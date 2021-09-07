Учебный год только начался, а в Красноярском крае уже регистрируются случаи заражения коронавирусом среди школьников. Правда, как подчеркнул руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, пока это единичные случаи.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

Эту ситуацию красноярские интернет-пользователи обсудили в соцсетях. Они переживают, что в регионе рано или поздно могут объявить «массовую дистанционку».

Как сообщается в паблике «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте», на дистант из-за COVID-19 в столице края пока перешли три класса.

«Массовая дистанционка школьников не за горами?» — задаются вопросом авторы паблика.

ИА REGNUM Дистанционное обучение

«Ну вот, опять началось…» — пишет Виталий В.

«Кто там врал, что дистанта не будет?!» — комментирует Максим Б.

«Я вообще терпеть не могу дистант. Как сядут, домашняя одна за одной. Не успеешь одно сделать, уже следом следующая. И так дети сидят целый день. Ужас просто», — отметила Ада Я.

«Да какая разница, как их учат, дистанционно или нет. Всё равно всё, к чему готовит школа, — это успешная сдача ЕГЭ, не более. Надо учить детей правильным вещам, например финансовой грамотности», — рассуждает Лилия Я.

«А можно колледжи перевести на дистант, пожалуйста?» — спрашивает Олеся А.

Сергей М. считает, что посадить всех на дистанционку могут, но после сентябрьских выборов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«И это ещё недели не прошло», — подчёркивает подписчик паблика «ТВК Красноярск» Сёма Г. Он считает, что школы являются рассадником коронавируса.

А Ольга М. опасается, что такими темпами скоро начнётся вакцинация от коронавируса детей.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Дмитрия Горяева, в Красноярском крае порядок действий при выявлении в школе заболевшего коронавирусной инфекцией не изменился с прошлого года. Класс, в котором выявлен носитель коронавируса, уходит на двухнедельный карантин. Уроки проводятся дистанционно.