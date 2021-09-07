Власти Пермского края опубликовали на портале губернатора и правительства региона информацию об утверждении логотипа, посвященного 300-летию Перми, и представили сам логотип. Новость нашла живой отклик в соцсетях. Пермяки в комментариях негодуют и называют утвержденную работу позорищем.

Permkrai.ru Логотип-победитель

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на заседании организационного комитета по подготовке к 300-летию Перми отметил, что выбор праздничного символа — это значимая часть подготовки к празднованию круглой даты. «Логотип станет визуальным символом юбилея и будет использоваться максимально широко. Напомню, для участия в его разработке мы приглашали всех жителей региона. На портал «Управляем вместе» поступило порядка 60 идей — каким должен быть символ 300-летия краевой столицы. Для того чтобы было принято максимально объективное решение, создан экспертный совет по рассмотрению и оценке творческих проектов, в который вошли представители научного и культурного сообщества, депутатского корпуса, общественных объединений», — сказал он.

Концепцию праздничного логотипа представил известный пермяк Гавриил Гордеев, который выступил координатором проекта. По его словам, выбранная концепция символизирует портал.

«Через логотип мы смотрим на город: события прошлого, эмоции жителей в настоящем, проекты будущего. В центре такой концепции стоит начертание цифр. В поиске правильной формы было проанализировано более сотни шрифтов и начертаний «300». В варианте, на котором мы остановились, каждая сфера — прошлое, настоящее и будущее — равновелика. Но настоящее и будущее стоят на одном уровне, призывая быть в настоящем и устремленно развивать будущее, а прошлое занимает позицию ниже и становится основой для цифры «3». Таким образом, тройку образует сфера и острые очертания буквы «П», которые отсылают к логотипу Перми, разработанному в 2009 году. Главный цвет — красный, цвет герба. Цвет силы, энергии, праздника», — представил разработанный логотип Гордеев.

Цитата из видео на YouTube Гавриил (Гавр) Гордеев

Утвержденный логотип должен лечь в основу разработки фирменного стиля — то есть шаблонов и рекомендаций по оформлению мероприятий, полиграфических изданий, интернет-проектов, сувенирной и презентационной продукции и других составляющих праздника.

Между тем сами пермяки считают победившую идею, мягко говоря, неудачной. Пользователи соцсетей извергают фонтаны критики и указывыают на то, что цифры плохо читаются.

«Оскудела земля Пермская на таланты. Что ни проект, то провал. Так и с логотипом. Пермяки в ужасе от такого художества», — отметила Марина С. в паблике «Мой горд — Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

Если и мелькают единичные нейтральные отзывы, то они теряются в массовой критике и недовольстве «шедевром».

«Позорище», «ужас», «безвкусица», «убожество», «отвратительно», «уровень первоклассника», «каляки-маляки» — это малая толика оценочной характеристики в адрес логотипа и его автора. Люди недоумевают — неужели нельзя было за 300 тысяч рублей создать и выбрать адекватную работу. Возмущенные пермяки посчитали объем средств, которые планируют потратить на празднование юбилея города, и предлагают выделить каждому горожанину по 198 тыс. рублей, а люди сами отлично и грамотно потратят эти деньги на праздник.

«Отторжение… Пермь великая достойна более талантливых и художественных вариантов», — оставила комментарий подписчица паблика.

«Скучно, обыденно, неинтересно. Могли бы сильнее заморочиться на такую дату», — оценил логотип Дмитрий Г.

«Логотип чей-то ребёнок в paint рисовал?» — вопрошает другой пользователь интернета.

«А можно моя пятилетняя дочь нарисует лучше?» — предложила Софья Д.

«Шутка? Или всерьез рассматривают это ничто?» — недоумевает Андрей П.

«Позорище. Такое нарисовать… Дело даже не в стоимости дизайна. Впечатление, что дизайнер и чиновники, принявшие такой логотип, относятся к самому городу и к жителям, как к куску … «И так сойдет…» Стыдно должно быть за такое», — считает Сергей К.

«И конечно, это на деньги с налогов. Плакать хочется, когда смотришь, куда налоги идут. Так разбазаривать деньги — это ужас», — прокомментировал Никита С.

Permkrai.ru Заседание регионального оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия Перми под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина

Неужели на создание такого шедевра ушли деньги — недоумевают пермяки, считая, что для создания такой работы достаточно примерно часа, особо не утруждаясь. Как такой логотип мог победить и в результате какого анализа, как признаются комментаторы, они не могут понять. Много вопросов касается и координатора проекта. Он также попал «под раздачу». Пермяки не верят, что утвержденный логотип из нескольких десятков предложенных концепций — самый удачный. Что же тогда предлагали еще на этот конкурс?

«Вот как так: стоит человеку уехать в столицу — и все, над малой родиной только издевательство. Ну какая, к лешему, ЗООПермь?», — оставлен в интернете очередной комментарий.

В соцсети один из подписчиков предложил свой вариант логотипа, и пользователи поддержали автора, отметив, что его логотип гораздо интереснее утверждённого оргкомитетом.

«Никто до конца, видимо, не дочитал и картинки не посмотрел. Это дизайнерский проект, наполняемый картинками. Думаю, он не в одном месте же выставляться будет, на заводах цифра 300 будет наполнена изображениями завода, у парков — картинками леса и т. п. Всем ведь наплевать на логотип так-то, но мнение надо выразить! Это же интернет, тут все умные!» — выступил в защиту Иван С.

Напомним, что Пермь отметит 300-летие в 2023 году. Юбилей планируют отпраздновать с размахом. На 300-летие города запланировали потратить 198 млрд рублей. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал Указ о праздновании юбилея Перми.