Информация о том, что Донецкая и Луганская Народные Республики договорились укреплять двустороннее взаимодействие и собираются создать единое экономическое пространство, вызвала реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 7 сентября в социальной сети Facebook.

Denis-pushilin.ru Межгосударственная встреча на высшем уровне ДНР и ЛНР, 6 сентября 2021 года

«Давно пора объединиться и создать своё крупное независимое государство! Референдум и вперёд! Ну сколько же можно заниматься этим разграничением бессмысленным? Ни туда, ни сюда! Время-то идёт!» — указывает Valentina S.

Многие пользователи пришли к выводу, что данное решение крайне необходимо для народа двух республик. Это позволит государственным образованиям укрепиться и начать уверенный рост, пишут граждане.

«Давно было пора это сделать. Общая экономика поможет развиваться в непростых условиях. Если бы пришли к такому решению ранее, могли бы с ещё меньшими издержками прийти к тому, что имеют сейчас», — считает Galina A.

Denis-pushilin.ru Межгосударственная встреча на высшем уровне ДНР и ЛНР, 6 сентября 2021 года

Некоторые комментаторы отмечают, что только на экономическом объединении останавливаться ни в коем случае нельзя. Необходимо длить процесс слияния вплоть до создания единого политического образования.

«Это прекрасная новость! Но на этом останавливаться нельзя! Пора объединиться политически, стать единой независимой республикой! Хватить делить власть, пора задуматься о своём будущем, о будущем народа, который уже и так многое претерпел. Люди заслуживают большего!» — поделился своим мнением Пётр Б.

Часть людей считает, что есть отдельные личности, которые упиваются своей властью и не готовы покинуть насиженное место ради объединения Луганской и Донецкой Народных Республик.

«Почему только экономическое? Давно уже пора полноценно объединяться! Что им вообще делить? Или кто-то с креслом не может расстаться? Так надо ему помочь, значит!» — написала Elena M.

«Мне всегда было интересно (даже в советские годы), почему две абсолютно одинаковые области так по-разному живут? Если у ребят реально получится объединиться, то я этому буду только рад!» — пишет Сергей Л.

Ряд пользователей указывает на то, что данное решение, конечно, необходимо, но оно настолько запоздалое, что будущее республик уже начинает покрываться туманом.

«Если бы они сразу объединились, не только экономически, но и политически, я думаю, что всё пошло бы по иному пути. Быть может, они бы смогли переломить ситуацию и выбить Украину со своих территорий, но, увы, имеем, что имеем», — отмечает Виктор Р.

Denis-pushilin.ru Межгосударственная встреча на высшем уровне ДНР и ЛНР, 6 сентября 2021 года

Нашлись и те, кто убеждены, что только вместе ДНР и ЛНР способны одержать победу в этом уже крайне затянувшемся конфликте с Украиной.

«Не будет никакого политического объединения. Народ Донбасса пока что так и будет разделён. Его разделили как по границе республик, так и по линии разграничения, за пределами которой правят бал уже бандеровцы. Пока не будет объединения, судьба народа Донбасса будет находиться под вопросом, как дамоклов меч над государственностью Донецкой и Луганской Народных Республик», — считает Геннадий У.

Напомним, 6 сентября во время совместного заявления глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника стало известно о том, что республики договорились укреплять двустороннее взаимодействие и собираются создать единое экономическое пространство.