Надругательство над двумя десятилетними девочками и их убийство в Кемеровской области вызвали бешеный резонанс. Соцсети закипели в едином порыве, возмущаясь тем, что для таких извергов невозможна смертная казнь из-за моратория.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Оренбужцы не остались в стороне и бурно дискутируют в разных пабликах. Люди оставляют разные комментарии, все они — эмоциональные, поскольку трагедию в Кузбассе приняли близко к сердцу.

Одни требуют кастрации для педофилов, другие — отмены моратория и введения смертной казни, считая, что кастрированные маньяки могут стать более жестокими и изощренными. Но пользователи соцсетей едины во мнении — наказание должно быть суровым, во избежание рецидива и чтобы другим неповадно было.

«Таких надо кастрировать без лишних разговоров», — оставлен комментарий в Instagram. Сторонников такого вида наказания немало.

Но их оппоненты возражают: «Кастрация только извратит фантазии этих больных людей», «начнут издеваться другим способом».

"Кастрация — это правильно, но к ней надо добавить клеймо на лоб, чтоб все сразу видели, кто рядом», — считает оренбуржец — участник обсуждения.

Следственный комитет России Подозреваемый в убийстве школьниц в Киселёвске

«Надо опыты над такими проводить», — отметил другой житель Оренбуржья.

«В «Чёрный дельфин» на самые тяжёлые работы до конца жизни + чтобы местные жители обязательно знали, за что гражданин присел», — оставил комментарий подписчик Instagram-акаунта «Подслушано Оренбурга».

Между тем жители Соль-Илецка, где находится колония для заключенных, отбывающих пожизненный срок, считают, что такое наказание слишком мягкое и несоразмерно совершенному злодеянию.

«Зачем он тут нам нужен? Кормить и поить его за деньги родителей убитых детей!» — возмутился горожанин.

«И обсуждать не нужно. Башку с плеч ему», — вынес вердикт другой комментатор.

Эта идея очень популярна. Люди заговорили об отмене моратория на смертную казнь.

Следственный комитет России Заброшенный дом, в котором нашли тела убитых девочек

«Отменяйте мораторий! Сколько ещё нужно загубленных детских жизней, господа?» — призывают пользователи интернета.

Эта мысль звучит настойчиво. Комментаторы считают, что мировоззрение педофила изменить трудно. Люди, отсидевшие за изнасилование детей, выходят на свободу более ожесточёнными, в результате следует рецидив.

Между тем есть и противники смертной казни. Обсуждая трагедию, оренбуржцы указывают на несовершенство судебной системы. Они не исключают, что смертной казни могут предать безвинного человека.

sledcom.ru Hасследования уголовного дела в Кемеровской области

«Мир сошел с ума. Сначала надо навести порядок в судебной системе, а потом уже отменять мораторий!» — отметил участник дискуссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту сексуального насилия и убийства двух десятилетних девочек в Кисилёвске Кемеровской области возбудили уголовное дело. Задержан 41-летний ранее судимый житель города Мыски. Он уже дал признательные показания. Тела школьниц нашли 7 сентября в заброшенном доме. Выяснилось, что мужчина ранее отбывал срок (10 лет) за педофилию, освободившись, не встал на учет и уехал в другой город. Чудовищным преступлением шокирован не только Кузбасс. В других регионах считают, что от таких жестоких преступлений нет страховки. Чтобы обезопаситься, необходимо ужесточение наказания для педофилов.