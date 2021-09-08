В Еврейской АО продолжают оставаться на пике обсуждения проблемы в системе здравоохранения региона. Люди активно высказываются в соцсетях. Особенно возрос градус напряжения, связанный с этой темой, в контексте бравых отчётов руководства региона на VI Восточном экономическом форуме о качественной медицине. Бодрый презентационный ролик для инвесторов резко контрастирует с реальными историями людей. Недовольство населения также обострило сообщение иерея храма в Биробиджане Георгия Борисова о смерти от COVID-19 обоих его родителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Как так… И на фоне всего этого наше руководство рапортовало на форуме во Владивостоке, что у нас, оказывается, медицина на высоком уровне. И хватает же совести… Каким обещаниям можно верить, если на самом деле всё так печально, а доклады наверх, что всё здорово у нас. Область просто вымирает..» — написал пользователь sergeikuznetsov641 на странице EAOMedia& в Instagram.

«Это днище медицины ЕАО. И ничего не изменится в лучшую сторону. В ЕАО могут только похоронить вовремя. Никто никого не посадит за такое умышленное убийство. Иначе это никак не назовёшь. Людям нужно бежать из ЕАО без оглядки!!!» — рекомендовала nataliakozyreva18.

Истории болезни людей, их родственников и знакомых шокируют. Добиваться оказания медицинской помощи жителям ЕАО приходится чуть ли не с боем.

«Аналогичная ситуация у знакомой, стояла с температурой в фильтр-бокс, ей сказали: идите домой, пейте парацетамол. Через неделю состояние здоровья ухудшилось, стала кашлять, вызвала врача, врач не приехал. Пришлось в скорую обратиться. Её увезли в областную больницу. Двухсторонняя пневмония в запущенной форме. Врач сказал: у нас нет лекарств, нет мест — что хотите, то и делайте. Действительно в больницах бардак из-за нехватки врачей, лекарств. Вопрос: куда делись федеральные деньги, выделенные на борьбу с ковидом? Кто-то же должен ответить за смертность населения», — считает tatanakislicina117.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата реанимации для больных COVID-19

«24 августа и в нашей семье произошла трагедия. Ушла из жизни наша тётя Люба. 57 лет. Цветущая, жизнерадостная женщина, полная сил и планов на жизнь. В посёлках, когда начинают болеть, даже анализы сдать негде. Если нет машины, значит, человеку надо ехать в город на электричке с температурой и сдавать анализ на COVID-19. В Облучье положили, хуже стало. В Биробиджан перевезли… несколько дней… ИВЛ… и всё… Шок… И дело, мне кажется, не во врачах и медсестрах, а в системе. Нет оборудования, нет медикаментов. Нет специалистов. Люди просто остались на выживание сами с собой», — написала olen_ka_s

«У нас та же ситуация, в городе никуда невозможно было пробиться, пытались несколько дней, но даже тесты на ковид не делали. Пока не отправили бабушку с дедушкой в Хабаровск на СКТ, там уже их положили в больницу. Но время с дедушкой упущено, он заболел раньше, 2 сентября он скончался в реанимации в Хабаровске», — сообщила veronica_balakina.

«Заболел — на всякий случай готовь место на кладбище. Это Биробиджан», — пришла к выводу elmirastudiya.

«Я согласна, что полный беспредел… Моя мамочка бы жила, если бы взяли вовремя мазок, но, увы, время было потеряно, три недели на ИВЛ, и был даже маленький шанс, её с ИВЛ вернули на кислород, но сердце не выдержало, и мамулечка ушла 8 августа… Она очень любила жизнь, людей, меня, моих деток и ушла не своей смертью. Я сейчас не живу, а существую… Просто не могу поверить, что её больше нет…» — переживает утрату annakadinskaya.

Жители Еврейской автономной области делятся историями о том, как приходится добиваться лечения от коронавируса. Кто выжил — тому повезло, пришли к выводу люди.

