Заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что к 2046 году страны Европы станут независимыми от поставок голубого топлива, возбудило интерес общественности в интернете к данному вопросу. Граждане оставили свои комментарии по этой теме 7 сентября в социальной сети Facebook

Филипп Малявин.(1869 — 1940) Портрет бородатого мужчины в тулупе

«То есть, если сейчас европейцы зимой в своих квартирах ходят закутанные в свитеры и спят в носках, то в 2046 году они будут массово скупать тулупы!» — шутит Наталья Н.

Многие пользователи были удивлены, что европейцы вообще думают, что когда-то смогут отказаться от использования природного газа. Граждане убеждены, что и через 25, и через 50 лет это будет самое эффективное и доступное топливо для потребителей в Европе.

«Неужто к 2046 году зиму отменят? Такие дальнесрочные планы строить нет никакого смысла, потому что мир меняется так стремительно (и не всегда в позитивную сторону), что о полном отказе от газа говорить, возможно, не придётся. Быть может, люди снова перейдут на паровую тягу или ещё что хуже», — предполагает Ирина З.

Некоторые комментаторы порекомендовали властям в Европе не загадывать так далеко, иначе они сильно удивятся тому, как сильно их представление о будущем будет разниться с тем, что они получат в действительности.

«Ещё неизвестно, в какой климатической зоне они окажутся к этому времени. Климат сильно меняется, все это видят, и любая зелёная энергия может и не помочь, если в Германии установится маленький ледниковый период», — поделился своим мнением Эд Н.

Часть людей считают, альтернативные источники энергии — это, конечно, хорошо, но они не способны даже в перспективе быть более выгодными и эффективными, чем природный газ.

«Солнечная и ветряная энергетика — это не для энергоёмких производств. Это свет в доме, чайник можно вскипятить, ну или на машине на какое-то ограниченное расстояние проехать. На большее такие альтернативные источники энергии не годятся», — считает Сергей З.

Цитата из мф Возвращение блудного попугая. Реж. Валентин Караваев, Александр Давыдов. 1984. СССР Зима близко

Ряд пользователей указывает на то, что к 2046 году изменится очень многое и данные планы будут ещё не раз пересмотрены европейскими странами.

«Ну, до этого всего ещё дожить надо! А пока без российского газа из «Северного потока — 2» ну никак не обойтись! Будут покупать как миленькие, хоть до 2046 года. Там видно будет», — указывает Катерина К.

Отдельные комментаторы отмечают, что руководители Европы пекутся не об экологии, рассуждая о возможности отказа от природного газа из России, а о финансовом положении.

«Приходит на память история с «вредным фреоном», из-за которой у нас всё производство холодильного оборудования в стране в своё время уничтожили. Потом с «парниковыми газами», которых животноводство больше промышленности выделяет в атмосферу. Потом «глобальное потепление». Затем «углеродный след». Все же это только про деньги, а не про экологию», — отмечает Андрей А.

Напомним, в конце августа канцлер Германии Ангела Меркель заявила во время пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, что к 2046 году страны Европы станут независимыми от поставок голубого топлива.