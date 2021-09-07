* Талибы — запрещённая в России организация





Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Из Панджшерского ущелья, последнего бастиона сопротивления талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поступают противоречивые сообщения. Перед началом штурма позиций сопротивления в Панджшере движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заставило компании отключить в провинции электроэнергию, мобильную связь и интернет. Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляли, что их вооруженные отряды полностью взяли под контроль столицу провинции, которую оппозиционные силы удерживали после падения Кабула в течение последних трех недель.

«С вечера воскресенья позиции бойцов сопротивления подвергаются атакам беспилотников, поэтому многим из них пришлось ретироваться и уйти в высокогорные районы», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Фронту национального сопротивления. По словам источника, из-за напряженной обстановки в Панджшерском ущелье и непрекращающихся обстрелов со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «большая часть жителей региона покинула свои дома и ушла высоко в горы». Он подтвердил распространенную ранее талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) информацию о том, что им удалось захватить офис губернатора региона, а также мавзолей Ахмада Шаха Масуда (1953—2001), отца нынешнего лидера ополченцев Ахмада Масуда. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют о взятии провинции Панджшер и об окончании войны. Однако лидер Панджшера Ахмад Масуд опроверг заявления представителей движения и призвал афганцев к общенациональному сопротивлению.

Если действительно состоялся захват Панджшера, то это значительное достижение для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которым никогда не удавалось удерживать долину под своим контролем. Напомним, что расположенная к северу от Кабула провинция Панджшер является одной из самых маленьких среди 34 провинций Афганистана. Она имеет стратегическое значение, поскольку через нее пролегает основной маршрут из Кабула на север, где расположены такие важные города, как Мазари-Шариф и Кундуз. Провинция населена в основном этническими таджиками. Силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) состоят преимущественно из пуштунов, представителей самой крупной этнической группы Афганистана. После того, как 15 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли Кабул, тысячи бывших солдат афганской армии и спецназа сосредоточились в Панджшере, присоединившись к местным ополчениям под руководством Ахмада Масуда и бывшего вице-президента Афганистана Амруллы Салеха.

(сс) Master Sgt. Michael O'Connor (U.S. armed forces) Вид на Панджшерское ущелье

В этой связи отметим важные детали. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) развернул наступление в Панджшере вскоре после того, как Кабул посетил с визитом глава пакистанской разведки Фаиз Хамид. Он встретился с лидерами движения и обсудил с ними вопросы безопасности, взаимодействия в области экономики и торговли, возобновления работы Кабульского аэропорта, положения афганских беженцев и так далее. Однако визит генерала прошел на фоне двух очень серьезных событий в афганской политике, и это не было случайным совпадением. Кабул заявил о своей победе над силами сопротивления в Панджшере через несколько часов после того, как Масуд приветствовал предложения религиозных авторитетов о проведении мирных переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), если они выведут свои силы из провинции. Эти переговоры не увенчались успехом, а столкновения привели к большим потерям с обеих сторон.

Что дальше? Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) явно стали играть на обострение. Они фактически не отреагировали на резкие заявления президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который потребовал таджикского этнического представительства в новом правительстве Афганистана. Душанбе не соглашается идти на контакт с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Президент Эмомали Рахмон, поддерживавший таджикское сопротивление в Панджшере, открыто заявляет, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не соблюдают договоренностей, а таджики имеют право на достойное представительство в правительстве. Кстати, Рахмон посмертно наградил лидеров сопротивления талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 1990-х годах — Бурхануддина Раббани и Ахмада Шаха Масуда — орденами Исмоли Сомони первой степени. Погибшие афганские политики были удостоены награды «за содействие и посредничество в переговорах между таджиками в 1993—1996 годах, великий вклад в процесс восстановления мира в Республике Таджикистан».

Kremlin.ru Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

То, что награждение было проведено именно сейчас, должно было продемонстрировать талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), странам региона и внешним игрокам, что позиция Душанбе не меняется. В свою очередь талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обозначили свою позицию по Израилю. Спикер «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахед в интервью иранскому телеканалу назвал Израиль «оккупантом» и сравнил эту страну с «опухолью», которую необходимо уничтожить. А официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сухайль Шахин заявил в интервью ВВС, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет защищать права мусульман во всем мире. Кстати, «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поздравляя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с победой, призвала мусульман «подготовиться к следующему этапу» джихада для установления исламского правления от арабской Северной Африки до Ближнего Востока.

Сообщается также, что в Афганистан вернулся бывший помощник Усамы бен Ладена — Амин уль-Хак, и это известие вызвало большой резонанс. Он когда-то возглавлял службу безопасности бен Ладена и был главным поставщиком оружия для «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эксперты также обратили внимание на слова талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) об общности религиозных ценностей, поскольку они произносятся на фоне заявлений о защите прав мусульман Средней Азии, которые все чаще стали звучать в мечетях Афганистана. Узбекистан пока не выдвигает талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) условий и не высказывает пожеланий. Ташкент согласился предоставить свою территорию для транзита афганцев, эвакуированных из Кабула, но в СМИ уже появилась информация, что Узбекистан просит Вашингтон поторопиться и перенаправить перемещенных в третью страну.

(сс) U.S. Central Command Public Affairs Афганские беженцы

Но сейчас вся интрига в возможных назначениях в будущее правительство Афганистана. Пока позиция талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) постоянно меняется. Похоже, что они пытаются прощупать реакцию внешних игроков на то или иное назначение. Появились публикации о том, что мулла Барадар возглавит правительство, через некоторое время — что ему отдадут министерство иностранных дел, а страной будет руководить мулла Хайбатулла. Россия пока выжидает. Так что все еще впереди.