уровень самоубийств?!» — вопрошает seoj***.
«Нет, Мун Чжэ Ина будут помнить как президента, во время правления которого цены на жильё выросли вдвое», — пишет jjoe***.
«Я начинаю жалеть, что голосовал за Демократическую партию «Тобуро»», — сожалеет youn***.
«Даже если Земле придёт конец, никто не сможет превзойти Японию», — отмечает ssic***.