7 сентября группа депутатов Верховной рады Украины выступила с предложением попросить Совет Безопасности ООН признать Федеральную службу безопасности России и Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ террористическими организациями. Проект постановления 7 сентября зарегистрирован на официальном сайте украинского парламента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воспоминание

Читайте также: В Раде хотят попросить ООН признать ФСБ и ГУ Генштаба ВС РФ террористами

Новость обсудили читатели украинских телеграм-каналов «Первый независимый», «Бородатая Бабушка» и VESTI. Многие критические отнеслись к законопроекту, указав на то, что в государстве Украина множество других, более важных проблем.

«Боже, что у них в головах?» — отреагировал Александр.

«А наших депутатов в дурдоме не проверяют? Что-то у них чем дальше, тем страшнее. Осенний рецидив», — добавила Виктория Витальевна.

«Пошлют их куда подальше с таким маразмом. И правду говорят, вместо того, чтоб заниматься, с кризиса страну выводить, занимаются анти-Россией. Если этой логике следовать, то американцев можно смело назвать террористической организацией. Но это двойные стандарты, это другое», — пишет lamba.

«Это неизлечимо», — смеется Nora.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чисто писание

«А эти всё развлекаются… Весь мир… движется вперёд, газопроводы строят, дороги, корабли в космос запускают, изобретают, развиваются, даже Земля к Солнцу приближается… Украинцев же, как загнали… в хутор 7 лет назад и никак не выпускают. Всё они с мифическими врагами воюют себе в карман, а народ… сказками кормят… И есть же, ведутся на весь этот дешёвый патриотический спектакль», — отреагировал Денис.

«Всё больше желание покинуть эту страну. Других проблем у нас нет», — не без сарказма написал Андрей.

«Лучше бы они нациков… объявили террористами, а СБУ «Свободу» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)… объявили террористическими организациями. А лучше пусть проголосуют за деимпериализацию и декоммунизацию территории Украины, т. е. пусть отдадут все, что насильственно было присоединено к Украине в период Российской империи и СССР», — написал Сергей.

«И это ещё не легализовали каннабис…» — отметила Людмила.

«Совсем мозг себе промайданили. И зачем только дурдомы закрыли? Построить бы всю эту власть и отправить в дурдом. Пожизненно!» — пишет Микола Ш.

«Давайте больше и тупее, может, наконец-то страну Украина объявят государством-террористом…» — добавил sergeyzf.

«Маразму и идиотизму нет предела! Этих «законотворцев» явно психушка ждёт, жаль, что другая психованная [бывшая и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун] их закрыла», — написал Николай К.

«А себя не хотят признать террористической организацией?» — поинтересовалась Светлана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Настоящий украинский

«А прямыми своими обязанностям не хотят заняться? Например, подумать, если есть чем, как снизить тарифы, как помочь больным деткам и т. д. Слуги Сороса чертовы», — эмоционально отреагировала Larisa D.

«Такое ощущение, что после закрытия дурок, всех больных устроили депутатами и в правительство, чтобы они никакую фигню на улицах не творили. Вот и итог», — добавила Оксана.

«Не останавливайтесь», — с сарказмом подытожил Александр Л.

Читайте также: «Это те, что сбежали с Афгана?!» — США снова обвинили РФ в войне в Донбассе