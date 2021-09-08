От сумы и тюрьмы в Лондон — как банкротится беглый экс-чиновник Минсельхоза
Печально известный заместитель министра сельского хозяйства России Алексей Бажанов, ставший фигурантом дела о хищении средств «Росагролизинга», не смог обжаловать собственное банкротство. Вторая инстанция подтвердила этот статус и введение реализации имущества должника, претензии к которому уже исчисляются миллиардами рублей. Подробности — в материале ИА REGNUM.
Справка: Алексей Бажанов — уроженец Воронежской области. В начале 2000-х он создал свою первую компанию — ООО «Торговый дом «Маслопродукт», которую возглавлял восемь лет. В 2005 году Бажанов был депутатом Воронежской областной думы, а в 2008 году — заместителем главы Федерального агентства лесного хозяйства России. В 2009—2010 годы он занимал пост замминистра сельского хозяйства РФ. В 2013 году бывший чиновник стал фигурантом дела о хищении 1,1 млрд рублей у «Росагролизинга». Позже сумму ущерба увеличили до 10 млрд рублей. Следствие уточняло, что хищение пришлось на 2008—2009 годы через заключение договоров лизинга на поставку подконтрольным фирмам оборудования для производства подсолнечного масла. Бажанов провёл под арестом несколько месяцев, был выпущен под подписку, после чего, по имеющимся данным, уехал из РФ. По последней информации, он проживает в Великобритании и был объявлен в международный розыск.
Многомиллиардные претензии и лондонское дело
Делу о личном банкротстве предшествовал вердикт арбитража Воронежской области от сентября 2019 года. По нему с Алексея Бажанова в рамках банкротного дела ЗАО «Ойл Продакшн» через привлечение к субсидиарной ответственности взыскали 12 118 754 479 рублей 29 копеек.
Инициатором претензий выступило ООО «Компания Благо», которое заявило, что Бажанов осуществлял в отношении должника контролирующие функции, а также что именно выполнение указаний ответчика привело к созданию ЗАО «Ойл Продакшн» свежеиспеченного юрлица с целью аккумулирования активов от первого собственника, заблуждению кредиторов ЗАО относительно активов последнего. Звучали в адрес Бажанова и претензии по доведению фирмы до несостоятельности, в том числе и из-за виндикации имущества на фирму «Маслопродукт-БИО». Сам же ответчик называл обвинения в банкротстве голословными и не признавал.
Примечательно: в материалах этого дела упоминались документы суда Лондона, в котором экс-чиновник ранее пытался доказать бенефициарные права на долю компании, которая владеет или будет владеть активами группы «Маслопродукт» сейчас или в будущем. Претендовал Бажанов и на процент от прибыли. В материалах российского суда цитировались выдержки из британского дела: «В показаниях от 05.05.2017, данных Высокому суду Лондона, Бажанов А. А. указал: «после назначения на государственную должность, законодательство запрещало принимать участие в управлении активами и деятельностью компаний группы «Маслопродукт», однако я продолжал владеть бизнесом, поскольку владение бизнесом разрешено российским законодательством».
В результате воронежский арбитраж взыскал более 12 млрд рублей с Бажанова, доказав статус контролирующего лица должника через цепочку иностранных компаний. Помогли в этом и материалы уголовного дела, в частности письмо федерального прокурора Швейцарской федеральной прокуратуры С. Ленца. Уточнялось, что в 2011—2012 годах бизнесмен открыл в банках в Швейцарии счета не только на себя, но и на жену с сыном, а также ряд юрлиц, указав себя как экономического правообладателя оных.
Обжаловать вердикт экс-чиновник не смог. В материалах вышестоящих инстанций отмечалось, что «в период наращивания кредиторской задолженности группы компаний «Маслопродукт» на открытые Бажановым счета поступали значительные средства, «источник поступления которых последним не раскрыт».
Банкротное дело
Дело о банкротстве Бажанова было начато в октябре 2020 года, и первым заявителем стало всё то же ООО «Компания Благо» из Краснодарского края. В основу иска лёг как раз долг по вердикту воронежского арбитража о привлечении к субсидиарной ответственности.
В феврале 2021 года в отношении должника ввели первый этап несостоятельности — реструктуризацию долгов, включив в реестр кредиторов претензии истца на сумму более 9,875 млрд рублей.
Уже 10 июня 2021 года Алексей Бажанов был признан банкротом и в деле перешли к распродаже имущества. Финансовым управляющим назначили Кирилла Руина.
На сегодня идёт формирования конкурсной массы банкрота Бажанова. Например, налоговая служба просит включить в реестр требование на 81,08 млн рублей.
Должник сопротивлялся как мог: сначала попытался оспорить решение собрания кредиторов, а потом уже обжаловать и сам вердикт суда, но везде получил отказ.
Получат ли хоть что-то кредиторы бывшего заместителя министра, покажет время. Если же судить по ЕГРЮЛ, то в России экс-замглавы Минсельхоза бизнеса, кроме группы «Маслопродукт», не имеет, но не стоит забывать и об упомянутых в других делах иностранных фирмах-прослойках.
На 21 октября 2021 года суд назначил рассмотрение жалобы бывшего чиновника на действия его финансового управляющего. В чём суть претензий, пока неизвестно.