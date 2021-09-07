В Дагестане разразился скандал из-за платка. Вернее, из-за того, что в одной из школ Кайтагского района заместитель директора решил не пускать в школу девочек без платков. При входе в учебное заведение он разворачивал пришедших без косынки и отправлял обратно. Видеокадры этого «дресс-кодового сита» опубликовали в соцсети родители школьниц, потребовав принятия мер в отношении представителя руководства школы.

Пабло Пикассо. Ребенок в косынке. 1903

Читайте также: В Дагестане проверят школу, в которую не пускали девочек без платков

Возмущенные родители высказали мнение, что их дети учатся в государственной, а не в религиозной школе, поэтому платки как обязательный элемент формы в ней неуместны.

Когда сей факт благодаря соцсетям стал достоянием широкого круга общественности, в дело вмешались представители органов образования. Они заверили, что поборник нравственности будет наказан. В соцсети даже появилась информация, что его уволят. Подтверждений отстранения от должности пока нет, зато в комментариях многие пользователи дагестанского сегмента соцсети порадовались наказанию.

«Зачем детей в стресс вгоняют? Уволить его надо, пусть у себя дома командует», — высказал мнение многих один из комментаторов.

«Это не медресе, это общеобразовательная школа», — согласилась с ним Гульнара Н.

«Школьницы должны быть, как школьницы, а не как бабушки первобытные. Засуньте в одно место свои платки, задолбали религиозные мракобесы. Девочки должны ходить с бантиками, с косичками», — высказала возмущение bella007.

«Школьницы — это дети. Дайте детям детство нормальное, они замуж выйдут и все равно наденут платки или заставят», — считает Галина Д.

Между тем новость о наказании замдиректора из-за платков понравилась не всем. Некоторые посчитали виноватыми в принятии мер к школьному блюстителю традиций женщин-чиновниц, которые ходят на работу с непокрытой головой.

«Потому что в министерстве образования тоже сидят без платков», — уличил сотрудниц минобра один из комментаторов. Его поддержали некоторые читатели страницы, отметив, что на кадрах видео есть и учителя-женщины, пришедшие на работу без платков.

Нашлись и те, кто в новости о платках увидел борьбу за соблюдение порядка и традиций. Прозвучало мнение: «Это не бардак, а наоборот — порядок. Детям надо прививать скромность».

«Правильно делает! С детства надо к косынке приучать детей, чтоб по городу и республике полуголые не шастали», — согласился Ахмед.

«А разве те, что в косынках, все скромницы? Ох, как же вы ошибаетесь!» — возразила Валентина В.

С нею согласилась Abidat: «Правильно говорите. Хиджаб надевают, а губы и лицо искусственные».

David Dennis Хиджаб

«А когда учениц из-за хиджаба не пускали в школу, почему-то никого не отстранили. Двойные стандарты», — напомнил Омар Т. случай, когда в одной из школ учителя и родители детей возмутились, что несколько девочек стали ходить в школу в хиджабах.

Надо сказать, что большая часть высказываний на тему обязательного ношения косынок в школе носила характер осуждения. В комментариях прозвучали многочисленные упреки в адрес тех, кто противится традиции. Их клеймили позором за распущенность, нежелание следовать принципу скромности, веками воспитывавшейся в женщинах Дагестана.

«И это Дагестан! Уже на платок жалуются, вместо того чтоб радоваться, что хоть где-то нравственность хотят сохранить», — считает Муслима.

«В одних трусах отправляйте детей и с флагами ЛГБТ», — посоветовал сторонникам светских взглядов один из комментаторов.

«Если не будет таких людей, которые будут наставлять и применять меры по соблюдению норм ислама, то каждый будет делать все, что захочет, и говорить, что это не его дело. Но это влияет на всю умму, и дети начинают подражать тем, кто не соблюдает нормы религии. Так и теряем нравственность, культуру, уважение к старшим, и, самое печальное, — свою же религию», — высказался в защиту педагога Muslim.

«Сами что хотят творят, а женщин все больше и больше пытаются сделать забитыми и покорными», — констатировали факты двойных стандартов читатели страницы в соцсети.