В связи с обращением самого многочисленного в России независимого родительского общественного движения «Родители Москвы» депутат Мосгордумы Елена Шувалова обратилась в прокуратуру города Москвы с просьбой о проведении прокурорской проверки по факту нарушения директорами московских школ права родителей и законных представителей несовершеннолетних отказаться от получения услуг электронной платформы «Московская электронная школа» (МЭШ) и от автоматизированной обработки персональных данных.

Иван Шилов ИА REGNUM МЭШ

Об этом ИА REGNUM сообщила координатор юридической службы общественного движения «Родители Москвы» Вера Трошина 6 сентября 2021 года.

Отказ родителей от использования платформы МЭШ и привязанного к ней электронного дневника московского школьника начался сразу после того, как родители стали обнаруживать многочисленные ошибки в содержащейся на платформе информации и задались вопросом: кем и в каких целях используются персональные данные учеников и родителей, оставляемые при регистрации и собираемые в процессе пользования платформой.

В августе 2021 года «Родители Москвы» на своих интернет-ресурсах провели социологический опрос, который показал, что из 75% родителей, не желающих получать данную услугу, только 3% смогли осуществить выход из системы. Остальным родителям администрации школ, где учатся их дети, ответили отказом, сославшись на распоряжения Департамента и науки города Москвы.

Некоторые родители обратились в Департамент образования столицы за разъяснениями и требованием восстановить их право получения оценок, расписания уроков и домашнего задания в бумажном виде. На это в департаменте ответили им аргументами о необходимости продолжения обработки персональных данных для исполнения функций организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг согласно п. 8 приложения №1 Распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009 г. №1993-р. При этом Департамент образования и науки города Москвы утверждает, что родители вправе отказаться от получения сведений об успеваемости ребёнка в электронном виде и от электронной карты проход-питание, но образовательная организация будет продолжать вести учёт успеваемости, посещения и питания в электронном формате.

Ольга Ларина ИА REGNUM Школьный дневник

Между тем приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» даёт конкретный список запрашиваемых школой документов, куда не входит согласие на автоматизированную обработку персональных данных и обязательство по регистрации учащихся на электронном портале. То есть такие документы являются излишними, а требование предоставить их или пройти регистрацию на электронной платформе — незаконным. Министерство просвещения в своем письме от 08.07.2021 № 04 — ПГ — МП — 23 182 разъясняет, что платформа МЭШ не является обязательной к использованию и является лишь дополнительным цифровым ресурсом для учителей и учеников.

«Налицо самоуправство директоров московских школ, которое выражается в принуждении к получению услуг в электронном виде, — говорит активист общественного движения «Родители Москвы» Вера Трошина. — У нас есть Федеральный закон 210 от 27 июля 2010 года, в котором черным по белому сказано о том, что граждане не обязаны получать государственные и муниципальные услуги исключительно в электронном виде, получение таких услуг в электронном виде осуществляется гражданами исключительно на добровольной основе и не отменяет возможности получения государственных услуг традиционным способом. И самое главное, о чем говорит Закон, это о том, что отказ в использовании персональных данных обучающихся не может повлечь каких-либо ограничений при получении обязательного образования. На деле в Москве мы наблюдаем совершенно противоположную картину. Об этом нам, в общественное движение, пишут родители московских школьников. И эти обращения стали настолько массовыми, что мы вынуждены были обратиться к депутату с просьбой помочь остановить нарушение закона и прав граждан».

Вера Трошина делает неутешительный вывод: образование всё заметнее превращается в сферу услуг, а участники образовательных отношений — в поставщиков и потребителей цифрового контента.

«Удешевление процесса образования для большинства граждан, ухудшение его качества, предоставление образовательных услуг в электронной форме, требующее автоматизированной обработки персональных данных учеников и учителей, заставляет всерьёз задуматься о безопасности такого обучения и о государственной безопасности», — предупреждает она.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

В социальной сети Facebook можно найти видео с селекторного совещания директоров московских школ, на котором заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Киселева Н. А. подробно объясняет, каким образом можно, зайдя на одну из многочисленных платформ, используемых для обучения с применением дистанционных и электронных технологий, получить сведения о любом ученике и учителе и даже удалённый доступ к его ноутбуку.