«6 сентября я в фильтр-боксе просидела с 9 до 16. В обед женщине плохо стало, вызвали скорую прямо туда, увезли. Первый раз за три посещения меня послушали и померили давление!!! Не выписывают вообще ничего. Сегодня обзвонила три телефона, пыталась узнать где бесплатный артикул, который мне выписал врач!!! Так и не нашла крайних. Спасибо, что жива, радуюсь каждому дню», — рассказала свою историю natalichka71.

Дарья Драй ИА REGNUM Бригада скорой помощи

«А какая вообще может быть причина для отказа в госпитализации? Как это скорая может решать, кому жить, а кому выживать или умирать. Мою приятельницу с ковидом перевозили из больницы в больницу, не оказывая помощи, даже температуру не мерили (сказали, градусников не хватает). В конечном итоге врач написал на бумажке, какие нужны медикаменты для лечения, и родственники всё привезли… Иначе не лечат. Это беспредел», — уверена marinam.72.

«У меня заболели оба родителя. Обратились в поликлинику, им не сделали никаких анализов, поставили диагноз маме «хронический бронхит» и папе просто простуду, хотя были все признаки ковида. А у отца держалась температура около 39 градусов целую неделю. Через неделю я вызвала скорую, сразу сказали, что ждать надо часа четыре, но приехала через час, может, чуть больше. Врач отнёсся серьёзно, обоих забрал на госпитализацию, спасибо ему. В больнице сделали снимки, и у обоих оказалась пневмония, обоих госпитализировали. Затем взяли тест на корону, и он оказался положительным. Нельзя это было сделать сразу в момент обращения в больницу? Неделя упущена. Слава богу, у нас все обошлось, правда, есть некоторые последствия от приёма множества лекарств», — поделилась mrogaleva0403.

«В фильтр-боксе могут только выписать противовирусные и обезболивающие таблетки, и всё. А где направление на ковид? Бесплатно нету. Просто идет сейчас на нас бизнес по зарабатыванию денег, а дальше как судьба: подарит жизнь — будем жить, а нет — значит нет», — предположила valentinakomarko.

«Беспредел в медицине уже давно. Я потерял любимую супругу, и остались мы одни, я и дети», — рассказал oleg.1865.

«Да, не лечат у нас. Не хватает в инфекционной больнице врачей и медсестёр. У меня подруга 57 лет в инфекционке за три недели сгорела, потому что её не лечили. А была здоровая жизнерадостная женщина», — отметила nataliaandreeva716.

«Умирает очень много людей, смерть и мимо нашей семьи не прошла, закрытый гроб в хлорке, попрощаться не дали по-человечески», — призналась n_a_t_a_s_c_h_a_____.

Читая эти истории, жители ЕАО делают неутешительные прогнозы и акцентируют внимание на везении: выжить можно только по чистой случайности, благодаря упорству или в результате платного лечения в Хабаровске.

«Запомните, от ковидной пневмонии лекарств ещё не изобрели, могут поддерживать организм и не допустить заражения сопутствующими заболеваниями, а в остальном — это вовремя попасть в больницу, в чём, к сожалению, не всем везёт. Мне, к счастью, повезло, выжила, и то, если бы не наша настойчивость и обмороки, меня бы не госпитализировали», — поделилась своей историей elenavladimi3487.

Пациент на ИВЛ

«Вызываете скорую, скорая привозит в областную больницу… И далее ты никому не нужен. Рекомендации в лучшем случае, и идите отсюда. Никого на ковид не обследуют, а там уж … Как карты лягут», — подчеркнул lyubdubeao.

«Благодаря нашей «доблестной» медицине статистика умерших от ковид будет расти», — не сомневается angel88557733.

«Благо Хабаровск рядом! Всё платно делали, и тесты, и СКТ, и лечение. Всё обошлось, все живы! Врачей в ЕАО нет, лечить некому», — написала svet.stre.

Подтверждение словам жителей Еврейской автономии легко найти в статистике. Если в Амурской области за всё время пандемии погибли от COVID-19 409 человек при 32 767 заразившихся, то в ЕАО скончались 320 из 7263 заболевших коронавирусом. Если перевести эти данные в проценты, то в ЕАО смертность составляет 4,4%, в соседней Амурской области — чуть более 1%.