6 сентября 2021 представители Государственного космического агентства (ГКА) Украины во главе с заместителем главы ГКА Владимиром Михеевым встретились с делегацией министерства иностранных дел Республики Кения, сообщили 7 сентября в пресс-службе ГКА Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Белка и Стрелка тоже были украинцами

«Во время встречи стороны обсудили перспективы начала сотрудничества в космической сфере… Представители обеих сторон признали необходимость сотрудничества в сфере космоса и выразили надежду в выявлении перспективных взаимовыгодных совместных проектов…» — сообщает источник.

Новость обсудили на телеграм-канале украинского журналиста Василия Апасова, а также на его странице в социальной сети. Многие с иронией восприняли данную новость, но были и те, кто указал на то, что Украина отстает от Кении в экономическом развитии и, на самом деле, поводов для шуток нет.

«Вы ничего не понимаете. Кения Украине космодром построит. Всё ближе к экватору», — иронизирует Irene.

«Две самые космические державы», — смеется Larisa.

«Покурят, спляшут ритуальный танец и улетят в космос. Вот бы наша власть ушла в нирвану и не вернулась», — не без иронии пишет Marina N.

Nkau.gov.ua Встреча представителей ГКА Украины с делегацией Министерства иностранных дел Республики Кения

«Уже даже смеяться сил нет. Это за каких же лохов держат народ Украины?» — задался вопросом Done John.

«А летать будут на чём? Пропеллер в одно место и полк карлсонов готов? Съездите в Днепр и посмотрите, на что похож Южмаш…» — с горечью написала Виктория Н.

«Так это же Африка, хотя кто знает, может, через шаманские штучки запустят пару космонавтов на Луну…» — шутит Дмитрий Я.

«А что, очень приличная страна, кстати! С огромными залежами всяких камней. Их камни, наша рогатка, покорим [космос]», — написал Дмитрий В.

«Ура, ура, мы покорим Марс. Утрём нос Илону Маску и высадимся на Венеру и там найдем лекарство от венерических заболеваний», — шутит Игорь Б.

«Украина будет помогать Кении в освоении космоса?» — поинтересовался вопросом Сергей Т.

«А в чем проблема?.. Я была там (в Кении. — О. П.) пять раз и хочу… сказать, что мы очень сильно от них отстаём в плане экономического развития. У них реклама про внедрение 5g (которое там уже есть) была по всему Найроби ещё тогда, когда в Киеве не было 4g и близко, например. Просто наши люди настолько с узким кругозором, что когда я говорю, что в Найроби пробки гораздо хуже, чем в Москве, мне отвечают: «Серьезно? У них есть машины?» Больницы там гораздо лучше, с самым новым оборудованием и все компьютеризировано. Когда я попросила сделать мне распечатку рентгена, чтобы показать его киевскому врачу, на меня посмотрели как на пришельца из прошлого. Да, у них сохранились племена массаи, которые живут по старым традициям в своих хижинах, но это только в части национального парка и, к слову, и у нас не во всей Украине стоят элитные ЖК», — подытожила Irina K.

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Nkau.gov.ua Встреча представителей ГКА Украины с делегацией Министерства иностранных дел Республики Кения

Напомним, ранее глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай заявил, что Украина не позднее 2030 года реализует собственный космический проект, который позволит развивать космический туризм.

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