«Обработка персональных данных исключительно автоматизированным способом не является обязательной в силу действующего законодательства РФ. Школа уже и так располагает в полном объеме нашими персональными данными — заявлениями, которые родители заполняли при поступлении ребёнка в школу, — достаточными для внутреннего документооборота. А вот МЭШ и данные, которые собираются с её помощью, являются излишними. Само пользовательское соглашение МЭШ — это публичная оферта, и использование системы любым из способов считается принятием данной оферты, что не является обязанностью родителей и самих учеников. Получается, что администрации школ просто поставили родителей учащихся перед фактом, что они должны авторизоваться в системе и создать аккаунт или учётную запись для своего ребёнка, тем самым стать участниками оферты, — разъясняет факт нарушения прав родителей Вера Трошина. — Таким образом администрация общеобразовательных организаций нарушает сразу три положения закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»: о заявительном характере предоставления услуги, о выборе заявителем формы предоставления услуги, а также об отсутствии права организации требовать от заявителя предоставления документов, информации, осуществления действий, которые не предусмотрены нормативно-правовыми актами».

Mos.ru Ноутбуки на школьных партах

История с цифровизацией образовательных услуг началась еще в августе 2017 года, когда Департамент образования и науки города Москвы, превышая свои полномочия, издал «Правила подачи заявления и зачисления детей в государственные учреждения города Москвы для получения услуг по дополнительным общеобразовательным программам, программам спортивной подготовки и проведению занятий по физической культуре и спорту». В правилах, в частности, говорится, что «подача заявлений на обучение… осуществляется исключительно в электронном виде посредством Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы…, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами», что изменило саму сущность и принципиальный подход к предоставлению государственных услуг в сторону значительного и безосновательного ограничения прав граждан.

Совсем недавно мэр Москвы поделился своей радостью по поводу появления новой услуги, не имеющей к обучению никакого отношения. Теперь при обращении ребёнка в поликлинику медики вводят информацию о заболевании ребёнка в систему ЕМИАС, после чего она автоматически отображается в ЭЖД.

«Совсем не разделяя радости мэра Собянина в связи с данным событием, приходится констатировать, что по непонятным причинам игнорируется пункт 3 статьи 5 Закона «О персональных данных», где говорится следующее: «Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой», — подчеркивает Вера Трошина. — Тут еще встаёт вопрос и о нарушении врачебной тайны, ведь сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи составляют врачебную тайну. К тому же не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных обязанностей. Об этом нам четко говорит статья 15 ФЗ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»».

Дарья Драй ИА REGNUM Регистратура в поликлинике

К началу учебного года родители получили очередной подарок от чиновников, и снова речь идёт об объединении разнонаправленных баз данных: на портале МЭШ был размещен новый функционал для классного руководителя — «реестр вакцинации учащихся», где будет отображена информация о полученных согласиях или отказах от вакцинации. В пилотном режиме запуск планируется с 15 по 30 сентября, а с 1 октября эта функция станет обязательной во всех школах. Для этой цели предполагается собрать со всех родителей согласие на автоматизированную обработку персональных данных.

«Принимая во внимание негативные тенденции развития общества и риск незаконного вмешательства в частную жизнь, к которой также относятся осуществленные или планируемые согласия на медвмешательство или отказы от них, считаем необходимым напомнить, как родителям, так и чиновникам всех уровней, что предметом деятельности средней общеобразовательной школы является предоставление образовательных, а не медицинских услуг», — комментирует эту новость Вера Трошина.

Откуда же у столичных департаментов такое настойчивое стремление автоматизированно обработать, передать третьему лицу и при этом под любым предлогом не позволить отозвать персональные данные наших детей?

Очевидно, что многочисленные нарушения, связанные с вопросом обработки персональных данных, предоставления услуг в электронной форме, вызывают недоверие и усиливающееся негативное отношение родителей к позиции администрации школ и Департамента образования. Если законной возможности реализовать свои права родителям не предоставят, у них остаётся другое законное средство: обращаться к депутатам, в следственные органы и прокуратуру.

Николай Хижняк ИА REGNUM Школьники