В Южной Корее нарастает возмущение поведением гражданки Филиппин, которую обвиняют в убийстве трёхлетнего ребенка американского военнослужащего.

Цитата из к/ф «Малыш». Реж. Чарльз Чаплин. 1921. США Ребёнок

По сообщениям южнокорейских СМИ, военнослужащий армии США в Южной Корее оставил своей знакомой, 30-летней гражданке Филиппин, работавшей в баре в Пхёнтхэке, своих трёхлетнего и семилетнего сыновей с просьбой ненадолго присмотреть за ними.

5 сентября около 8:00 по местному времени хозяин бара увидел в комнате, которую снимала филиппинка, тело трёхлетнего мальчика и вызвал полицию.

MasDom Полиция. Южная Корея

Во время поисков подозреваемой в полицию поступило несколько сообщений об обнажённой женщине, бесцельно бродящей в окрестностях неподалёку от бара. Её доставили в соседний полицейский участок. Позднее оказалось, что эта женщина является подозреваемой в деле об убийстве ребёнка.

В ходе допроса гражданка Филиппин призналась, что забила мальчика до смерти, однако на дальнейшие расспросы отвечала бессвязно.

«Это что, сейчас в нашей стране наблюдается тенденция убийства детей? Её нужно приговорить к смертной казни! Когда же в нашей стране вернут к исполнению смертную казнь? Даже в США и Японии казнят иностранцев», — возмущается dhcl***.

«Она явно что-то употребляла. Кажется, в нашей стране увеличился наркооборот из-за притока нелегальных мигрантов», — предполагает apat***.

«Я бы ни за что не оставил своего ребёнка с сумасшедшей женщиной. Наверняка малыш сильно плакал, а та забила его до смерти, после чего разделась, вышла на улицу и притворилась сумасшедшей», — пишет poin***.

«Давайте подпишем петицию о принудительной депортации гражданок Филиппин!» — призывает room***.

«Вероятность того, что она совершила убийство под наркотическими веществами, составляет 50 000%», — утверждает sonn***.

Наркотики

«Отправьте иностранных преступников обратно в их страну», — предлагает lkr***.

«В нашей стране развит мультикультуризм, однако это неправильно. Нам необходимо избавиться от всех нелегальных иммигрантов, чтобы защитить своих потомков», — призывает kh71***.

«Что это за страна, где народ жить нормально не может? Депортируйте всех иностранных ублюдков», — пишет msch***.

«Я уверен, что следующим президентом должен быть не представитель правящей партии», — отмечает naka***.

«Пожалуйста, не пускайте в нашу страну граждан Филиппин, Таиланда и Вьетнама», — призывает ssyo***.

«Не тратьте на них наши налоги, лучше депортируйте её обратно на Филиппины», — предлагает hhel***.

«Может, она решила, что станет национальным героем после убийства американца?» — интересуется 9045***.