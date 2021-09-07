«Началось!» — соцсети пророчат «массовую дистанционку» для школьников
Учебный год только начался, а в Красноярском крае уже регистрируются случаи заражения коронавирусом среди школьников. Правда, как подчеркнул руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, пока это единичные случаи.
Эту ситуацию красноярские интернет-пользователи обсудили в соцсетях. Они переживают, что в регионе рано или поздно могут объявить «массовую дистанционку».
Как сообщается в паблике «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте», на дистант из-за COVID-19 в столице края пока перешли три класса.
«Массовая дистанционка школьников не за горами?» — задаются вопросом авторы паблика.
«Ну вот, опять началось…» — пишет Виталий В.
«Кто там врал, что дистанта не будет?!» — комментирует Максим Б.
«Я вообще терпеть не могу дистант. Как сядут, домашняя одна за одной. Не успеешь одно сделать, уже следом следующая. И так дети сидят целый день. Ужас просто», — отметила Ада Я.
«Да какая разница, как их учат, дистанционно или нет. Всё равно всё, к чему готовит школа, — это успешная сдача ЕГЭ, не более. Надо учить детей правильным вещам, например финансовой грамотности», — рассуждает Лилия Я.
«А можно колледжи перевести на дистант, пожалуйста?» — спрашивает Олеся А.
Сергей М. считает, что посадить всех на дистанционку могут, но после сентябрьских выборов.
«И это ещё недели не прошло», — подчёркивает подписчик паблика «ТВК Красноярск» Сёма Г. Он считает, что школы являются рассадником коронавируса.
А Ольга М. опасается, что такими темпами скоро начнётся вакцинация от коронавируса детей.
Как сообщало ИА REGNUM, по словам Дмитрия Горяева, в Красноярском крае порядок действий при выявлении в школе заболевшего коронавирусной инфекцией не изменился с прошлого года. Класс, в котором выявлен носитель коронавируса, уходит на двухнедельный карантин. Уроки проводятся дистанционно.