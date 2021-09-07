Заявление аудитора Счётной палаты РФ Натальи Труновой о том, что коммунальная инфраструктура в России изношена в среднем на 60%, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по данному поводу 7 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

"Зато платёжки только так и присылают. На дворе сентябрь, холод — горячей воды нет! Им три летних месяца и половины мая для опрессовок, оказывается, не хватило!» — указывает Кира О.

Многие пользователи пришли к выводу, что ситуация выглядит абсурдной, ведь граждане исправно из месяца в месяц платят установленные властями тарифы за коммуналку, но инфраструктура всё равно неминуемо приходит в негодность и никто её не приводит в порядок.

«Платим постоянно управляющим компаниям баснословные деньжищи, как ресурсоснабжающим! В платежи заложен ремонт систем! И где он?» — задаётся вопросом Лидия Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что у руководства страны есть куда более важные задачи, решение которых требует тех финансовых средств, которые в ином случае были бы направлены на восстановление коммунальной инфраструктуры в России.

«А на что ремонтировать? Денег же нет в стране. Лучше Пальмиру восстановить, миллиардные долги странам Африки простить. А кто думает иначе — тот иноагент!» — возмущается Валерий П.

Павел Редин ИА Красная Весна Коммунальная авария

Часть людей считает, что российские власти не сделали ничего для того, чтобы восстановить коммуникации, заложенные в стране ещё во временя Советского Союза.

«После распада СССР ничего не было сделано самими. Либо с запада нанимаем всяких инженеров, либо модернизацию всего вокруг делают люди, которые сами ещё из Советского Союза. А поколения 80-х, 90-х, 2000-х ничего ещё не сделали и не изобрели. Своего нет ничего. Не удивлюсь, что ЖКХ до сих пор находится в плачевном состоянии», — написал своё мнение Олег Е.

Ряд пользователей указывает на то, что власти занимаются исключительно выкачиванием прибыли из страны, но не готовы инвестировать в людей и жилищный фонд, где живут российские граждане.

«А как вы хотели? Сидеть, грабить страну, продавать недра, набивая свои карманы, и при этом надеяться, что коммунальные сети не будут стареть? Вы живёте на наследии СССР, за столько лет ничего не придумав и не решив, только тотальный распил и продажа страны!» — считает Михаил Я.

Илья Савченко ИА Красная Весна Старые коммуникации

Отдельные комментаторы опасаются, что подобные заявления приведут лишь к росту тарифов за коммуналку, но не приведут в итоге к исправлению насущной для России проблемы.

«Я не успела в долёвку въехать, как все трубы потекли, стены в подъездах посыпались. Шестой год боимся начала отопительного сезона, опять что-нибудь прорвёт. Раньше долго жила в сталинской постройке и не помню, чтобы что-то где-то там прорвало. Все было сделано на века! После этой статьи про износ 60% уверена, что власти поднимут тариф на капитальный ремонт, которого опять не случится», — подозревает Кристина В.

Напомним, 7 сентября аудитор Счётной палаты РФ Наталья Трунова заявила в интервью РИА Новости в ходе Восточного экономического форума о том, что коммунальная инфраструктура в России изношена в среднем на 60%.