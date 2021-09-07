Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что планы оказания военной помощи Киеву со стороны Вашингтона, о которых договорились во время встречи президент США Джозеф Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский, — «сигнал» для России, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 7 сентября в социальной сети Facebook.

Эскадра

«Сколько вам угодно! Сигналы тоже можете завернуть в один пакет с санкциями!» — призывает Liudmila B.

Многие пользователи пришли к выводу, что бесконечные сигналы со стороны США воспринимаются в России как анекдот. Подобные меры лишь выставляют Штаты и Украину в неприглядном свете, пишут граждане.

«Сигналят, сигналят уже какой год подряд! Всем уже по фигу! Афганцев кинули, да ещё радикалам уйму оружия оставили, теперь решили оружие оставить ещё одним радикалам. Ничему не учатся», — отмечает Сергей Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что Америка пичкает оружием Украину, а та, в свою очередь, даже этого не понимает.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Джо Байден

«Ну и что? Сделают из Украины эдакий большой склад оружия и полигон. Америка-то далеко, у неё там нету таких складов, они сделали складами всю Европу, Азию, Афганистан. Ну, не доходит до этих стран, что они являются полигонами стратегического назначения», — считает Valentina S.

Часть людей считает, что всё, что делают Соединённые Штаты для Украины, — это пытаются развязать крупномасштабное кровопролитие, в котором будут умирать как русские, так и украинцы.

«А как руководство Украины думает? Что НАТО им поможет, а США дадут бабки и весь мир будет у их ног? А вы не думали, соседушки, что мир на Украине Западу не нужен, ведь США с НАТО очень выгодно, чтобы украинцы убивали русских и наоборот! Убавьте пыл вражды!» — обращается Катерина К.

Ряд пользователей указывает на то, что украинцы сами могут перестрелять друг друга, если экономическая ситуация в стране не начнёт стабилизироваться.

«Господи, всё пыжатся! Вместо созидательных дел они разрушительными заняты. Как может государство существовать при этом? Скоро, видимо, наступит окончательный раскол и вооружённые до зубов украинцы начнут стрелять друг в друга», — пророчит Lana D.

Mil.gov.ua Американские солдаты на Украине

«А Вашингтон не хочет выделить деньги Украине на мирное развитие страны? Или американские военные корпорации не могут остановиться, наживая свои миллиарды на поставках оружия странам, которые потом разрушаются до основания, но с американским оружием?» — задаётся вопросами Анжела Р.

Нашлись и те, кто уверен, что США осуществляют военную помощь Украине лишь с той целью, чтобы скинуть с себя уже отслужившее свой срок вооружение.

«Американцы хитрые. Выделили помощь на военные нужды, чтобы потом на эту помощь продать Украине своё же устаревшее или списанное оружие, технику и обмундирование! Дружба дружбой, а бизнес важнее!», — указывает Ирина О.

Напомним, 7 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV заявил, что планы оказания военной помощи Киеву со стороны Вашингтона, о которых договорились во время встречи президент США Джозеф Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский, — «сигнал» для России.