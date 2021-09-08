В Бурятии начались выплаты компенсации пострадавшим от паводков. Кроме денежных выплат, жителям подтопленных территорий потерю урожая компенсируют «борщевым набором», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Борис Кустодиев. Торговка овощами. 1920

Набор состоит из 90 кг картофеля, 40 кг капусты, 17 кг моркови и 18 кг свеклы. На эти цели правительство республики выделило почти 4 млн рублей. Впрочем, пользователи соцсетей оказались недовольны решением властей.

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«И куда девать овощи в таком количестве? Подвалы затоплены, капусту вообще рано ещё, что с ней два месяца делать? Все боятся, как бы люди не разбогатели, дали бы деньги, люди бы, наверное, лучше ими распорядились, по мере потребления бы покупали себе овощи, сейчас это всё есть круглый год», — возмутилась Юлия Г.

Капуста

«И где они это все хранить будут? Дома-то затоплены!» — отметил Евгений К.

«Деньгами лучше дали бы», — предложила Людмила Г.

«А мясо?» — вопрошает Вера Т.

«Хотя бы банку тушенки добавили бы. А то что за борщ?» — добавила Алёна Л.

«Кто-то овощи не ест, дали бы мясом», — считает Виктор Д.

Впрочем, другие пользователи резонно замечают, что «мясо», то есть сельскохозяйственные животные не утонули, а компенсируют то, что пострадало.

«Я бы нашёл где хранить — что за нытьё-то», — написал Баир Д.

«Дай — плохо, не дай — плохо. Умные люди», — сокрушается Яна Ф.

«Половина пропьют, и опять власть виновата, знали же, что денег давать не надо было», — предположила Александра Ф.

«Народу не угодишь, то жрать нечего, то хранить негде», — добавила Дарима И.

«Люди вечно недовольные… Не помогают, плохо… Помогают, тоже плохо… В принципе выдают не так уж и очень много (если рассматривать данное количество на дом, а не на человека), можно придумать, куда положить 2 мешка картошки, капусты и по большому ведру моркови со свёклой. Где-то же, все равно кушаете, продукты храните», — считает Мария Я.

Сергей Бобров ИА Красная Весна Картофель

«А почему люди не собирали урожай раньше, о паводках было известно уже давным-давно, или я ошибаюсь?» — задаётся вопросом Инесса Д.

Напомним, в разгар наводнения пользователи соцсетей, помимо дежурной критики властей, раскритиковали жителей подтопленных домов. По мнению комментаторов, они сами виноваты, что построились в такой местности.

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