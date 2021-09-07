Заявление внука знаменитого советского конструктора Сергея Королёва о том, что он посетил завод SpaceX по приглашению американского бизнесмена Илона Маска, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 7 сентября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Вселенная

«Достойно, что даже в Америке уважают советского конструктора Королёва, который дал космический толчок не только для своей страны, но и для всего мира», — пишет Вова И.

Многие пользователи пришли к выводу, что нет ничего удивительного, что приглашение Илона Маска приняли родственники советского конструктора ракетной техники, ведь именно в Америке кто-то пытается создать что-то новое для освоения космоса.

«Вот, что мне нравится в Илоне Маске! Он реальный энтузиаст, фанатик в хорошем смысле этого слова и всегда хорошо отзывался о космической программе СССР, её достижениях, Королёве и т. д. Уверен, он еще много чего полезного и хорошего представит миру. Ну и главное, что очень многие его достижения в космосе — это, по сути, советские наработки, доведённые до ума, с учётом уже новых технологий и т. д. Маск сам не раз это подчеркивал», — отмечает Андрей В.

«Илон Маск — пока что единственный человек на планете Земля, который до сих пор по-настоящему верит в развитие космоса, пытается осуществить мечту миллионов! Это настоящий авантюрист уже уходящей эпохи. И где? В капиталистической Америке! Долголетия ему и восхитительных открытий. Очень жаль, что потомки тех, кто осваивал советский космос, нынче занимаются только лишь «купи-продай», — написал Пётр Б.

Mil.ru Юрий Гагарин и Сергей Королев перед стартом

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия, по сути, теряет кадры. Такие поездки знаменитых людей за границу заставляет молодых специалистов задумываться о смене жительства, пишут граждане.

«Ну, вообще-то, Андрей Королев — профессор, доктор медицинских наук с многочисленными регалиями в сфере медицины, а не просто «внук Сергея Королёва». Поэтому к Маску приехал видный российский специалист», — указывает Elena G.

Часть людей считает, что родственники Королёва могут использовать такие встречи ради собственной выгоды.

«Вот интересно, кто на ком деньги делает? Илон Маск на родственниках Королёва или это такое преклонение внука и правнука Королёва перед Маском и торговля именем дедушки и прадедушки? Если Маск пригласил, значит, Маск делает деньги на Королёвых, что в этом хорошего? Королёв был гений, никакой Маск там рядом не стоял даже близко. Потому Маску приятно хотя бы с родственниками постоять рядом», — поделилась своим мнением Olga P.

JD Lasica Илон Маск

Ряд пользователей указывает на то, что в то время как в Америке вкладываются миллиарды долларов в развитие космической сферы и туда стягиваются самые лучшие умы в данной сфере, в нашей стране «Роскосмос» пока что не может похвастаться реализацией каких-то крупных планов.

«Очень жаль, что внук Королёва едет в Америку, где действительно развивается производство для освоения космоса, а не в России, где только и делают, что строят грандиозные планы», — отмечает Геннадий П.

Напомним, 7 сентября внук знаменитого советского конструктора Сергея Королёва Андрей написал в своём Facebook, что посетил завод SpaceX по приглашению американского бизнесмена Илона Маска.