«Мы сделали то, что Армения не сделала за 30 лет»: Airbus в Карабахе
Самый крупный пассажирский самолет ЗАО «Азербайджанские авиалинии» Airbus A340−500 Karabakh совершил тестовый рейс из Баку в Физули. Пассажирами этого рейса стали журналисты. Помимо этого, в аэропорту Физули приземлился и один из крупнейших грузовых самолетов — Boeing 747−400, принадлежащий азербайджанской авиакомпании Silk Way. Этим самолетом впервые в Карабах были доставлены грузы с помощью авиации. Время полета по маршруту Баку — Физули на пассажирском самолете составило около 35 минут.
Что об этом говорят пользователи азербайджанских соцсетей?
Журналист и телеведущий Elmira Musazadeh пишет на своей странице в Twitter:
@ElmiraMusazadeh: «Сегодня первый самолет приземлился в международном аэропорту #Физули. Еще год назад представить это было невозможно. В воздушной гавани на освобожденных землях Азербайджана сегодня впервые за почти 30 лет совершил посадку самолет с символичным названием #Карабах @cbctvaz».
Ulvira Qaraeva поддерживает:
@ulviraqaraeva:«Первый пассажирский самолёт «Азала» «Карабах» приземлился в аэропорту г. Физули. С почином, Родина❤».
Azer Mammadli тоже поддерживает:
@Azer_MT:«Не могу насмотреться, вроде обычная посадка самолёта, но не обычная, а победная посадка».
Заур Керимов ответил:
@ZaurKerimoff: «Азербайджан на высоте! Новость №1 — первый самолёт приземлился в международном аэропорту Физули, Карабах».
Пользователи Facebook и комментаторы YouTube относятся к этому по-другому:
Sam Schwartz:«Поздравляем народ Азербайджана, президента Азербайджана и всё сообщество, кто поддерживал и поддерживает Азербайджан в победе над армянскими оккупантами. Вот результат победы — это международный аэропорт в городе Физули, и далее — стройки, стройки и стройки!!! Да здравствует великий и могущественный Азербайджан!!!»
Абдулл Ганифаев:«Кто строил, кто дал команду — всем огромное спасибо».
Samirmamedov:«Слава верховному, Карабах — это Азербайджан!»
Майонезный майонез:«Азербайджанцы, какие вы молодцы!!! Пять баллов, ещё года нет. А уже аэропорт!!! Такими темпами результаты будут потрясающими 👍».
Kaziré Namazova:«Благодарю всех, кто создал, строил аэропорт Физули. Удачи всем!»
Лужков А:«Для кого они построили аэропорт, там люди не живут. Очередная отмывка денег. Ветераны с голоду умирают, посмотри».
Бакинец 60:«Этот клоун Серж Саргсян так и не взлетел с аэропорта Ходжалы. А мы за 9 месяцев сделали то, что вся Армения не сделала за 30 лет. Теперь представьте себе, что будет через 9 лет: Швейцария будет отдыхать. Радуйтесь, друзья…»
Кабиолда Сайранов:«Мечтаю побывать в Карабахе — неотъёмной и исторической части Азербайджана. Очень рады достижениям азербайджанского народа. Бог даст прилетим в Физули на самолёте. Слава Азербайджану!!!»
OlaSevgelim:«Украина вас поздравляет. Мирного неба над головой вам и нам. Вы вас любим. Слава аскерам».
Сеймур Гаджиев:«Надо просто подождать, и скоро авиадиспетчеры будут принимать много и зарубежных самолётов, переполненных туристами».
SabinaMzade:«Только хозяин, любящий свой дом, всегда благоустраивает свою территорию! Поздравляю всех, кто принимал участие в строительстве❗ Поздравляю нашего президента❗Желаю вам здоровья и долгих лет❗ Спасибо Вам за все, что Вы делаете❗».