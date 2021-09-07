Задержание подозреваемых в организации взрыва на газопроводе в Симферопольском районе Крыма 23 августа стало одной из главных тем для обсуждения в крымском сегменте социальных сетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Симферополь

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября суд арестовал троих подозреваемых в организации взрыва на газопроводе по статье о диверсии. Сегодня, 7 сентября, детали операции раскрыли в ФСБ — по данным ведомства, организована диверсия была разведкой Украины. А глава Крыма Сергей Аксёнов не исключил, что руководили операцией из США.

«Раскрыть мало, нужно изъять собственность, дома сломать, дать по 25 лет всем. Не только кто взрывал, но и кто крышевал, и воевать с ФСБ пришёл», — считает Евгений Н.

«Задача у правоохранителей по предупреждению подобных преступлений с увеличением сезонной миграции в Крым до 7 млн усложняется. Трудно сочетать в Крыму статус непотопляемого авианосца на стратегически важном для России направлении с тревожной морской и сухопутной границей и статус всероссийского курорта. Миграция в Крым должна быть управляемой. Надо знать, кто, когда, зачем приезжает в Крым и Севастополь, и когда уезжает. При таком потоке приезжих это сделать сложно», — считает Александр Т.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Какие всё-таки нацики кровожадные…» — написала Анна П.

«Вот она любовь Украины к жителям Крыма», — написал Сергей С.

«Где-то по телефону орет один Байден на одного Порошенко», — комментирует Дмитрий Л.

«Что скажет на это «цивилизованный мир»? Опять ничего? Что? Это другое?» — написал Евгений И.

«А почему не в шматок сала», — иронизирует Андрей З. по поводу спрятанного в головку сыра взрывного устройства.

«Не хотите ли черешни? Вы ответите — конечно. Он вам даст батон с взрывчаткой, принесите мне батон», — припомнила слова шуточной песни Владимира Высоцкого Анна К.

«На пожизненное… а не 15-шку», — призвал один из пользователей.

«СБУ — террористическая организация и должна быть запрещена в России, и в мире желательно тоже», — считает Юрий П.

President.gov.ua Встреча Владимира Зеленского с Джо Байденом

«Полагаю, нет оснований для того, чтобы сомневаться в сведениях ФСБ России. Украина много раз забрасывала в Крым диверсантов и шпионов, и всегда эта информация подтверждалась в рамках судебного процесса. Как мне представляется, украинская разведка не самостоятельна в своих антикрымских операциях и наверняка диверсия на газопроводе была согласована с ЦРУ. Возможно даже, что украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с американским президентом Джо Байденом обсуждал вопрос совместных антироссийских операций спецслужб Украины и США по российскому направлению», — высказал мнение на своей странице в соцсети крымский политолог Иван Мезюхо.