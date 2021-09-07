Восточный экономический форум был наполнен смыслами, сформулированными еще М. В. Ломоносовым: «Российское могущество прирастать будет Сибирью». Часть мероприятий организаторы посвятили переходу от добычи к глубокой переработке природных ресурсов — с высокими заплатами, уровнем производства и жизни. Рыбная отрасль имеет большие перспективы, но если обновление флота, наконец, пошло, то рыбные порты лежат в руинах. Ожидания от рыбы настолько высоки, а проблема с логистикой настолько серьезна, что им на форуме большое внимание уделил президент России Владимир Путин. На подписании документов по рыбной логистике он присутствовал лично и пояснил, почему:

Иван Шилов ИА REGNUM Рыба

«Соглашение о комплексном развитии рыбной логистики в России тоже считаю очень важным. Участники этого проекта, мы их тоже видели только сейчас — «ВЭБ», Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, а также управляющая компания корпорации «Рыба.РФ», об этом сейчас диктор сказал. В этот проект планируется инвестировать 52 миллиарда рублей. В ближайшие три года за счёт этих средств будет проведена реновация трёх рыбных морских портов: в Мурманске, Петропавловске-Камчатском и в Сахалинской области. Кроме того, намечено создание нового рыбного порта на мысе Назимова во Владивостоке. Их совокупный грузооборот составит 4,6 миллиона тонн.

Хотел бы подчеркнуть эффективное развитие экономического и рекреационного потенциала, освоение уникальных природных ресурсов Дальнего Востока и других регионов. Это общая приоритетная задача. И в её решении важно объединить усилия государства и бизнеса».

Цитата из видео. kremlin.ru Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021

Губернаторы регионов, где рыбные порты планируется возродить, прокомментировали принятые на ВЭФ решения.

Министерство информационной политики правительства Мурманской области Губернатор Мурманской области Андрей Чибис

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области «В прошлом году компания «Антей» приняла решение по реализации на территории Мурманской области масштабного проекта по передержке, хранению и переработке краба; переработке и хранению рыбы, а также переработке биоотходов в хитозан, коллагеноз и рыбную муку. При поддержке правительства региона компания получила статус арктического резидента. Создание Корпорации «Рыба.РФ» — это большой вклад в развитие портовой и логистической инфраструктуры, обновление добывающих мощностей в Мурманской области. И, конечно, показывает, что этот бизнес ответственно подходит к поставленным государством задачам по комплексному развитию отрасли и территории присутствия, а также понимает заданный вектор!»

Управление пресс-службы Аппарата губернатора и правительства Камчатского края Губернатор Камчатского края Владимир Солодов

Владимир Солодов, губернатор Камчатского края «Камчатский край заинтересован в реализации проектов в сфере рыбной логистики, текущее состояние которой является серьезным ограничителем эффективной работы рыбохозяйственного комплекса. Особенно заметным это становится на фоне высоких уловов, как, например, в лососевую путину этого года. В результате реализации подобных проектов рыбопромышленники получат возможность доставлять рыбу в максимально сжатые сроки «от вылова до прилавка». При этом качество продукции будет оставаться высоким».

Пресс-служба губернатора Сахалинской области Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко

Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области «Подписанные на ВЭФ соглашения дают импульс развитию рыбной логистики в России. Для нашего островного региона этот вопрос особенно актуален. Сейчас из-за нехватки мощностей добытые в Сахалинской области рыба и морепродукты направляются для переработки за границу. С реконструкцией Корсаковского порта у нас будет построено собственное крупное производство, а значит, появятся новые рабочие места, дополнительные поступления в бюджет. Это масштабный проект и для его реализации, как справедливо отметил Владимир Владимирович, необходимо объединить усилия бизнеса и государства. Поэтому, безусловно, для нас было важно заручиться поддержкой на федеральном уровне».

Личный архив Александра Крутикова Председатель наблюдательного совета корпорации «Рыба.РФ» Александр Крутиков