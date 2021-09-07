Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил ввести новый налог, который нужен для реформы социального сектора и национальной службы здравоохранения. Премьер заявил, что этот налог принесет стране 12 млрд фунтов в год, что поможет решить проблемы, вызванные пандемией COVID-19. Налог будет введен как надбавка размером 1,25% к национальной страховке, а с 2023 года станет самостоятельным. Он будет взиматься как с работников, так и с работодателей, ограничений или льгот по возрасту для работников не предусмотрено. Джонсон добавил, что он понимает, что с введением налога он нарушает свои обещания, но оправдал себя тем, что о пандемии его никто не предупреждал.

Цитата из м∕ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США «Удвоятся налоги!»

Некоторые пользователи отметили, что с введением этого налога вся надбавка к зарплате, которая была сделана в сфере здравоохранения, стала бессмысленной.

«Так это полностью отменяет однопроцентное повышение зарплаты у работников национальной службы здравоохранения?» — спросил @Generic_human65.

Ряд пользователей принял объяснения Джонсона о том, что о COVID-19 никто не предупреждал, они считают, что в такой ситуации лучше решить проблему, а не сдержать обещание.

«Со всей честностью, я не думаю, что кто-либо ожидал пандемию, которая будет настолько распространена и губительна для экономики. Я только за выявление лжи, но это уже чересчур», — отметил @Harry_Manz.

В комментариях также назвали решение премьер-министра правильным, что стало для пользователей неожиданностью.

«Браво, наконец-то премьер-министр хочет делать правильные вещи», — написал @rockmeamadeus6.

Часть комментаторов считает, что налог нужно было вводить только для «богатых» или вообще договориться с ними, чтобы они вложились в реформирование системы здравоохранения.

«Сколько миллиардеров в Великобритании? Они платят налоги?» — спросил @Nick_Zen.

«Нужно было увеличивать процент национальной страховки только для людей с более высоким заработком, а не бить по тем, кому и так меньше платят», — прокомментировал @davez79908648.

«Как насчет специальных налогов для богатых вместо этого?» — предложил @sirnightowl.

UK Parliament. Jessica Taylor. Stephen Pike Борис Джонсон в парламенте Великобритании

Некоторые пользователи поинтересовались, что же случилось с теми миллионами фунтов, которые Джонсон обещал инвестировать в здравоохранение еженедельно после выхода из ЕС.

«А что случилось с теми 350 миллионами в неделю, которые мы должны были получать после Brexit?» — спросила @kirsti_kean.

В комментариях призвали британцев учитывать данное решение, когда они в следующий раз пойдут голосовать за Консервативную партию. Некоторые из них уверены, что с такими нововведениями Тори не долго будут сидеть в парламенте и правительстве.

«Если вы чувствуете хоть малейшую злость из-за очередного неисполненного обещания, и еще больше давления на рабочих людей, просто помните об этом в следующий раз, когда будете стоять в избирательной будке», — посоветовал @andy_hydes.

Комментаторы отметили, что деньги здравоохранению уже не помогут, потому что в системе нужно заменить большую часть управления или даже сократить их число.

«Вливание денег в национальную службу здравоохранения не будет работать само по себе, нужно сократить часть управленцев и ненужных работников… проблема в том, что этого никто не будет делать из-за того, что они так потеряют работу», — считает @FinleyDyer9.

«Публичная власть всегда отвечает так на что-то сильно неэффективное. Засовывать больше денег и надеяться, что оно как-то заработает — так не бывает», — считает @tomchesh90.

Среди пользователей есть те, кто сомневается, что новые налоги сработают, потому что все деньги Джонсон перенаправит своим друзьям, так же как и во время пандемии.

«Они скорее всего окажутся на банковских счетах его друзей. Как и ковидные деньги, как и деньги от Brexit», — прокомментировал @jsblake_uk.

«Помните, что случилось с Serco и средствами индивидуальной защиты по договорам с друзьями Джонсона?» — спросил @Ed13Tetley.

Некоторые из пользователей, работающих медработниками, не верят в то, что этот налог поможет ситуации, потому что по факту он сокращает зарплату работникам в сфере, которой он должен помогать.

«Борис Джонсон, давайте разберемся, вы хотите, чтобы я, соцработник, платила больше из моей минимальной зарплаты, чтобы позволить финансирование большего числа медработников, хотя у нас и так недобор, пока нас физически и вербально унижают, а управление катается на мерседесах», — рассказала @Lauren___Anna.