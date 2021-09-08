Дальневосточники в соцсетях обсудили заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о том, что только 45% россиян уезжают на отдых за пределы региона проживания. По её мнению, надо «сломать это», развивая туризм.⠀

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

По словам Голиковой, в России всего 1,7 млн человек, которые так или иначе профессионально связаны с туризмом, а хотелось, чтобы их было 4,7 млн.

Подписчики dps_vl выразили своё мнение по отпуску в принципе, сделали сравнительный анализ с другими годами. Сошлись во мнении, что заработанных денег не хватает даже на полноценный отдых в своём регионе. К примеру, приличные турбазы, отели взвинчивают неподъёмные ценники, особенно непосильны траты семьям с детьми — расходов больше.

«45%. Непорядок. Сделаем, чтобы вообще не на что было отдыхать», — сыронизировал пользователь leo_beliy.

«Конечно надо! В начале 2000-х годов каждый летал в Тай, так как зарабатывал $1000, а теперь $400. Уборщица в офисах получала 25 000 рублей, менеджер — 40 000 в среднем. За 25 000 уборщицу трудно было найти нормальную. Продавец на рынке зарабатывал 30 000 рублей», — написал octopuscafevl.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Зарплата

«Тут в своём-то регионе с такими ценами не отдохнуть», — считает viktornikolaev405.

«Цены снизить надо на туризм, и народ потянется», — посоветовал tymah20.

«За пределы региона уезжал последний раз в 2014 году», — признался santyer10.

«Ага, изменит, что будет уезжать только 5%», — написал vorvov3285.

«Сейчас чего-нибудь придумают, что и эти 45% не смогут выезжать», — поддержала natali_2573.

«Откуда они это берут? 45% вообще не могут позволить себе отдых. Только на пару дней в году дикарями на море. И то не все. На какой планете они вообще живут?» — написала birinka88888.

Пишут комментаторы и откровенно злобные отзывы.

«Желаю ей до конца её жизни отдыхать в моём регионе, пляжи Магаданской области ждут», — написала julayleonidovna.

«И Якутия с Воркутой!» — пригласила kudrinair.

«Тут в своём крае-то с такими ценами на бензин не шибко покатаешься. Сидит, изображает. Матушка-забота», — считает ninakaminskaya.

«Зачем вообще куда-то мотаться? Пора ломать это дело, ездить отдыхать в пределах своего населенного пункта можно», — написал с подвохом doc25r.

«А чтобы изменить, надо людям и зарплаты, и пенсии увеличить. И значительно», — предложила khromomovalarisa.

«Надо считать не количество профессиональных туристов, а количество денег у людей. Люди не могут прожить на те копейки, что получают, про отдых и говорить нечего», — высказался medinskaya59.

«Вот мне интересно, а других, более важных вопросов в правительстве нет, работайте, Голикова, туризм подождет», — призвала galinaaleksa63.

Government.ru Татьяна Голикова

«Женщина, вы смотрели путевки и билеты на проезд из одного края страны в другой?» — спросила la_cost_a.

«Денег нет даже домик в Ливадии снять. Какой другой регион?» — написал beshleiartiom.

«Понизьте себе зарплаты, повысьте народу, снизить цены на всё! И на продукты, и на ЖКХ, и на билеты! И будет народ ездить не только за пределы региона, но и за границу», — предложил vakidai.

«Долго копили на выезд на отдых с детьми за границу. То пандемия, то закрытые границы, и вот сейчас вроде можно пытаться двигаться, но цены — жуть. Из Владивостока семье из четырёх человек, к примеру, в Египет, бюджетные путевки обойдутся в более чем 300 тысяч рублей. Да и отдых приличный в Приморье тоже не по карману. Домик на турбазе по 6−7 тысяч рублей за сутки. На один день не поедешь, вот и получается в итоге кругленькая сумма», — написала kudiIy.

«Каким образом собралась изменять? Зарплаты повышать или турпутевки удешевлять? Прежде чем ляпать языком, надо конкретные предложения делать. Можно подумать, у нас туроператоров мало. У людей тупо нет денег на поездки», — резюмировала lusindasid.