Мало кто знает небольшой австрийский городок Браунау недалеко от Зальцбурга. Там, в доме №15 по Зальцбургер-Форштат-роуд 20 апреля 1889 года родился Адольф Гитлер, и там он провел первые два месяца своей жизни. Третий рейх превратил дом в культурный центр. Американские солдаты предотвратили его взрыв в 1945 году, и там ненадолго разместилась выставка о концентрационных лагерях. В послевоенное время в здании располагались муниципальная библиотека, банк, школа и центр по уходу и обучению инвалидов. Он никогда не приобретал особого значения как место паломничества неонацистов, а в день 100-летия со дня рождения Гитлера город установил перед домом гранитный валун из лагеря Маутхаузен с надписью «За мир и демократию — Фашизм никогда больше — Миллионы погибших предупреждают».

Штурмовики приветствуют Гитлера

Здание было признано собственностью австрийского государства в 2016 году и с тех пор не используется. Оно охраняется законом как памятник архитектуры, поскольку заложено было еще в XVI веке. В 2019 году власти решили преобразовать его в штаб-квартиру городского полицейского управления, утверждая, что это предотвратит любую политическую эксплуатацию со стороны крайне правых кругов, — хотя более вероятно, что это решение было продиктовано желанием стереть из памяти пространство, напоминающее о гитлеровском прошлом Австрии. Даже камень из Маутхаузена вот-вот уберут. Есть даже специальный термин — нейтрализация. По сути, это устранение исторического контекста здания, история которого отражает не только исторический курс Австрии, но также и то, как она управляет исторической памятью.

Дом, где в 1889 году родился А. Гитлер. Здесь будущий диктатор прожил до трёхлетнего возраста. Браунау-на-Инне, Австрия

Часто общества предпочитают коллективную амнезию критическому отношению к своей истории. Это явление не имеет прямого отношения к римской практике «проклятия памяти» (damnatio memoriae) в Римской империи, когда, чтобы стереть память об умершем, соскабливались даже надписи с именами наказанных императоров, но видимые следы соскабливания продолжали напоминать об осуждении. Существуют крайние случаи преднамеренного уничтожения материальных остатков той или иной эпохи. Сожжение досье с политическими мнениями 29 августа 1989 года, в 40-ю годовщину окончания Гражданской войны, имело символическое значение и предотвратило увековечение разделения, поскольку в некоторых досье сообщалось о сдаче родственниками в полицию родственников.

И все же такой ценный архивный материал мог быть запечатан на 50 лет, а не потерян для исторических исследований навсегда. Год назад мы видели в США и других западных странах разрушение статуй людей, связанных с рабством и колониализмом. Ни статуи Колумба, ни даже бюст Сервантеса в Сан-Франциско, вероятно, ошибочно воспринятый как бюст испанского конкистадора, не были пощажены по причине того, что перед ним стояли на коленях Дон Кихот и Санчо Панса. Хотя психологически и можно понять разрушение статуй работорговцев и представителей колониализма, все же речь идет о разрушении материальных остатков истории. Пусть такие статуи не заслуживают почетного места в общественных местах, но они могли бы найти место в музеях или местах памяти. Американский филологический журнал, орган Американского общества классических исследований, был основан в 1880 году Бэзилом Ланно Гилдерслевом. В 2020 году его имя исчезло с внутренней стороны обложки, потому что он был сторонником рабства даже после его отмены. Я бы предпочел внутри увидеть такой текст: «Журнал был основан Бэзилом Ланно Гилдерслевом и гордится тем, что не следует его взглядам на рабство и расовую дискриминацию». Потому что в этом случае история не «нейтрализуется», а становится предметом критической оценки.

Возвращаясь к дому, где родился Гитлер. Решение австрийского правительства справедливо разделило австрийское общественное мнение. Есть активисты, которые пропагандируют критическое отношение австрийского общества к истории, такие как политолог Андреас Мейслингер, они выдвинули альтернативное предложение — организовать в этом здании международный «дом ответственности», место диалога и примирения, где молодые люди из разных стран — японцы и китайцы, немцы и евреи, турки и армяне, американцы и русские, греки и турки, — будут изучать историю своих стран, не игнорируя историю самого места встречи. Это не «нейтрализация» исторического места, это его новое значение.

Jo Oh Мемориальный камень против войны и фашизма перед домом, где родился Адольф Гитлер

После введения христианства в качестве официальной религии христиане основали церкви на месте древних святынь. Иногда церковь сохраняла святость того или иного места, и святой Пантелеимон сменял Асклепия, но гораздо чаще целью христиан было очищение места, истинное завоевание его новой религией, изгнание демонов; тогда основание церкви означало не преемственность, а пересечение. «Нейтрализация» дома, в котором родился Гитлер, — это упущенная возможность для австрийского общества изгнать демона своей истории не коллективной амнезией, а новыми посланиями. А переоборудование дома на Зальцбургер-стрит 15 в полицейский участок неудачно и как символизм, и как сознательный выбор забвения.