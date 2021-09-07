Информация о том, что генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като заявил о противоречиях между решением Москвы по созданию особой экономической зоны на Курильских островах и позицией Токио по данному вопросу, вызвала реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 7 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Peter Курильские острова

"Лучше бы Япония переживала по поводу того, что США используют их страну для развязывания локальных конфликтов в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — считает Лукман А.

Многие пользователи крайне удивились тому, что Япония отныне комментирует каждый чих, который доносится с территории российских Курильских островов.

«Они выступают против размещения чего-то там на нашей территории? Ну, конечно, не хотят. Им просто нужна эта земля для размещения очередной военной базы США», — поделилась своим мнением Виталия Р.

Некоторые комментаторы прямо напоминают представителям Японии, что Курилы — территория России и это только наше дело — будут ли острова находиться под особым налоговым режимом или нет.

«Мы тоже против, например, присутствия американских войск на территории Японии! Но ведь Токио это игнорирует. Значит, пусть заткнутся по поводу наших Курил. Что хотим там, то и делаем. Верните лучше наши южные земли, подло захваченный наш т. н. о. Хоккайдо! Еще и за геноцид айнов должны ответить японцы перед мировым сообществом!» — пишет Михаил П.

«Курильские острова — территория Российской Федерации, и не Японии принимать решение по поводу особых экономических зон. Их даже никто не спрашивает по данному поводу», — отмечает Глеб О.

Kantei.go.jp Кацунобу Като

Часть людей считает, что руководству Российской Федерации нельзя ни в коем случае оглядываться на мнение Японии по поводу процессов, происходящих на Курилах. Необходимо держаться сугубо своих личных интересов, не ожидая от соседнего государства какого-либо одобрения или согласия.

«Ну, в таком случае, если не пришли к согласию, тогда нам надо держаться своей политики и тактики. Решили развивать Курилы — надо продолжать, а не оставлять всё на бумаге. А то мы умеем говорить и откладывать задуманное в долгий ящик. Как с мостом, например, на Сахалин», — напоминает Фаина З.

Ряд пользователей беспокоится, что японские деньги, благодаря свободной экономической зоне, потекут на Курилы и станут инструментом влияния на политику России.

«Очередное одурачивание народа России. Особая экономическая зона — это когда любой предприниматель из любой страны может свободно организовывать бизнес и предприятия. Как думаете, кто заселит и застроит Курилы своими предприятиями? Российские олигархи, которые не видели и не увидят здесь финансовой выгоды, или Япония? Свободная экономическая зона Курильских островов может оказаться фактической передачей территории в сферу влияния японцев», — предполагает Ярослав Р.

Peter Курильские острова

Другие уверены, что Япония как раз таки и боится особого налогового обложения островов, потому что туда придут не они, а русский, китайский и южнокорейский бизнесы.

«Япония боится заграничных инвестиций в эти острова, а именно инвестиций со стороны Китая и Кореи. Боится усиления их роли рядом с Японией», — указывает Виталий Ч.

Напомним, 6 сентября ТАСС опубликовал материал, согласно которому генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като заявил о противоречиях между решением Москвы по созданию особой экономической зоны на Курильских островах и позицией Токио по данному вопросу.