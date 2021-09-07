Видео из Томска, где посетитель одного из кафе подавился едой и не мог вздохнуть, но ему вызвался помочь врач, сидевший за соседним столиком, который и спас мужчине жизнь, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по поводу произошедшего 7 сентября в социальной сети Facebook.

Генрих Семирадский. Доверие Александра Македонского к врачу Филиппу. 1870

«Спасибо, что есть такие люди неравнодушные к проблемам других. Пусть у этого доктора всё будет хорошо всегда и везде!» — пишет Наталья М.

Многие пользователи пришли к выводу, что парню, который подавился едой, невероятно повезло, что рядом с ним оказался опытный человек, который помог ему сохранить жизнь.

«Добрый, отзывчивый Человек с большой буквы! Мир на таких и держится. Не часто встречаются такие доктора и люди. Повезло крупно этому парню, что в нужное время и в нужном месте оказался именно этот доктор, у Бога случайностей не бывает», — считает Anna M.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобным методам спасения необходимо учить вообще всех людей, как это было во времена Советского Союза.

«Респект, что сумел и не растеряться! Вообще бы это со школьной скамьи нужно всем учить и на это экзамены сдавать, а ни на другие бесполезные предметы. Человеческая жизнь важнее, самому приходилось несколько раз спасать. Но вот, например, с эпилепсией я понятия не имею, что делать, теряюсь из-за незнания и отсутствия практики», — отмечает Алексей М.

Часть людей считает, что не только важны знания в таких экстремальных ситуациях, но и мужественность и решимость, чтобы в действительно попытаться помочь человеку.

«У меня был такой же случай на дружеских посиделках. Вижу, руки вверх тянет и вдохнуть не может. Я быстро подошёл, наклонил и по касательной в сторону головы между лопаток основанием ладони сильно ударил. Кусок мяса выскочил, женщина оказалась спасена, потом за выздоровление выпили. Помогло знание анатомии и кафедра плавания (были занятия там по реанимации). Сам не реаниматолог, но время было дорого. Главное — не растеряться, это важно», — указывает Sergey K.

Отдельные комментаторы призвали людей, которые видят человека, которому угрожает смерть, не хвататься тут же за телефон, чтобы снять это на видео, а попытаться помочь.

«Я не врач, но спасал человека, который лежал на дороге, а вокруг стояли зеваки. Оказался наркоман, запал язык, был синий, а потом стал красный, как рак. И здорово, что есть люди, которые действуют, а не хватаются за телефон, чтобы потом выложить в Сеть видео о том, как человек умирает. Смелый поступок!» — написал Алексей Д.

Ряд пользователей указывает на то, что подобная новость уникальна тем, что она дарит радость, хотя могла бы обернуться мрачной трагедией.

«Была бы трагедия, но оказалась комедия. Бедолага, которой подавился, в итоге, скорее всего, вернулся за свой же столик и всё-таки доел тот злополучный беляш», — пишет Иван Т.

Напомним, 6 сентября в социальных сетях стало распространяться видео из Томска, где посетитель одного из кафе подавился едой и не мог вздохнуть, но ему вызвался помочь врач, сидевший за соседним столиком, который и спас мужчине жизнь.