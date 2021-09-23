В Белгородской областной думе решили премировать семьи, прожившие вместе более 50 лет. В заксобрание официально внесён документ о выплатах к золотой, бриллиантовой и благодатной свадьбам. При этом депутаты предлагают сохранить право на выплату к каждому супружескому юбилею.

Андрей Рябушкин. Семья купца в XVII веке. 1896

«Супружеские пары смогут рассчитывать на выплату в 10 тысяч рублей к золотой, в 15 тысяч — к бриллиантовой и в 20 тысяч — к благодатной свадьбе. При этом необходимо соблюсти ряд требований: юбиляры являются гражданами РФ, их союз зарегистрирован в Белгородской области и на момент юбилея они прожили в регионе не менее 20 лет. Ещё одно требование — брак не должен прекращаться», — пояснила основные положения документа спикер думы Ольга Павлова.

В соцсетях белгородцы быстро подсчитали — кто реально получит премию и, мягко говоря, разочаровались. Подписчики телеграм-канала «Белгород №1» рекомендовали законотворцам «не смешить народ».

«А премии-то прям от души. 10−15 тысяч, позорище», — огорчился Ден.

«Мне такое даже как-то читать неловко, стыдоба», — поддерживает I L.

«Сколько лет прожили вместе — столько бы и заплатить!» — настаивает Михаил.

Николай Богданов-Бельский. Новые хозяева. Чаепитие. 1913

«Платить людям по 10 тысяч за 50 лет совместной жизни — это не просто неуважение, это самое настоящее свинство, которое показывает отношение власть имущих к людям», — критикует Андрей.

Подписчики сомневаются, что такая поддержка семьи имеет смысл. «Этот законопроект для чего? Люди начнут больше браком дорожить ради энной суммы через 50 лет? Было бы прекрасно, если бы законодатели придумали работающие законы, регулирующие деятельность УК в городе. От этого гораздо большему количеству людей было бы приятно», — пишет Ket3328.

«Немного арифметики. Белгородская область образовалась в 1954-м. Про 70-летие брака пока и говорить не приходится (это не раньше 2024-го). Чтобы получить премию к 50-летию, супруги должны были жениться в 1971 году», — подсчитал пользователь Commander Keen.

«Идиоты! Что за разделение по месту прописки? — резок Alan. — Или брак, заключённый в другом регионе, в Белгородской области уже недействителен?»

«А если женились в другой области, а потом прожили в Белгороде более 40 лет, то всё, не получишь деньги. А ведь раньше по распределению уезжали, там женились и потом возвращались. Так что если пару-тройку пар получат деньги, то будет хорошо», — считает Anna.

Николай Неврев. Увещевание. 1893

«Да уж. Смешно. И суммы, и условия. Северяне пролетают. Родители почти 50 лет прожили на Севере, всю жизнь вместе, под старость лет переехали в Белгород, но даже этой мелочи не заслужили. Ладно, сам им вручу, скажу, что от белгородской думы», — резюмировал Эдуард.

В случае принятия закона он вступит в силу с 1 января 2022 года. Порядок назначения денежного поощрения установит правительство региона.