Печально известный заместитель министра сельского хозяйства России Алексей Бажанов, ставший фигурантом дела о хищении средств «Росагролизинга», не смог обжаловать собственное банкротство. Вторая инстанция подтвердила этот статус и введение реализации имущества должника, претензии к которому уже исчисляются миллиардами рублей. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Уинслоу Хомер. Здание парламента. 1881

Многомиллиардные претензии и лондонское дело

Делу о личном банкротстве предшествовал вердикт арбитража Воронежской области от сентября 2019 года. По нему с Алексея Бажанова в рамках банкротного дела ЗАО «Ойл Продакшн» через привлечение к субсидиарной ответственности взыскали 12 118 754 479 рублей 29 копеек.

Фото c личной страницы Алексея Бажанова в facebook @alexeybazhanov.ru Алексей Бажанов

Инициатором претензий выступило ООО «Компания Благо», которое заявило, что Бажанов осуществлял в отношении должника контролирующие функции, а также что именно выполнение указаний ответчика привело к созданию ЗАО «Ойл Продакшн» свежеиспеченного юрлица с целью аккумулирования активов от первого собственника, заблуждению кредиторов ЗАО относительно активов последнего. Звучали в адрес Бажанова и претензии по доведению фирмы до несостоятельности, в том числе и из-за виндикации имущества на фирму «Маслопродукт-БИО». Сам же ответчик называл обвинения в банкротстве голословными и не признавал.

В результате воронежский арбитраж взыскал более 12 млрд рублей с Бажанова, доказав статус контролирующего лица должника через цепочку иностранных компаний. Помогли в этом и материалы уголовного дела, в частности письмо федерального прокурора Швейцарской федеральной прокуратуры С. Ленца. Уточнялось, что в 2011—2012 годах бизнесмен открыл в банках в Швейцарии счета не только на себя, но и на жену с сыном, а также ряд юрлиц, указав себя как экономического правообладателя оных.

Voronej.arbitr.ru Арбитражный суд Воронежской области

Обжаловать вердикт экс-чиновник не смог. В материалах вышестоящих инстанций отмечалось, что «в период наращивания кредиторской задолженности группы компаний «Маслопродукт» на открытые Бажановым счета поступали значительные средства, «источник поступления которых последним не раскрыт».

Банкротное дело

Дело о банкротстве Бажанова было начато в октябре 2020 года, и первым заявителем стало всё то же ООО «Компания Благо» из Краснодарского края. В основу иска лёг как раз долг по вердикту воронежского арбитража о привлечении к субсидиарной ответственности.

В феврале 2021 года в отношении должника ввели первый этап несостоятельности — реструктуризацию долгов, включив в реестр кредиторов претензии истца на сумму более 9,875 млрд рублей.

Уже 10 июня 2021 года Алексей Бажанов был признан банкротом и в деле перешли к распродаже имущества. Финансовым управляющим назначили Кирилла Руина.

На сегодня идёт формирования конкурсной массы банкрота Бажанова. Например, налоговая служба просит включить в реестр требование на 81,08 млн рублей.

Игорь Бигаев ИА Красная Весна Суд

Должник сопротивлялся как мог: сначала попытался оспорить решение собрания кредиторов, а потом уже обжаловать и сам вердикт суда, но везде получил отказ.

Получат ли хоть что-то кредиторы бывшего заместителя министра, покажет время. Если же судить по ЕГРЮЛ, то в России экс-замглавы Минсельхоза бизнеса, кроме группы «Маслопродукт», не имеет, но не стоит забывать и об упомянутых в других делах иностранных фирмах-прослойках.

На 21 октября 2021 года суд назначил рассмотрение жалобы бывшего чиновника на действия его финансового управляющего. В чём суть претензий, пока неизвестно.