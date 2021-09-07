Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал интервью РБК, в котором поделился своими соображениями относительно идеи создания новых городов в Сибири. С соответствующей идеей министр выступил в августе 2021 года.

Минобороны России Сергей Шойгу

По мнению министра, строить нужно не просто города, а именно научно-промышленные и экономические центры, которые стали бы точками притяжения соотечественников и иностранцев.

Также, по словам Шойгу, вместе с Арктикой необходимо развивать и Сибирь, так как этот подход решает поставленную президентом РФ Владимиром Путиным цель — сокращение диспропорций в развитии западной и восточной части России. При этом Сибирь — центр добычи нефти, газа и природных ископаемых с лесными и горными территориями, а также с озёрами и реками. Несмотря на возможность развития, потенциал Сибири остается нераскрытым, сетует министр.

Шойгу уверен, что жители Сибири хотят развивать свой регион, однако для этого им требуется государственная поддержка. Он также призвал развивать в регионе авиацию и железные дороги, построить «Кедровый тракт» — безопасный и эффективный маршрут между Европой и Китаем, потому что это имеет значение не только для России, но и для всего мира.

Помимо этого, по словам главы Минобороны РФ, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр и кластер «Алюминиевая долина». Он не исключил, что работа по реализации создания новых городов в Сибири завершится уже осенью 2021 года.

Вячеслав Жемерикин. Девчата из Магистрального. Из цикла «Мы на БАМе» (фрагмент). 1974

В социальных сетях не оставили без внимания заявления Шойгу.

«Так у нас в Сибири просто перекати-поле, такая территория простаивает», — отмечает пользователь «ВКонтакте» Лаврентий Зиновьев.

«Новые города в Сибири — это мощный такой толчок для развития всей страны!» — пишет Анна Хаспекян.

«Давно пора, Сибирь — это наше огромное богатство!» — уверена Зинаида Алексеева.

«Лучше бы существующие города в порядок привели, а то разруха по всей стране. А они сказки про новые города рассказывают», — сетует Светлана Толмаева.

«В Канске нет ни одного градообразующего предприятия, одни купи-продайки, и лес пилят на каждом углу частники. В случае постройки промышленного города рядом с Канском все жители убегут туда, и какой в этом смысл?» — сокрушается Максим Валов.

«А те, что уже существуют, не дешевле развивать?» — задаётся вопросом Пашка Чащихин.

«Проще строить город будущего с нуля, чем осваивать и перестраивать старое. Обычная урбанистика», — отвечает ему Александр Аверин.

«Так вы представьте только, сколько залежей всего есть в Сибири! Может, это наш шанс стать первой экономикой мира», — надеется Татьяна Осипова.

«Квартирки-то бесплатно, как в советские времена, сейчас не дают. Интересно, сколько найдётся отчаянных людей, готовых за кота в мешке в глухой тайге влезать на десятилетия в долги», — интересуется Валентина Константинова.

«Сначала зарплаты людям в Сибири сделайте нормальные, а то на чужом горбу в рай попасть хотите», — пишет Vladimir Trishkin.

«А почему надо именно новые? Там есть старые. Почему нельзя оказать им поддержку и все эти меры (ипотеки, перенесение штаб-квартир и т. д.) применить там? У России большая история, но всегда одно и то же: старое забросить (ни поддерживать, ни сохранять мы не умеем и неинтересно), а вот «с нуля» — это пожалуйста», — пишет пользователь Facebook Юлия То.

«Правильно! Будущее России — это освоение Сибири! Это трудно понять нам, людям, привыкшим к обжитым городам, но такие ресурсы освоения новых земель открываются, просторы для созидания и перспективы… Особенно для молодежи!» — уверена Анна Семёнова.

Геннадий Семаков. В новых условиях. 1957

«Для кого построят, если оттуда ежегодно больше людей уезжает, чем приезжает для ПМЖ? Возможно, для граждан Средней Азии, Сирии, Афганистана или же Китая! Территория-то большая, а население России ежегодно сокращается, вот и витают «умные» мысли в «умах» политиков!» — отмечает Василий Декунов.

«В 60-е — 70-е годы была программа переселения в районы Сибири. Таким образом там появились украинцы, белорусы и другие нации. Потом тихо, незаметно все свернули, люди остались у разбитого корыта. Ни городов, ни работы. И обратно некуда возвращаться. Новое — это хорошо забытое старое», — напомнила Светлана Марченкова.

«Чем больше новых городов в Сибири — тем меньше гнуса! И теплей ещё станет от городов, тоже профит! Да и между новыми городами железнодорожных путей уже меньше надо будет!» — уверен Ярослав Масарский.