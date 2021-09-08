Самый крупный пассажирский самолет ЗАО «Азербайджанские авиалинии» Airbus A340−500 Karabakh совершил тестовый рейс из Баку в Физули. Пассажирами этого рейса стали журналисты. Помимо этого, в аэропорту Физули приземлился и один из крупнейших грузовых самолетов — Boeing 747−400, принадлежащий азербайджанской авиакомпании Silk Way. Этим самолетом впервые в Карабах были доставлены грузы с помощью авиации. Время полета по маршруту Баку — Физули на пассажирском самолете составило около 35 минут.

Посадка самолета

«Все это стало возможным благодаря непосредственному контролю над строительством со стороны президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как отметил глава государства, этот аэропорт станет воздушными воротами в Карабах. Хочу отметить, что, несмотря на короткие сроки, аэропорт в Физули был построен со всеми высокими требованиями, предъявляемыми международным аэропортам», — сказал президент AZAL Джахангир Аскеров.

Что об этом говорят пользователи азербайджанских соцсетей?

Журналист и телеведущий Elmira Musazadeh пишет на своей странице в Twitter:

@ElmiraMusazadeh: «Сегодня первый самолет приземлился в международном аэропорту #Физули. Еще год назад представить это было невозможно. В воздушной гавани на освобожденных землях Азербайджана сегодня впервые за почти 30 лет совершил посадку самолет с символичным названием #Карабах @cbctvaz».

Ulvira Qaraeva поддерживает:

@ulviraqaraeva:«Первый пассажирский самолёт «Азала» «Карабах» приземлился в аэропорту г. Физули. С почином, Родина❤».

Meteb Ali Airbus A340-500 авиакомпании «AZAL»

Azer Mammadli тоже поддерживает:

@Azer_MT:«Не могу насмотреться, вроде обычная посадка самолёта, но не обычная, а победная посадка».

Заур Керимов ответил:

@ZaurKerimoff: «Азербайджан на высоте! Новость №1 — первый самолёт приземлился в международном аэропорту Физули, Карабах».

Пользователи Facebook и комментаторы YouTube относятся к этому по-другому:

Sam Schwartz:«Поздравляем народ Азербайджана, президента Азербайджана и всё сообщество, кто поддерживал и поддерживает Азербайджан в победе над армянскими оккупантами. Вот результат победы — это международный аэропорт в городе Физули, и далее — стройки, стройки и стройки!!! Да здравствует великий и могущественный Азербайджан!!!»

Абдулл Ганифаев:«Кто строил, кто дал команду — всем огромное спасибо».

Samirmamedov:«Слава верховному, Карабах — это Азербайджан!»

Майонезный майонез:«Азербайджанцы, какие вы молодцы!!! Пять баллов, ещё года нет. А уже аэропорт!!! Такими темпами результаты будут потрясающими 👍».

Kaziré Namazova:«Благодарю всех, кто создал, строил аэропорт Физули. Удачи всем!»

Лужков А:«Для кого они построили аэропорт, там люди не живут. Очередная отмывка денег. Ветераны с голоду умирают, посмотри».

Бакинец 60:«Этот клоун Серж Саргсян так и не взлетел с аэропорта Ходжалы. А мы за 9 месяцев сделали то, что вся Армения не сделала за 30 лет. Теперь представьте себе, что будет через 9 лет: Швейцария будет отдыхать. Радуйтесь, друзья…»

President.am Серж Саргсян

Кабиолда Сайранов:«Мечтаю побывать в Карабахе — неотъёмной и исторической части Азербайджана. Очень рады достижениям азербайджанского народа. Бог даст прилетим в Физули на самолёте. Слава Азербайджану!!!»

OlaSevgelim:«Украина вас поздравляет. Мирного неба над головой вам и нам. Вы вас любим. Слава аскерам».

Сеймур Гаджиев:«Надо просто подождать, и скоро авиадиспетчеры будут принимать много и зарубежных самолётов, переполненных туристами».

SabinaMzade:«Только хозяин, любящий свой дом, всегда благоустраивает свою территорию! Поздравляю всех, кто принимал участие в строительстве❗ Поздравляю нашего президента❗Желаю вам здоровья и долгих лет❗ Спасибо Вам за все, что Вы делаете❗».