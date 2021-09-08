Заявление замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова о том, что ситуация с ценами на продукты питания в России в целом стабильная, при этом цены на овощи «борщевого набора» существенно снижаются, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 7 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Юрий Пименов. В магазине. 1938

"Ну, если считать стабильными стабильно высокие цены, тогда да, всё в этом заявлении правильно», — отмечает Алексей Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что цены действительно выглядят стабильными, но зафиксировались они на необоснованно высоком уровне. Граждане ждут не заморозки цен, а существенного их снижения.

«Зачем здесь говорить о стабилизации цен, если Минпромторг как раз не должен был допускать скачка цен в первую очередь. Тогда и говорить о стабилизации не пришлось бы. Дальше-то что? Понижать будете или Минпромторг, как радио, функционирует, регистрируя факты?!» — возмущается Вячеслав М.

Юлий Клевер. В рыбном магазине. 1938

Некоторые комментаторы отмечают, что следят за ценами в продуктовых магазинах и не видят, чтобы цены вернулись в положение, которые было до неадекватного скачка в начале года.

«В магазине неподалёку от меня морковь два дня назад была 69 руб. за килограмм. Вроде нормально, терпимо. Но ещё зимой эта морковь стоила 25 руб. за килограмм. Это, по мнению Минпромторга, стабильная ситуация с ценами?» — задаётся вопросом Ирина Я.

Часть людей отмечает, что в России установился сезон, когда люди собирают урожаи и, соответственно, цены на овощи должны существенно падать, но этого почему-то не происходит.

«В это время, когда все собирают урожаи, огурцы и помидоры должны были бы максимально упасть в цене, но этого не произошло! Практически впервые! Ценник крепко держится! Картошка тоже не дешевеет, хотя самый сезон!» — указывает Володя К.

Ряд пользователей указывает на то, что, следуя логике цен, стоимость продуктов начнёт увеличиваться, как только закончится сезон сбора урожая.

«А то, что сезонность, и цены по определению на овощи должны быть ниже — это никого не волнует? Или за это опять кого-то заботливого благодарить нужно? Цены должны быть ниже, но они держатся, хотя раньше росли. Получается, тогда, когда они должны быть ниже, они стоят на месте, а значит, когда сезон закончится, цены вновь поползут вверх», — пишет Михаил П.

Ольга Дейнеко. В булочной. 1940-е

Отдельные комментаторы отмечают, что увидеть, насколько стабильны цены в продуктовых магазинах, можно, просто оценивая средний кассовый чек. Граждане указывают, что за последний год они стали платить в два раза больше.

«Год назад поход в магазин шаговой доступности выходил в 500 рублей, сейчас — более 1000, и вес продуктов уменьшился на 50−100 граммов в зависимости от продукта. Зарплата при этом стоит на месте, а цены растут. Наших чиновников пора посадить обратно за парту для изучения математики. Плохо у них как-то с этим предметом», — считает Семья К.

Напомним, 6 сентября замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2021 о том, что ситуация с ценами на продукты питания в России в целом стабильная, при этом цены на овощи «борщевого набора» существенно снижаются.